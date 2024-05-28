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"Прошу не жалости, а снисхождения": заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии за сбыт наркотиков

"Прошу не жалости, а снисхождения": заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии за сбыт наркотиков

Автор:
28 мая 2024 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Наркотики   Рамиля Искандер   СУД   знаменитости   приговор   сбыт наркотиков   театр   уголовное дело   
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В конце августа 2023 г. у артистки нашли 2 кг мефедрона и кокаин. Выяснилось, что служительница Мельпомены решила подзаработать, создав интернет-магазин по продаже наркотиков.

Рамиля Искандер (Хисамова) - актриса театра, кино и сериалов - была задержана 29 августа 2023 года. В ходе обысков в доме и машине артистки были обнаружены наркотики - полицейские изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина. . Большой пакет с мефедроном нашли под обшивкой левой задней двери Subaru, а небольшой пакетик кокаина валялся на участке Искандер в поселение Марушкинское.




По версии следствия, в начале 2023 года Рамиля Искандер ( Хисамова) решила слегка поправить своё материальное положение и договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Потом актриса пошла на сделку со следствием и сообщила имя сообщника, снабжавшего её наркотиками. Им оказался 32-летний Максим Рудаков. Его на машине Kia Rio задержали в городе Кузнецке Пензенской области. При обыске в авто было обнаружено 10 кг мефедрона.


27 мая суд в Пензе признал Искандер виновной в покушении на особо крупный сбыт наркотиков. Гособвинение настаивало на наказании в виде 11 лет колонии, но над актрисой сжалились - в результате за решёткой ей придётся отсидеть 6,5 лет.


Ещё два фигуранта — Владимир Холькин и Ярослав Шалев, с которыми актриса состояла в сговоре - также получили сроки в колонии.


Рамиля Искандер много лет работала в Челябинске, с 2003 года служила в Российском академическом молодежном театре. Она была занята в ряде спектаклей:«Денискины рассказы» (Марья Петровна), «Чехов-gala» (Татьяна Алексеевна), «Людоедик» (мама), «Ромео и Джульетта» (Капулетти, мать), «Свои люди — сочтемся» (Устинья Наумовна).


Телезрители знают актрису по фильму «Царь» режиссера Павла Лунгина (2009),  ролях в сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина».


Искандер также много работала как актриса дубляжа. Её голосом разговаривают Мила Кунис, Марион Котийяр, Скарлетт Йохансон, София Бутелла и Ким Кардашьян.

В 2013 году Рамиля Искандер получила премии города Москвы за роли в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-gala» и «Rock'n'roll», а в 2021 году - звание заслуженной артистки России.


На торговлю наркотиками, по словам Искандер, её толкнула нужда и тяжёлые обстоятельства. В своей речи она заявила, что столкнулась в жизни с таким количеством испытаний, которые выдержать обычному человеку было не под силу.


"Сначала трагическая смерть любимого человека, через год – страшная болезнь мамы. Три последующих года непрерывной борьбы за её здоровье, а потом за её жизнь, когда все силы и каждая копейка были отданы туда. Продано всё, в том числе и квартира, являющаяся единственным жильём. Потом – смерть мамы.


Годы скитаний по съёмным квартирам, сплошные долги, постоянные способы законно выйти из долговой ямы, цикличные, ежемесячные платежи по бесконечным кредитам, стремление обеспечить своего ребёнка, своего престарелого отца минимальными бытовыми условиями толкнули меня на преступление. Это был шаг одинокой, измученной женщины, находившейся в состоянии крайнего отчаяния. Это, конечно, не является оправданием, но хоть как-то объясняет мотивы моего поступка."


Искандер просила об отсрочке, т.к. у неё на иждивении остаются 10-летний сын и 80-летний отец, но суд отказал в этой просьбе. В сущности, за преступление, совершённое актрисой, предусматривается куда более суровое наказание (до 20 лет лишения свобод).

