Против "скопинского маньяка" Мохова возбудили новое уголовное дело

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу весной 2021 года. С тех пор отсидевший за похищение и удержание в заложницах несовершеннолетних девушек находится под пристальным вниманием полиции и, конечно, журналистов. И совсем недавно Мохов признался, что был свидетелем еще одного преступления. В его доме был убит мужчина.

При этом, сам "скопинский маньяк" рассказывает, что во время убийства был рядом, но в расправе участия не принимал. 2 августа, в День ВДВ, в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины принялись распивать спиртное, и, как это часто бывает, в какой-то момент спокойное общение переросло в конфликт. Мохов обвинил одного из гостей, 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся. Сначала все просто разговаривали на повышенных тонах, а потом перешли к рукоприкладству. Приятель Мохова, Евгений Полищук, в пылу спора убил Щукина ударом в шею - этой версии придерживается следствие. Тем более, что задержанный через несколько дней Полищук сам признался в убийстве.