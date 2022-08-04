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Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки

Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки

Автор:
04 августа 2022 12:21
Сообщество : Юмор
Метки: КОСЯЧНИКИ   Юмор   бракоделы   интересное   подборка   прикол   работники   фото   
1181
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В каждой компании есть такие работники, которые выполняют свои обязанности через пень-колоду. Почему таких держат — неизвестно, но результаты их работы можно встретить всюду. Этих бракоделов давно пора уволить!

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Источник:

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Метки: КОСЯЧНИКИ   Юмор   бракоделы   интересное   подборка   прикол   работники   фото   
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3  комментария
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14k
ss 55 минут назад
Это не бракодел. Это долбл@б обыкновенный. Если у бракодела только руки из задницы растут, то этот вообще даже думать не может.
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15k
Кархародон Полчаса назад
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WhiteRat

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