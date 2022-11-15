Что означают 13 сэргэ у скалы Шаманка на Байкале

На Байкале есть остров Ольхон, а там – ряд достопримечательностей, среди которых выделяется так называемая Шаманская скала, она же Скала Шаманка, находящаяся на мысе Бурхан.
Говорят, что здесь в своё время были найдены наскальные рисунки и даже надписи на санскрите – но их уже нет.
Считается, что когда-то давно здесь даже приносили жертвы некоему духу, хозяину Ольхона – местные жители были уверены, что он живёт в пещере, которая есть в Шаманской скале. А рядом с мысом – священная роща, где сжигали и хоронили шаманов.
Ещё здесь можно увидеть знаменитые 13 сэргэ – это коновязь, столбы, изначально предназначенные именно для привязки лошадей. Однако конкретно сэргэ – это гораздо больше, поскольку считается, что установка такого знака означает, что в этом месте кто-то живёт. Раньше сэргэ ставили у каждой юрты, чтоб показать, что род, живущий здесь, продолжается.
Наличие именно 13 сэргэ не случайно, они установлены как символ 13 хатов (это сыны небожителей по местным поверьям), а Хан Хутэ-Баабай, тот самый хозяин острова Ольхон, был их главой. Причём у него было три дома – на небе, в подземном мире и на Земле. Земное место его обитания – скала Шаманка. Такие вот легенды.
Надо ли говорить, что и скалу, и мыс считают местом силы и отмечают невероятную энергетику, которая там присутствует. Более скептичные в этом вопросе люди просто говорят об очень красивых местных пейзажах. Среди туристов Шаманка очень популярна, говорят так: не был у Шаманки – не был на Байкале.
Источник:
АНТИФИШКИ
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