Что означают 13 сэргэ у скалы Шаманка на Байкале

Надо ли говорить, что и скалу, и мыс считают местом силы и отмечают невероятную энергетику, которая там присутствует. Более скептичные в этом вопросе люди просто говорят об очень красивых местных пейзажах. Среди туристов Шаманка очень популярна, говорят так: не был у Шаманки – не был на Байкале.