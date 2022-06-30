Фанаты предложили вручить Шатунову звание "Народный артист" посмертно

От обширного инфаркта сердца Юрий Шатунов скончался 23 июня. Прах артиста захоронили на Троекуровском кладбище. Прощание несколько раз продлевали, так как проводить в последний путь артиста пришли тысячи человек. Когда похороны кончились, фанаты вдруг задались вопросом: "А почему у Юрия не было ни одного звания?"
Поклонники создали петицию, , чтобы любимому певцу присвоили звание «Народный артист РФ» посмертно.
«Он же просто любим народом. И это так! Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь – загадка», – говорится в тексте сообщения, которое цитирует Пятый канал.
Бывший солист группы «Ласковый май» 48-летний Юрий Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти знаменитого певца стал инфаркт.
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АНТИФИШКИ
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В СССРе это было оправдано, все были(почти) равны и надо было хоть как-то отмечать отличившихся. А сейчас-то? На кой кому-то звание? Потешить самолюбие?
Или без этого звания ты не человек, а так дерьмо не известное?
А как быть с Пушкиным? С Ломоносовым?
Много у кого нет и не было бумажки и медальки, "народный"...
Истинно народному не надо никаких печатей и грамот. Вот Высоцкий.....
И еще, а если "народный" который "нотариально заверенный" чего-то брякнет антинародное? Отбирать звание в наказание? Как дали так и забрали.Да?
Рыночность такая.
Ну, давайте ещё каким-нибудь "Воровайкам" звание дадим? Не, ну а чё? Тоже были лет двадцать назад популярны были, чуть ли не "из каждого утюга" неслось такое же дешманское говно, как ЛаМайские "Белые Розы", несколькими годами раньше: "Эй, мусорок, не шей мне срок!" и "Что ж ты, фраер, сдал назад?"
Никакими выдающимися вокальными талантами Шатунов не обладал, только и достоинств для публики было - смазливая мордочка. И куча не его денег, вложенных в "раскрутку". За это чужое бабло, что ли, ему звание "народного" давать?
Кому-то нравится. По мне - фуфло полное.
Но артист? Если любим народом, его итак будут ценить. А так как можно сказать, что народный? Дали значок и всё? Теперь каждый должен любить?
Мне Шатунов нравился и награда мало что изменит. Песни моего детства.