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Фанаты предложили вручить Шатунову звание "Народный артист" посмертно

Фанаты предложили вручить Шатунову звание "Народный артист" посмертно

Автор:
30 июня 2022 12:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Награда   знаменитости   интересное   посмертно   фото   шатунов   шоу бизнес   
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От обширного инфаркта сердца Юрий Шатунов скончался 23 июня. Прах артиста захоронили на Троекуровском кладбище. Прощание несколько раз продлевали, так как проводить в последний путь артиста пришли тысячи человек. Когда похороны кончились, фанаты вдруг задались вопросом: "А почему у Юрия не было ни одного звания?"

Поклонники создали петицию, , чтобы любимому певцу присвоили звание «Народный артист РФ» посмертно.

«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь – загадка», – говорится в тексте сообщения, которое цитирует Пятый канал.

Бывший солист группы «Ласковый май» 48-летний Юрий Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти знаменитого певца стал инфаркт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Награда   знаменитости   интересное   посмертно   фото   шатунов   шоу бизнес   
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11  комментариев
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69k
Доктор Джонс 6 часов назад
Ну это явный перебор, не был заслуженным, с какого - народный? И тем более, что давно жил в Германии...
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1k
Sergius SPb 23 минуты назад
Очередной раз, что за изжиток времени, "народный" артист?
В СССРе это было оправдано, все были(почти) равны и надо было хоть как-то отмечать отличившихся. А сейчас-то? На кой кому-то звание? Потешить самолюбие?
Или без этого звания ты не человек, а так дерьмо не известное?
А как быть с Пушкиным? С Ломоносовым?
Много у кого нет и не было бумажки и медальки, "народный"...
Истинно народному не надо никаких печатей и грамот. Вот Высоцкий.....
И еще, а если "народный" который "нотариально заверенный" чего-то брякнет антинародное? Отбирать звание в наказание? Как дали так и забрали.Да?
Рыночность такая.
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32
sirobkovernik 5 часов назад
Да его через неделю забудут, это не Цой и не Градский. Какой вклад он сделал в музыкальной культуре?
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15k
Поручик 6 часов назад
Не очень понимаю, за что там звание давать. За "трёхаккордную попсню", которую ещё не он и написал?
Ну, давайте ещё каким-нибудь "Воровайкам" звание дадим? Не, ну а чё? Тоже были лет двадцать назад популярны были, чуть ли не "из каждого утюга" неслось такое же дешманское говно, как ЛаМайские "Белые Розы", несколькими годами раньше: "Эй, мусорок, не шей мне срок!" и "Что ж ты, фраер, сдал назад?"

Никакими выдающимися вокальными талантами Шатунов не обладал, только и достоинств для публики было - смазливая мордочка. И куча не его денег, вложенных в "раскрутку". За это чужое бабло, что ли, ему звание "народного" давать?
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−186
Thomsen 6 часов назад
Никогда не был поклонником этого попсового отстоя, но, справедливости ради - этот сиротка с козлиным тенорком был реально "народным". Судя по количестве прыщавых фанатов. Из каждого помойного ведра эти долбаные белые розы воняли. А учитывая, что это звание нынче вообще ничего не значит и имеет нулевую ценность, то можно удовлетворить просьбу сорокалетних тёток, впервые испытавших оргазм на концерте ласкового мая.
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6k
Shade116 6 часов назад
Кому сейчас это звание нужно? Да и за что?
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8k
Б.Касторский 7 часов назад
Никак не могу понять, для чего эти звания и награды? Для военных - традиция. И кстати действительно есть за что.
Но артист? Если любим народом, его итак будут ценить. А так как можно сказать, что народный? Дали значок и всё? Теперь каждый должен любить?
Мне Шатунов нравился и награда мало что изменит. Песни моего детства.
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