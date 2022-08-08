«Волга-Иртыш» вместо «Лондон-Париж»: певец Иракли изменил слова своей песни

В беседе с журналистами Иракли сказал, что это просто шутка. По его словам, песня останется в том виде, в каком была еще 18 лет назад. Это была разовая акция для установления контакта с аудиторией, которая, как оказалось, восприняла его безумную идею на ура.

«В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть», — прокомментировал певец.