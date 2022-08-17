Растение, которое очищает воду от нефти

Строго говоря, фукус - это не отдельный вид водорослей, а целый род морских растений, встречающихся на мелководье, наиболее часто в Балтийском и Северном морях, а также у восточного побережья Северной Америки. При этом «морской виноград» (одно из множества прозвищ этого растения) редко встречается на глубинах и в морях южнее Средиземного.

Как и все водоросли, фукус является низшим растением, чьё тело представлено одним слоевищем. Ткани растения хорошо удерживают воду, не давая ему пересыхать во время отливов. А ещё, наряду с прочностью и водоносностью, эти ткани просто тонут в воде. Лишь благодаря пузырькам воздуха тело растений не лежит на дне, а тянется к поверхности, получая максимум солнечного света.