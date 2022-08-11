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Против "скопинского маньяка" Мохова возбудили новое уголовное дело

Против "скопинского маньяка" Мохова возбудили новое уголовное дело

Автор:
11 августа 2022 10:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Скопинский маньяк   видео   криминал   мохов   преступление   убийство   уголовное дело   
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Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу весной 2021 года. С тех пор отсидевший за похищение и удержание в заложницах несовершеннолетних девушек находится под пристальным вниманием полиции и, конечно, журналистов. И совсем недавно Мохов признался, что был свидетелем еще одного преступления. В его доме был убит мужчина.


При этом, сам "скопинский маньяк" рассказывает, что во время убийства был рядом, но в расправе участия не принимал. 2 августа, в День ВДВ, в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины принялись распивать спиртное, и, как это часто бывает, в какой-то момент спокойное общение переросло в конфликт. Мохов обвинил одного из гостей, 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся. Сначала все просто разговаривали на повышенных тонах, а потом перешли к рукоприкладству. Приятель Мохова, Евгений Полищук, в пылу спора убил Щукина ударом в шею - этой версии придерживается следствие. Тем более, что задержанный через несколько дней Полищук сам признался в убийстве.


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Однако Мохов мог принимать участие в сокрытии тела в заброшенном доме - установлено, что труп Щукина оттащили и бросили во дворе неподалеку от жилища "скопинского маньяка". И позже Мохов признался в том, что помогал знакомому унести труп.


Соседи Мохова считают его вменяемым и нормальным. По крайней мере, претензий у них бывший сиделец не вызывает. Тихий, огород сажает, а что у него в душе - кто знает.


Между тем, жизнь для свободе для Мохова скоро может закончиться. СК РФ по Рязанской области возбудило уголовное дело. «С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. По данному факту Скопинским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ», — сообщается на сайте ведомства. В настоящий момент решается вопрос об избрании Мохову меры пресечения. Известно, что максимальное наказание, которое может понести осужденный по статье за сокрытие преступления - пять лет лишения свободы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Скопинский маньяк   видео   криминал   мохов   преступление   убийство   уголовное дело   
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16  комментариев
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HalloFreeSpace 2 часа назад
Зачем его вообще выпустили ???
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Igor 49 минут назад
в СССР давно бы тихо-мирно сидел в психушке
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Дмитрий 2 часа назад
Во первых не "до пяти лет", а всего до двух.
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Утилизировать таких надо,или в поликлинику сдавать для опытов.
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