"Прошу не жалости, а снисхождения": заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии за сбыт наркотиков







По версии следствия, в начале 2023 года Рамиля Искандер ( Хисамова) решила слегка поправить своё материальное положение и договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Потом актриса пошла на сделку со следствием и сообщила имя сообщника, снабжавшего её наркотиками. Им оказался 32-летний Максим Рудаков. Его на машине Kia Rio задержали в городе Кузнецке Пензенской области. При обыске в авто было обнаружено 10 кг мефедрона.





27 мая суд в Пензе признал Искандер виновной в покушении на особо крупный сбыт наркотиков. Гособвинение настаивало на наказании в виде 11 лет колонии, но над актрисой сжалились - в результате за решёткой ей придётся отсидеть 6,5 лет.



