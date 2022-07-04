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NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль

NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль

Автор:
04 июля 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: NASA   Юмор   аукцион   интересное   луна   прикол   тараканы   фото   
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Аукционный дом RR Auction выставил на торги трёх мёртвых тараканов, которым скормили лунную пыль, добытую миссией «Аполлон – 11». Однако NASA потребовало снять этот лот с торгов.

Трёх дохлых тараканов планировали продать минимум за $400 тысяч. К тараканам прилагалась лунная пыль с «Аполлона» - около 400 миллиграммов. Однако лот пришлось снять с торгов - NASA заявили, что это собственность правительства Соединенных Штатов, и продавать ее нельзя.

– Все образцы с «Аполлона» принадлежат НАСА, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давалось разрешение на их хранение после анализа, уничтожение или другое использование в любых целях, особенно для продажи или индивидуального показа, – сказано в заявлении аэрокосмического ведомства.


В 1969 году астронавты миссии Apollo 11 слетали на Луну и привезли оттуда более 21 килограмма лунной земли, которую исследовали со всех сторон. Судя по всему, кормит тараканов лунной пылью — тоже идея учёных. По заявлению ученых, целью эксперимента было определить – не является ли лунный грунт токсичным для земных существ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   Юмор   аукцион   интересное   луна   прикол   тараканы   фото   
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10  комментариев
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3k
PtDragon 18 минут назад
Да просто побоялись, что выяснится земное происхождение грунта :)
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4k
Евгений Д 8 минут назад
Не знал что тараканы минеральную пыль едят ???????????????
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535
HalloFreeSpace 12 минут назад
сюр какой-то ...
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1k
sos1960sos 12 минут назад
Согласно их завещанию они должны быть кремированы на мысе Канаверал, а их прах развеян на Марсе...
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17k
Corvus Corax 22 минуты назад
"целью эксперимента было определить – не является ли лунный грунт токсичным для земных существ"

Ну уж если даже тараканы сдохли...
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Евгений Полчаса назад
Чтоб определить токсичность, выбрали самых живучих тварей на Земле. Они точно учёные?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−12
3k
Babangdida 42 минуты назад
Если это на самом деле работает на их истребление, то финансы на космические перелёты обезпечены.
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WhiteRat

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