Саргассово море: «плавающая пустыня», которая не имеет конца

Водоросли, покрывающие его поверхность, на самом деле являются обманчивой оболочкой для участка океана, которая заставляет думать, что граница моря как раз и отмечается ими. Интересно, что даже в этой океанской «пустыне» существует жизнь, которая приспособилась к выживанию среди водорослей.

Саргассово море издавна ассоциируется с тайной. Оно пересекается с мифическим регионом, известным как Бермудский треугольник, где, как говорят, бесследно исчезают корабли и самолеты. Независимо от того, верите вы в легенды или нет, когда находитесь в Саргассовом море, невозможно не вспомнить об этих историях.