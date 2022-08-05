"Разулся, вежливый!": москвичи в Крыму обнаружили в багажнике незнакомца

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Москвичи приехали отдыхать в Крым на своём авто, а утром обнаружили в багажнике мужчину. Гость спокойно сидел, сложив ручки на животике и ждал своей участи.
Неожиданную находку сделал водитель автомобиля в Крыму. Заметив разбитое стекло, мужчина думал, что машину обокрали или пытались угнать. Однако всё намного интереснее оказалось. В багажнике сидел незнакомец, сложив ручки. При этом автор видео отметил, что гость разулся и даже поздоровался.
Отвечать за разбитое стекло всё же придётся.
"В горах где-нибудь", - намекнул владелец авто.
Источник:
АНТИФИШКИ
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