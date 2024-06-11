"Сядут все!" 5 новых уголовных дел возбуждено в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Число пострадавших в результате инфоцыганского "обучения" выросло с 75 до 80 человек.
Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 16 августа.
На блогера и бизнес-тренера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, возбуждено еще пять уголовных дел, сообщил следователь в Таганском суде Москвы.
Шабутдинов обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет
, — сказал он в ходе заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении срока ареста Шабутдинову, - сообщает ТАСС.
Тем временем, адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов заявил Forbes, что новых дел против его подзащитного не возбуждали:
Сегодня следствие в суде заявило о том, что появилось дополнительно еще пять потерпевших по делу Аяза Шабутдинова. Все они проходят по ранее возбужденному уголовному делу, новых дел в отношении Аяза Шабутдинова не было и нет
, — подчеркнул он.
На заседании по продлению меры пресечения Шабутдинов находится в хорошем настроении, показал журналисту SHOT знак "победы" на пальцах. Адвокат бизнес-тренера попросил изменить меру пресечения на домашний арест либо внести залог.
На прошлой неделе SHOT сообщал, что сотрудники ФСИН бесплатно пройдут новый курс Аяза Шабутдинова. Советы по "успешному успеху" он начал писать прямо в СИЗО. Инфобизнесмену грозит до десяти лет колонии по уголовному делу о мошенничестве.
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Ранее на полях ПМЭФ лидер Общероссийского движения предпринимателей и главный борец с инфоцыганами Андрей Ковалёв произнес эмоциональный спич, назвав :Пашаева и Блиновского мразями и тварями. По словам бизнесмена, адвокат и муж "королевы марафонов" на контроле у силовиков:
Пашаев, Блиновский, Полынь — они сядут все. Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть! Эльман Пашаев — пулемётчик, 90% времени в Москве, а 10% там, в съёмной квартире, по ресторанам с девушками ходит. А Блиновский — ФСБ занимается и тем и другим. И они сядут все.
Также Ковалев прокомментировал задержание известной ведьмы Алёны Полынь: по его словам, в магазине мага, куда он случайно заехал, увидел статуэтку сатаны с огромным членом и части краснокнижных животных, в Сети — инфоцыганские курсы и призывы убивать священников. Ковалёв рассказал, что вместе с другими инициативными депутатами подал жалобу, а сейчас уверен — Полынь сядет и надолго.
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Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
Любой, кто тратит время и деньги на человека, называющего себя богомерзским словом "коуч" - уже пострадавший. Как минимум интеллектуально.