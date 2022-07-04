NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль

Аукционный дом RR Auction выставил на торги трёх мёртвых тараканов, которым скормили лунную пыль, добытую миссией «Аполлон – 11». Однако NASA потребовало снять этот лот с торгов.
Трёх дохлых тараканов планировали продать минимум за $400 тысяч. К тараканам прилагалась лунная пыль с «Аполлона» - около 400 миллиграммов. Однако лот пришлось снять с торгов - NASA заявили, что это собственность правительства Соединенных Штатов, и продавать ее нельзя.
– Все образцы с «Аполлона» принадлежат НАСА, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давалось разрешение на их хранение после анализа, уничтожение или другое использование в любых целях, особенно для продажи или индивидуального показа, – сказано в заявлении аэрокосмического ведомства.
В 1969 году астронавты миссии Apollo 11 слетали на Луну и привезли оттуда более 21 килограмма лунной земли, которую исследовали со всех сторон. Судя по всему, кормит тараканов лунной пылью — тоже идея учёных. По заявлению ученых, целью эксперимента было определить – не является ли лунный грунт токсичным для земных существ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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