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"Разулся, вежливый!": москвичи в Крыму обнаружили в багажнике незнакомца

"Разулся, вежливый!": москвичи в Крыму обнаружили в багажнике незнакомца

Автор:
05 августа 2022 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Крым   Юмор   багажник   видео   гость   интересное   отдых   прикол   фото   
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Москвичи приехали отдыхать в Крым на своём авто, а утром обнаружили в багажнике мужчину. Гость спокойно сидел, сложив ручки на животике и ждал своей участи.

Неожиданную находку сделал водитель автомобиля в Крыму. Заметив разбитое стекло, мужчина думал, что машину обокрали или пытались угнать. Однако всё намного интереснее оказалось. В багажнике сидел незнакомец, сложив ручки. При этом автор видео отметил, что гость разулся и даже поздоровался.

Отвечать за разбитое стекло всё же придётся.

"В горах где-нибудь", - намекнул владелец авто.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крым   Юмор   багажник   видео   гость   интересное   отдых   прикол   фото   
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2  комментария
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dima423 23 минуты назад
херасе у него тонировочка)
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