Саргассово море: «плавающая пустыня», которая не имеет конца

Это удивительное море впечатляет не только путешественников и моряков, но и выдающихся ученых. Все потому, что у него нет берегов, а местоположение этого моря постоянно меняется.
Бескрайнее море
Саргассово море, часть огромного водоворота, известного как Североатлантический круговорот, часто описывают как безжизненную океаническую пустыню. И так оно и было бы, если бы не плавающие скопления водорослей саргасса, внутри которых и обитает жизнь.
Водоросли, покрывающие его поверхность, на самом деле являются обманчивой оболочкой для участка океана, которая заставляет думать, что граница моря как раз и отмечается ими. Интересно, что даже в этой океанской «пустыне» существует жизнь, которая приспособилась к выживанию среди водорослей.
Саргассово море издавна ассоциируется с тайной. Оно пересекается с мифическим регионом, известным как Бермудский треугольник, где, как говорят, бесследно исчезают корабли и самолеты. Независимо от того, верите вы в легенды или нет, когда находитесь в Саргассовом море, невозможно не вспомнить об этих историях.
Таинственное море
На первый взгляд морские водоросли могут показаться ничем не примечательными — просто пучки дрейфующих растений, но саргассум является основой сложной экосистемы, которая питает потрясающее разнообразие морских обитателей. Ветки водорослей также служат «мобильным убежищем» и передвижным «банкетным столом» для жителей океана.
Саргассум произрастает в богатых питательными веществами зонах вблизи побережья Северной и Южной Америки, особенно в Мексиканском заливе. Течения несут их вокруг полуострова Флорида, где они подхватываются Гольфстримом, текущим на север, и в конечном итоге попадают в Саргассово море. Его спутанные косы поддерживают удивительное разнообразие организмов, которые прячутся в водорослях и питаются ими. Согласно одному исследованию, там есть личинки и молодь 122 различных видов рыб, а также детеныши морских черепах, голожаберных моллюсков, морских коньков, крабов, креветок и улиток.
Источник:
АНТИФИШКИ
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