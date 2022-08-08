«Волга-Иртыш» вместо «Лондон-Париж»: певец Иракли изменил слова своей песни

На концерте в Екатеринбурге исполнитель хита «Лондон-Париж» изменил слова в песне, назвав это импортозамещением. Вместе с залом Иракли спел «Волга-Иртыш». Екатеринбуржцы поддержали идею.
На концерте Summer Fest в Екатеринбурге Иракли предложил гостям заменить слова в его знаменитой песни.
«Дело в том, что у нас импортозамещение, поэтому я предлагаю переименовать песню „Лондон — Париж“ в „Волга — Иртыш“. А то не политкорректно! Вы со мной?», — спросил Иракли.
Слушатели поддержали эту инициативу. Вместе с поклонниками Иракли исполнил куплет песни на новый манер. Ролик с выступлением певца разлетелся по сети.
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В беседе с журналистами Иракли сказал, что это просто шутка. По его словам, песня останется в том виде, в каком была еще 18 лет назад. Это была разовая акция для установления контакта с аудиторией, которая, как оказалось, восприняла его безумную идею на ура.
«В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть», — прокомментировал певец.
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Ну безумец, ну бесстрашный, прям сорвиголова. Адреналиновый наркоман я бы даже сказал.