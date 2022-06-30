Фанаты предложили вручить Шатунову звание "Народный артист" посмертно

Поклонники создали петицию, , чтобы любимому певцу присвоили звание «Народный артист РФ» посмертно.

«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь – загадка», – говорится в тексте сообщения, которое цитирует Пятый канал.