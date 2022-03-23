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23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата

23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 10:35
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Волгоград   видео   приговор   суд   убийство   школьный чат   
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Чудовищая история, закончившаяся убийством мужчины, похоже, получила закономерный конец. Осуждена и ответит за свои поступки даже подстрекательница.

23 октября 2020 года в Волгограде расправились с Дмитрием Гребенюком. Мужчина в одиночку воспитывал дочь и, разумеется, участвовал в ее школьной жизни. В чате, где общались родители шестиклассников, Дмитрий в обсуждении домашнего задания поспорил с одной родительницей, которая восприняла разговор как личное оскорбление.


Анна Мелконян попросила разобраться с обидчиком своего мужа Армана. Тот, разумеется, согласился и позвал на подмогу брата жены Арсена.


Мужчины назначили Гребенюку встречу в отделении волгоградского Сбербанка на улице Коммунистической. Там Мелконян несколько раз ударил мужчину кастетом.



1 ноября пострадавший скончался в реанимации от полученных травм.


Вчера, 22 марта 2022 года, в Центральном районном суде Волгограда состоялось оглашение приговора по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Все трое фигурантов дела признаны виновными: Арсен Мелконян - по ч.1 ст. 119, ч.4 ст. 111 УК РФ, Анна Мелконян -  по ч.4 ст. 33, п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ, Арман Смбатян - по ч.4 ст.111 УК РФ.


Женщина получила пять лет и шесть месяцев колонии общего режима как подстрекатель. Её брат Арсен Мелконян приговорен к 11 годам колонии строгого режима за нападение на Гребенюка, а муж, Арман Смбатян, — к семи годам за то, что наблюдал за дракой и не делал попытки ее остановить. В рамках судебного разбирательства следователи допросили всех очевидцев и свидетелей конфликта. Были проведены десятки экспертиз. В результате были собраны объективные доказательства того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала именно Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Женщина не успокоилась и после публичного общения перешла в личные контакты, и, используя мессенджеры, стала посылать Гребенюку провокационные сообщения.


Ранее Арсен Мелконян выступил на суде с последним словом. Он читал стихотворение, а его родственник держал плакат.


Оба они считают убийство несчастным случаем.


Анна Мелконян от последнего слова отказалась

После оглашения приговора Анна Мелконян была взята под стражу в зале суда. Мера пресечения Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Пока приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Волгоград   видео   приговор   суд   убийство   школьный чат   
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1k
nikam 2 часа назад
сначала убивать а потом стихи читать. мрази.
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1k
Stargazer 4 минуты назад
в камеру к азербайджанцам всех троих, срочно
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5k
tamin 4 минуты назад
Правосудию спасибо. Я думал, судя по их фамилиям, диаспора вытащит. Не ушли от наказания. А родительские чаты-дичь
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9k
*Сергей* 7 минут назад
Я не понимаю почему применили 111 статью.
Когда человек бьет кастетом в голову да еще несколько раз это разве не попытка убийства?
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25k
Ashabad 7 минут назад
Тёмные времена приближаются.
После развала СССР мы стали воспитывать в себе первобытные инстинкты. Деградация всего человечества.
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23k
Ego sum qui sum 9 минут назад
родительские чаты создание Сатаны
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7k
Влад 15 минут назад
несколько раз ударить кастетом в голову-это несчастный случай?! надо срок прибавить за неуважение к суду-ибо делая такие высказывания они считают судью дебилом видимо.
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933
Copycat 17 минут назад
Я одного не понимаю - тут есть случаи что человеку просто дали по морде без всяких кастетов и он не ловко упал головой на угол чего то и умер, а тут мораны ещё и кастетом решили ударить

нет это не просто потасовка это были реальные намерения причинить вред человеку, как минимум его покалечить и нет мне их не жалко не разу тут не проканает аргумент типа "с каждым может случиться, это не несчастный случай" - нет не с каждым во первых я не сторонник силовых решений споров, во вторых если уж дело дойдет до драки то ничего кроме кулаков я использовать не стану и по большей части буду пытаться успокоить противника нежели избить его
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356
Velziavul Necronomikonoff 18 минут назад
Мало сучке дали ...
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2k
Роман Полчаса назад
Прискорбно, что некоторые думают: дескать, удар кастетом по голове - это несчастный случай
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6k
Progressor Полчаса назад
Поделом.
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4k
ride Полчаса назад
Несчастный случай? Кастетом по голове несколько раз? Несчастный случай, это если палец дверь придавило. А тут умышленное причинение вреда здоровью, а то и умышленное убийство
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4k
Алексей 37 минут назад
Прошу будущих сокамерников, заняться воспитанием окуевших обезьян.
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5k
REDFOXY 38 минут назад
Мало дали. МАЛО. Эти упыри убили человека, сломали судьбы детей, и до сих пор утверждают -"несчастный случай"???Надеюсь, срок им придется мотать в знойном Магадане или клюквой обжираться под жаркой Воркутой...Нелюди...
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2k
Андрей 41 минуту назад
маловато дали...
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7k
Николай 41 минуту назад
Я бы вот эти жалобные нотки на месте судьи считал как отягчающее, перед совершенным нужно было о семье думать...
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550
makser75-75 42 минуты назад
Вы не поняли самой сути!
Первое - её поведение основывается на сегодняшних принципах молодежи, которые стали формироваться с 2000 годов - я же мать и мне всё по х...., мне ничего за это не будет.
И второе - один ребёнок потерял ВСЁ в этом мире (самое последнее и дорогое, что было), а второй ребёнок на время лишился близких дорогих людей, но его не оставят в беде армянские родственники, которых много.
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37k
Example 6.2.6 43 минуты назад
Ого, вломил человеку в голову кастетом и говорит - "Несчастный случай".
Жалко, по закону этим мразям нельзя больше дать. Я б лет на 20 каждую посадил (ну кроме второго хача, который непонятно что там делал - стоял просто как случайный соучастник и не вмешался, либо помогал убийце, отвлекая жертву во время начал нападения).
Жалко только убитого, его не вернёшь уже никак, и дочку его жалко тоже очень, мало того что без мамки росла, так ещё и отца убили ни за что, ни про что..

Не хотел говорить, но всё это итог многолетнего попустительства властей в сторону диаспор, когда русского Ваню садят за "оскорбление чувств верующих", а гостей с Кавказа отпускают за отсутствием состава преступления,п осле того как они впятером ограбили и изнасиловали студентку. Вседозволенность и безнаказанность не приводят ни к чему хорошему.
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17k
Эльза Вайнц 43 минуты назад
Отсидят, выйдут и всех отправить в Армению на ПМЖ. Такой биомусор в России не нужен.
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6k
Sergey 44 минуты назад
за убийство 11 лет, за фейки про армию - 10 лет, оху...нно!
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Sergey 46 минут назад
[мат]...ные животные !
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