Живые камни: африканские цветы, которые путают с галькой

Многие питают особую слабость к суккулентам, что, впрочем, неудивительно: это одни из самых неприхотливых растений, которые даже можно забыть полить, и им ничего не будет.

Присмотритесь к фотографии ниже, среди этой россыпи гальки можно увидеть несколько необычных камней, в центре которых есть небольшая расщелина.