Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки

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В каждой компании есть такие работники, которые выполняют свои обязанности через пень-колоду. Почему таких держат — неизвестно, но результаты их работы можно встретить всюду. Этих бракоделов давно пора уволить!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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