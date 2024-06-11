FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 94 поста • 6 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
"Сядут все!" 5 новых уголовных дел возбуждено в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

"Сядут все!" 5 новых уголовных дел возбуждено в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Автор:
11 июня 2024 23:30
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Бизнес-коуч   долг   пострадавшие   тюрьма   уголовное дело   
1488
2
3

Число пострадавших в результате инфоцыганского "обучения" выросло с 75 до 80 человек.

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 16 августа.

На блогера и бизнес-тренера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, возбуждено еще пять уголовных дел, сообщил следователь в Таганском суде Москвы.

Шабутдинов обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет

, — сказал он в ходе заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении срока ареста Шабутдинову, - сообщает ТАСС.

Тем временем, адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов заявил Forbes, что новых дел против его подзащитного не возбуждали:

Сегодня следствие в суде заявило о том, что появилось дополнительно еще пять потерпевших по делу Аяза Шабутдинова. Все они проходят по ранее возбужденному уголовному делу, новых дел в отношении Аяза Шабутдинова не было и нет

, — подчеркнул он.

На заседании по продлению меры пресечения Шабутдинов находится в хорошем настроении, показал журналисту SHOT знак "победы" на пальцах. Адвокат бизнес-тренера попросил изменить меру пресечения на домашний арест либо внести залог.


На прошлой неделе SHOT сообщал, что сотрудники ФСИН бесплатно пройдут новый курс Аяза Шабутдинова. Советы по "успешному успеху" он начал писать прямо в СИЗО. Инфобизнесмену грозит до десяти лет колонии по уголовному делу о мошенничестве.

Ранее на полях ПМЭФ лидер Общероссийского движения предпринимателей и главный борец с инфоцыганами Андрей Ковалёв произнес эмоциональный спич, назвав :Пашаева и Блиновского мразями и тварями. По словам бизнесмена, адвокат и муж "королевы марафонов" на контроле у силовиков:

Пашаев, Блиновский, Полынь — они сядут все. Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть! Эльман Пашаев — пулемётчик, 90% времени в Москве, а 10% там, в съёмной квартире, по ресторанам с девушками ходит. А Блиновский — ФСБ занимается и тем и другим. И они сядут все. 

Также Ковалев прокомментировал задержание известной ведьмы Алёны Полынь: по его словам, в магазине мага, куда он случайно заехал, увидел статуэтку сатаны с огромным членом и части краснокнижных животных, в Сети — инфоцыганские курсы и призывы убивать священников. Ковалёв рассказал, что вместе с другими инициативными депутатами подал жалобу, а сейчас уверен — Полынь сядет и надолго.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Аяз Шабутдинов   Бизнес-коуч   долг   пострадавшие   тюрьма   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
Прораб 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
Петр Петров 20 минут назад
Карма прилетела конкретно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Игорь Полчаса назад
Здpaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде...

Cейчac ищy любyю paботy, но покa ничего не нaходитcя. Готов нa любyю подpaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
От голодa почти теpяю cознaние. Одолжить пpоcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy pyблей 100-200. Xоть нa бyлкy хлебa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Ecли оcтaвите контaкты, то я готов веpнyть c пеpвой зapплaты (пеpеведy нa кapтy или номеp телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личных cообщениях. Я веpнy 100%!

Пополните, пожaлyйcтa, номеp телефонa нa любyю cyммy: 8 (952) 133 65 10 (бaлaнc номеpa телефонa y опеpaтоpa или по CБП)

Зapaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 43 минуты назад
Назад в СССР )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
heta Час назад
"Число пострадавших в результате инфоцыганского "обучения" выросло с 75 до 80 человек."
Любой, кто тратит время и деньги на человека, называющего себя богомерзским словом "коуч" - уже пострадавший. Как минимум интеллектуально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Serg Час назад
Хм, вот Лерчек уже околачивалась на пмэф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
tokol Час назад
Ковалев конкурентов убирает.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1520 постов (1449 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 фотографий, которые оценят любознательные люди
13 фотографий, которые оценят любознательные люди
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
История спасения: как облезлая доходяга оказалась пушистым и дружелюбным псом
Набирающие популярность в сообществах
Кто украл Ваню?
Кто украл Ваню?
С добрым утром
С добрым утром
Компьютер в форме снайперской винтовки (6 фото)
Компьютер в форме снайперской винтовки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#ДТП#забавно#позитив#улыбнуло#США#конфликт#маразм
#в мире#автомобили#люди#интересно#аварии#кот#фильм#дети#новости#тюрьма
#животные#автомир#Прикол#история#авто аварии#Автовсячина#факты#кино#кошка#Россия
Уничтожить опухоль любой ценой Уничтожить опухоль любой ценой Деревянная тюрьма 1888 года, претендующая на статус самой старой в США Деревянная тюрьма 1888 года, претендующая на статус самой старой в США Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале Спустя три месяца задержали подозреваемого в убийстве комика на КВН-фестивале Почему некоторых обезьян "вяжут" и сажают в тюрьму в Индии? Почему некоторых обезьян "вяжут" и сажают в тюрьму в Индии? Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту Поклонники инфоцыгана Аяза Шабутдинова жертвуют ему в СИЗО книги по личностному росту Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета

На что жалуетесь?

Вернуться