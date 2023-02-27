В Сальвадоре открыли "мегатюрьму" на 40000 заключённых

"Центр борьбы с терроризмом" состоит из 8 корпусов, каждый из которых включает по 32 камеры площадью около 100 кв. м. Каждое из этих однокомнатных "общежитий" рассчитано на сотню заключённых. А вот с удобствами там не очень: в камере всего по две раковины и два унитаза. Последние, судя по всему, никогда не будут пустовать, учитывая количество сидельцев.