"Сядут все!" 5 новых уголовных дел возбуждено в отношении бизнес-коуча Аяза Шабутдинова

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 16 августа.

На блогера и бизнес-тренера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, возбуждено еще пять уголовных дел, сообщил следователь в Таганском суде Москвы.

Шабутдинов обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет

, — сказал он в ходе заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении срока ареста Шабутдинову, - сообщает ТАСС.