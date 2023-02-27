В Сальвадоре открыли "мегатюрьму" на 40000 заключённых

"Центр борьбы с терроризмом" уже называют самой большой тюрьмой в Латинской Америке.
Мегатюрьма построена в тихой сельской местности в изолированном месте муниципалитета Теколука, в 74 км от столицы страны — города Сан-Сальвадор.
"Центр борьбы с терроризмом" состоит из 8 корпусов, каждый из которых включает по 32 камеры площадью около 100 кв. м. Каждое из этих однокомнатных "общежитий" рассчитано на сотню заключённых. А вот с удобствами там не очень: в камере всего по две раковины и два унитаза. Последние, судя по всему, никогда не будут пустовать, учитывая количество сидельцев.
Зато тюрьма оснащена новейшими технологиями для предотвращения побегов, протестов и беспорядков. Помимо прочего, этот закрытый центр будет иметь гарнизон из 600 военнослужащих и 250 полицейских, и с такой охраной не убежишь - сообщает президент Сальвадора Найиб Букеле на странице Твиттера.
Об открытии тюрьмы рассказали в начале месяца, а на днях Букеле опубликовал фото и видео перевода в "Центр борьбы с терроризмом" первых заключенных в количестве 2000 человек. Президент сообщил, члены банд будут жить в этом заведении десятилетиями, "все вперемешку, неспособные больше причинить вред населению".
Строительство мегатюрьмы стало еще одним шагом на пути освобождения страны от преступности. В марте 2022 года Законодательное собрание Сальвадора по просьбе президента Букеле приняло решение о введении режима ЧС из-за резкого всплеска количества преступлений. Страну захлестнул бандитизм, члены банд убивали мирное население, устраивали погромы в тюрьмах, держа в страхе даже сидельцев со стажем.
Президент решил не мелочиться и всех бандитов причислил к террористам, пообещав им 30-летние сроки просто за факт принадлежности к ОПГ. После массовых арестов Сальвадор стал страной с самым большим количеством заключенных по отношению к общей численности населения. По данным World Prison Brief население государства составляет около 6,3 млн человек, тогда как в тюрьмах сидят около 65 тыс. заключенных, т.е. 2% жителей страны.
Но, возможно, именно эта практика смогла сдержать рост преступности. Более того, как сообщает президент Сальвадора, с введением режима ЧС число убийств в стране упало почти до нуля. И теперь, получив новый "центр борьбы с бандитизмом", власти получили возможность держать гангстеров под многолетним контролем.
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.........население государства составляет около 6,3 млн человек, тогда как в тюрьмах сидят около 65 тыс. заключенных, т.е. 2% жителей страны.
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"Центр борьбы с терроризмом" уже называют самой большой тюрьмой в Латинской Америке.
= 65000/6300000*100=1,0317% Вот что сказал по этому поводу мистер Эксель. ну ни как не 2%