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«Волга-Иртыш» вместо «Лондон-Париж»: певец Иракли изменил слова своей песни

«Волга-Иртыш» вместо «Лондон-Париж»: певец Иракли изменил слова своей песни

Автор:
08 августа 2022 08:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Волга Иртыш   Иракли   знаменитости   импортозамещение   интересное   песня   фото   шоу бизнес   
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На концерте в Екатеринбурге исполнитель хита «Лондон-Париж» изменил слова в песне, назвав это импортозамещением. Вместе с залом Иракли спел «Волга-Иртыш». Екатеринбуржцы поддержали идею.

На концерте Summer Fest в Екатеринбурге Иракли предложил гостям заменить слова в его знаменитой песни.

«Дело в том, что у нас импортозамещение, поэтому я предлагаю переименовать песню „Лондон — Париж“ в „Волга — Иртыш“. А то не политкорректно! Вы со мной?», — спросил Иракли.

Слушатели поддержали эту инициативу. Вместе с поклонниками Иракли исполнил куплет песни на новый манер. Ролик с выступлением певца разлетелся по сети.

В беседе с журналистами Иракли сказал, что это просто шутка. По его словам, песня останется в том виде, в каком была еще 18 лет назад. Это была разовая акция для установления контакта с аудиторией, которая, как оказалось, восприняла его безумную идею на ура.

«В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть», — прокомментировал певец.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Волга Иртыш   Иракли   знаменитости   импортозамещение   интересное   песня   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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90
Аврашалом Маркович 45 минут назад
"aкция для установления контакта с аудиторией, которая, как оказалось, восприняла его безумную идею на ура"
Ну безумец, ну бесстрашный, прям сорвиголова. Адреналиновый наркоман я бы даже сказал.
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18k
ЦСКА 4 минуты назад
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58k
Александр 22 минуты назад
Лучше бы новые песни пел, а не перепевал старые более 10 лет.
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4k
SR Полчаса назад
Ждем следующий шлягер... "Бухалово - Пьяньково - Бодуны"...

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21k
Mike Miller 41 минуту назад
Национальность не диагноз. Иракли остается адекватным, каким и был всегда. Жаль мало песен у него хороших. Как исполнитель не бесталанный.
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