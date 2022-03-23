23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата

Чудовищая история, закончившаяся убийством мужчины, похоже, получила закономерный конец. Осуждена и ответит за свои поступки даже подстрекательница.
23 октября 2020 года в Волгограде расправились с Дмитрием Гребенюком. Мужчина в одиночку воспитывал дочь и, разумеется, участвовал в ее школьной жизни. В чате, где общались родители шестиклассников, Дмитрий в обсуждении домашнего задания поспорил с одной родительницей, которая восприняла разговор как личное оскорбление.
Анна Мелконян попросила разобраться с обидчиком своего мужа Армана. Тот, разумеется, согласился и позвал на подмогу брата жены Арсена.
Мужчины назначили Гребенюку встречу в отделении волгоградского Сбербанка на улице Коммунистической. Там Мелконян несколько раз ударил мужчину кастетом.
1 ноября пострадавший скончался в реанимации от полученных травм.
Вчера, 22 марта 2022 года, в Центральном районном суде Волгограда состоялось оглашение приговора по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Все трое фигурантов дела признаны виновными: Арсен Мелконян - по ч.1 ст. 119, ч.4 ст. 111 УК РФ, Анна Мелконян - по ч.4 ст. 33, п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ, Арман Смбатян - по ч.4 ст.111 УК РФ.
Женщина получила пять лет и шесть месяцев колонии общего режима как подстрекатель. Её брат Арсен Мелконян приговорен к 11 годам колонии строгого режима за нападение на Гребенюка, а муж, Арман Смбатян, — к семи годам за то, что наблюдал за дракой и не делал попытки ее остановить. В рамках судебного разбирательства следователи допросили всех очевидцев и свидетелей конфликта. Были проведены десятки экспертиз. В результате были собраны объективные доказательства того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала именно Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Женщина не успокоилась и после публичного общения перешла в личные контакты, и, используя мессенджеры, стала посылать Гребенюку провокационные сообщения.
Ранее Арсен Мелконян выступил на суде с последним словом. Он читал стихотворение, а его родственник держал плакат.
Оба они считают убийство несчастным случаем.
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Анна Мелконян от последнего слова отказалась
После оглашения приговора Анна Мелконян была взята под стражу в зале суда. Мера пресечения Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Пока приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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АНТИФИШКИ
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Когда человек бьет кастетом в голову да еще несколько раз это разве не попытка убийства?
Здесь чистая 105 с квалифицированным составом.
Группа лиц, по предварительному сговору, с применением кастета в качестве оружия.
После развала СССР мы стали воспитывать в себе первобытные инстинкты. Деградация всего человечества.
нет это не просто потасовка это были реальные намерения причинить вред человеку, как минимум его покалечить и нет мне их не жалко не разу тут не проканает аргумент типа "с каждым может случиться, это не несчастный случай" - нет не с каждым во первых я не сторонник силовых решений споров, во вторых если уж дело дойдет до драки то ничего кроме кулаков я использовать не стану и по большей части буду пытаться успокоить противника нежели избить его
Первое - её поведение основывается на сегодняшних принципах молодежи, которые стали формироваться с 2000 годов - я же мать и мне всё по х...., мне ничего за это не будет.
И второе - один ребёнок потерял ВСЁ в этом мире (самое последнее и дорогое, что было), а второй ребёнок на время лишился близких дорогих людей, но его не оставят в беде армянские родственники, которых много.
Жалко, по закону этим мразям нельзя больше дать. Я б лет на 20 каждую посадил (ну кроме второго хача, который непонятно что там делал - стоял просто как случайный соучастник и не вмешался, либо помогал убийце, отвлекая жертву во время начал нападения).
Жалко только убитого, его не вернёшь уже никак, и дочку его жалко тоже очень, мало того что без мамки росла, так ещё и отца убили ни за что, ни про что..
Не хотел говорить, но всё это итог многолетнего попустительства властей в сторону диаспор, когда русского Ваню садят за "оскорбление чувств верующих", а гостей с Кавказа отпускают за отсутствием состава преступления,п осле того как они впятером ограбили и изнасиловали студентку. Вседозволенность и безнаказанность не приводят ни к чему хорошему.