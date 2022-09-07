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Живые камни: африканские цветы, которые путают с галькой

Живые камни: африканские цветы, которые путают с галькой

Автор:
07 сентября 2022 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Живые камни   африканские цветы   литопсы   природа   удивительно   факты   фото   
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Красочные суккуленты эволюционировали ради одного: чтобы выглядеть как настоящие камни.

Многие питают особую слабость к суккулентам, что, впрочем, неудивительно: это одни из самых неприхотливых растений, которые даже можно забыть полить, и им ничего не будет.


Присмотритесь к фотографии ниже, среди этой россыпи гальки можно увидеть несколько необычных камней, в центре которых есть небольшая расщелина.

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Это литопсы — необычные суккуленты родом из Южной Африки и Намибии. Они действительно выглядят как камешки и вызывают желание поднять их и бросить в воду, чтобы понаблюдать, как от них разойдутся круги. Но литопсы не поддадутся так легко на эту шалость: они сидят глубоко в земле, да и в естественной среде вряд ли рядом найдется водоем, ведь растут они в каменистых и песчаных пустынях.

Литопсы приобрели свой удивительный вид в ходе эволюции: их легко принять за камни, а значит они в безопасности и отлично замаскировались. Также у них очень необычный цикл цветения и всегда всего лишь два листа, собственно, которые и разделяет расщелина. Растут цветы много лет, новые листья формируются в сухой сезон, и их неизменно два. Раз в год листья расступаются, чтобы показались на свет новые. Сначала молодые листочки питаются всем накопленными веществами взрослых листьев, пока те не иссыхают и не отмирают. У нового «камешка» щель всегда перпендикулярна старой: получается такая необычная природная симметрия.

Но самое интересное, что у литопсов невероятные цвета: от светло-серого до темно-красного, иногда насыщенного зеленого. Бывают литопсы полосатые, пестрые и даже в цветную крапинку: узоры просто невероятные, прямо как у самых настоящих камней. Все это позволяет им легко сливаться с галькой, среди которой могут расти эти суккуленты. Кстати, африканцы так и называют эти растения — «живые камни», а с греческого «литопс» переводится как «каменное лицо» или «каменная внешность».

Удивительно, как этим растениям удалось приспособиться к суровому климату пустынь. Литопсы растут в местах, где практически не бывает дождей, а перепады температуры сильнейшие: ночью температура может опускаться до нуля, но при этом в жаркие дни подниматься до +60 градусов. Однако живые камни стойко переносят все превратности погоды благодаря своему строению. У листочков очень толстая кожица, похожая на панцирь, она защищает растение от высыхания. Если этот лист разрезать, то внутри можно увидеть слизистую мякоть, она прекрасно задерживает жидкость, так что цветок может прожить долгое время без воды. Благодаря своим свойствам и внешнему виду литопсы давно перекочевали из пустынь на подоконники и стали популярными комнатными растениями. Это вполне обосновано: ухаживать за ними может даже маленький ребенок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Живые камни   африканские цветы   литопсы   природа   удивительно   факты   фото   
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