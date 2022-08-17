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Растение, которое очищает воду от нефти

Растение, которое очищает воду от нефти

Автор:
17 августа 2022 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Растение   нефть   очищение   природа   удивительно   факты   фото   
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Разлили нефть? Проголодались? Испытываете нехватку йода? Так что же способно помочь нам? Без лишних слов - фукус!

Строго говоря, фукус - это не отдельный вид водорослей, а целый род морских растений, встречающихся на мелководье, наиболее часто в Балтийском и Северном морях, а также у восточного побережья Северной Америки. При этом «морской виноград» (одно из множества прозвищ этого растения) редко встречается на глубинах и в морях южнее Средиземного.

Как и все водоросли, фукус является низшим растением, чьё тело представлено одним слоевищем. Ткани растения хорошо удерживают воду, не давая ему пересыхать во время отливов. А ещё, наряду с прочностью и водоносностью, эти ткани просто тонут в воде. Лишь благодаря пузырькам воздуха тело растений не лежит на дне, а тянется к поверхности, получая максимум солнечного света.

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А как обычное растение из прибрежной зоны морей поможет избавиться от нефтяных пятен?
На этот вопрос попытались ответить учёные из Мурманского морского биологического института (ММБИ). В процессе исследования смогли создать своеобразный фильтр из бурых водорослей, на котором размножаются симбиотические микроорганизмы. Нефть не угнетает коллектив, главную роль в котором выполняют как раз представители рода Фукус, она, наоборот, даёт необходимые вещества для роста и размножения.

Как и ламинария, фукус обладает большой пищевой ценностью - это прекрасная добавка содержит множество витаминов и полезных веществ. Отдельно стоит выделить фукоидан - углевод, обладающий свойством подавления вирусов, бактерий и тромбообразования. А чудесный солоноватый вкус и отчётливый хруст делают этот род растений хорошим ингредиентом второго плана - закуской или частью салата.
Косметологи также не обошли стороной подобный кладезь веществ: экстракт используется как в составе кремов, так и в чистом виде и позволяет очищать кожу и делать её более гладкой.

Несмотря на полезность, водоросль противопоказана многим группам лиц - беременным, страдающим от заболеваний эндокринной системы и имеющим гиперчувствительность к йодсодержащим препаратам лучше не употреблять этот продукт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Растение   нефть   очищение   природа   удивительно   факты   фото   
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