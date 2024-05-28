"Прошу не жалости, а снисхождения": заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии за сбыт наркотиков

В конце августа 2023 г. у артистки нашли 2 кг мефедрона и кокаин. Выяснилось, что служительница Мельпомены решила подзаработать, создав интернет-магазин по продаже наркотиков.
Рамиля Искандер (Хисамова) - актриса театра, кино и сериалов - была задержана 29 августа 2023 года. В ходе обысков в доме и машине артистки были обнаружены наркотики - полицейские изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина. . Большой пакет с мефедроном нашли под обшивкой левой задней двери Subaru, а небольшой пакетик кокаина валялся на участке Искандер в поселение Марушкинское.
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По версии следствия, в начале 2023 года Рамиля Искандер ( Хисамова) решила слегка поправить своё материальное положение и договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Потом актриса пошла на сделку со следствием и сообщила имя сообщника, снабжавшего её наркотиками. Им оказался 32-летний Максим Рудаков. Его на машине Kia Rio задержали в городе Кузнецке Пензенской области. При обыске в авто было обнаружено 10 кг мефедрона.
27 мая суд в Пензе признал Искандер виновной в покушении на особо крупный сбыт наркотиков. Гособвинение настаивало на наказании в виде 11 лет колонии, но над актрисой сжалились - в результате за решёткой ей придётся отсидеть 6,5 лет.
Ещё два фигуранта — Владимир Холькин и Ярослав Шалев, с которыми актриса состояла в сговоре - также получили сроки в колонии.
Рамиля Искандер много лет работала в Челябинске, с 2003 года служила в Российском академическом молодежном театре. Она была занята в ряде спектаклей:«Денискины рассказы» (Марья Петровна), «Чехов-gala» (Татьяна Алексеевна), «Людоедик» (мама), «Ромео и Джульетта» (Капулетти, мать), «Свои люди — сочтемся» (Устинья Наумовна).
Телезрители знают актрису по фильму «Царь» режиссера Павла Лунгина (2009), ролях в сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина».
Искандер также много работала как актриса дубляжа. Её голосом разговаривают Мила Кунис, Марион Котийяр, Скарлетт Йохансон, София Бутелла и Ким Кардашьян.
В 2013 году Рамиля Искандер получила премии города Москвы за роли в спектаклях «Алые паруса», «Чехов-gala» и «Rock'n'roll», а в 2021 году - звание заслуженной артистки России.
На торговлю наркотиками, по словам Искандер, её толкнула нужда и тяжёлые обстоятельства. В своей речи она заявила, что столкнулась в жизни с таким количеством испытаний, которые выдержать обычному человеку было не под силу.
"Сначала трагическая смерть любимого человека, через год – страшная болезнь мамы. Три последующих года непрерывной борьбы за её здоровье, а потом за её жизнь, когда все силы и каждая копейка были отданы туда. Продано всё, в том числе и квартира, являющаяся единственным жильём. Потом – смерть мамы.
Годы скитаний по съёмным квартирам, сплошные долги, постоянные способы законно выйти из долговой ямы, цикличные, ежемесячные платежи по бесконечным кредитам, стремление обеспечить своего ребёнка, своего престарелого отца минимальными бытовыми условиями толкнули меня на преступление. Это был шаг одинокой, измученной женщины, находившейся в состоянии крайнего отчаяния. Это, конечно, не является оправданием, но хоть как-то объясняет мотивы моего поступка."
Искандер просила об отсрочке, т.к. у неё на иждивении остаются 10-летний сын и 80-летний отец, но суд отказал в этой просьбе. В сущности, за преступление, совершённое актрисой, предусматривается куда более суровое наказание (до 20 лет лишения свобод).
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И вот эти вот люди, которые десятилетиями как белки в колесе, без передышки пытаются выживать .. они не идут травить чужих детей за лишний доллар в своём кошельке, они понимают, что тот кусок хлеба, который ты купил за счёт жизни или здоровья другого человека - им просто в горло не полезет.
Им - можно оказать сочувствие и понимание, если они крадут еду, когда ребёнок очень кушать просит, тут понятно что люди бывают в отчаянии и это вот последний барьер который они переступают.. но тем не менее, они не травят окружающих. Они всё ещё люди, пускай и загнанные в угол.
Схера ли ей такие поблажки дал суд, я не понимаю.. возможно за содействие следствию если только, так как впрудила всех кого знала.
А в эти крокодиловы слёзы, как ей тяжело, я не особо верю.. что-то она не пошла вместо театра на местный завод, тарабанить там на конвейере 8 часов с 7 утра сменами 5\7.. там ведь тяжёлый физически труд.
а то бывает сколько-то грамм, и там типа не полграмма больше чем сколько-то доз. и "особокрупный размер" - и срок какой-то лютый
удивительно, почему так мало дали годиков. ведь по УДО она еще раньше выйдет.
очень странно.
и про кокаин 0,05гр - автор опечатался или что? 0.05гр, это реально на уровне погрешности самых ювелирных весов. это там отпечатки пальцев наверное столько веса дают.