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Метки: Ynews   Наркотики   Рамиля Искандер   СУД   знаменитости   приговор   сбыт наркотиков   театр   уголовное дело   
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36  комментариев
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
А она проявила снисхождение к тем, чьи жизни целенаправленно уничтожала?
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4k
Андрей 7 минут назад
Никакого снисхождения.
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63k
Андрей 11 минут назад
Убийцам никакого снисхождения. Пусть радуется что не вышак.
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5k
grigorenko vladislav 15 минут назад
Ах! Ох! Ихде мои аверьяновые капли??? Ах!!! Серце кровью обливацца!!! Ить она же "...столкнулась в жизни с таким количеством испытаний, которые выдержать обычному человеку было не под силу" - ну да, оне ж не "обычные"! И вообще - не мы такие, жись такая! Она бы хоть поинтересовалась, какие у обычного человека испытания в жизни. Однако он дурью не барыжит.
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ой, творческая интеллигенция столкнулась с суровой жизнью.. Тысячи и тысячи обычных граждан живут от зарплаты до зарплаты, многим не хватает, многие стараются на себе максимально сэкономить, но обуть-одеть детей, прокормить их, дать билет в жизнь, помогают престарелым родителям. На пути многих встречаются заболевания, на лечения которых уходят огромные деньги.. и эти люди не обладают собственным жильём, ни собственным авто, ни дачными участками.. они бедны, и чаще всего, всё их богатство - это одежда, и несколько пачек макарон на чёрный день, возможно подарочные часы от коллектива на юбилей.. всё. Итак каждый день, и при вожделенном капитализме, нет даже надежды на улучшение благосостояния, лишь только вера в то, что ты детям поможешь школу закончить, возможно ВУЗ.. и уже они обретут счастье в этой жизни, и тебе помогут в старости.
И вот эти вот люди, которые десятилетиями как белки в колесе, без передышки пытаются выживать .. они не идут травить чужих детей за лишний доллар в своём кошельке, они понимают, что тот кусок хлеба, который ты купил за счёт жизни или здоровья другого человека - им просто в горло не полезет.
Им - можно оказать сочувствие и понимание, если они крадут еду, когда ребёнок очень кушать просит, тут понятно что люди бывают в отчаянии и это вот последний барьер который они переступают.. но тем не менее, они не травят окружающих. Они всё ещё люди, пускай и загнанные в угол.

Схера ли ей такие поблажки дал суд, я не понимаю.. возможно за содействие следствию если только, так как впрудила всех кого знала.
А в эти крокодиловы слёзы, как ей тяжело, я не особо верю.. что-то она не пошла вместо театра на местный завод, тарабанить там на конвейере 8 часов с 7 утра сменами 5\7.. там ведь тяжёлый физически труд.
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1k
Шершень Полчаса назад
Оскар ей, за лучшую драматическую роль
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11k
Zhora Полчаса назад
За наркоту нужно расстреливать, как в Китае.
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
А О Ч1М ТЫ, МИЛОЧКА ДУМАЛА, КОГДА НАЧИНАЛА ЛЮДЯМ СМЕРТЬ ПРОДАВАТЬ???
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68
uid-tfwhppoz 40 минут назад
2кг - это реально "особо крупный размер".
а то бывает сколько-то грамм, и там типа не полграмма больше чем сколько-то доз. и "особокрупный размер" - и срок какой-то лютый
удивительно, почему так мало дали годиков. ведь по УДО она еще раньше выйдет.
очень странно.

и про кокаин 0,05гр - автор опечатался или что? 0.05гр, это реально на уровне погрешности самых ювелирных весов. это там отпечатки пальцев наверное столько веса дают.
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56k
Aleksandr 44 минуты назад
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11k
Юрий 46 минут назад
Вот как внешность обманчива бывает, с виду приятная женщина, а в душе... Вот чего ей не хватало? Хочется все больше и больше, ведь не бедная.
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1k
DuckTales 59 минут назад
Ну это еще легко отделалась, за сбыт то ...
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509
Фрол Час назад
Она прекрасно понимала на что шла. Dura Lex, sed Lex.
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2k
Konstantin Час назад
Знала, что делала. Вот и результат. Печально, но факт...
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19k
Роберт Шекли Час назад
К распространителям наркотиков должна быть нулевая толерантность
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2k
Dimon Час назад
Странно, почему перед приговором не посоветовались с главой диаспоры?
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10k
Alex 2 часа назад
На кол суку!
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
не все искандеры одинаково полезны
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
такой массой наркоты можно было половину молодежи Столицы отправить на тот свет...какое нахер снисхождение..это терроризм.
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495
Dima 2 часа назад
барыге место на нарах!
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37k
Fat Lynx 2 часа назад
В общем-то и так ниже нижнего получила.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2139 постов (2128 в горячем)

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