23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата

Вчера, 22 марта 2022 года, в Центральном районном суде Волгограда состоялось оглашение приговора по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка. Все трое фигурантов дела признаны виновными: Арсен Мелконян - по ч.1 ст. 119, ч.4 ст. 111 УК РФ, Анна Мелконян - по ч.4 ст. 33, п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ, Арман Смбатян - по ч.4 ст.111 УК РФ.





Женщина получила пять лет и шесть месяцев колонии общего режима как подстрекатель. Её брат Арсен Мелконян приговорен к 11 годам колонии строгого режима за нападение на Гребенюка, а муж, Арман Смбатян, — к семи годам за то, что наблюдал за дракой и не делал попытки ее остановить. В рамках судебного разбирательства следователи допросили всех очевидцев и свидетелей конфликта. Были проведены десятки экспертиз. В результате были собраны объективные доказательства того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала именно Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Женщина не успокоилась и после публичного общения перешла в личные контакты, и, используя мессенджеры, стала посылать Гребенюку провокационные сообщения.





Ранее Арсен Мелконян выступил на суде с последним словом. Он читал стихотворение, а его родственник держал плакат.



