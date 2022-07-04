NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль

Трёх дохлых тараканов планировали продать минимум за $400 тысяч. К тараканам прилагалась лунная пыль с «Аполлона» - около 400 миллиграммов. Однако лот пришлось снять с торгов - NASA заявили, что это собственность правительства Соединенных Штатов, и продавать ее нельзя.

– Все образцы с «Аполлона» принадлежат НАСА, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давалось разрешение на их хранение после анализа, уничтожение или другое использование в любых целях, особенно для продажи или индивидуального показа, – сказано в заявлении аэрокосмического ведомства.