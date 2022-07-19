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Как дела в качалке, пацаны?

Как дела в качалке, пацаны?

Автор:
19 июля 2022 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: Илон Маск   Юмор   отдых   прикол   смешное   соцсети   фото   
2225
4
Опубликовали последние фото Илона Маска на отдыхе.

Источник:

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Метки: Илон Маск   Юмор   отдых   прикол   смешное   соцсети   фото   
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26  комментариев
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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16k
Пронька Грезной 21 минуту назад
Это все потому, что у него батута нету...
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954
сергей ремизов Полчаса назад
Ну что вы хотите, года берут своё.
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−88
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
Да ))) это вам н дуров и не безос.. это квашня какая-то.
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9k
Maddy8 42 минуты назад
Он по ходу латентный Петербуржец, судя по бледноте.
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5k
Умница-красавица 47 минут назад
Подтянут он или нет, ему похер. У него есть своя яхта, а ты и дальше продолжай упахиваться в качалке)))
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134
passsshtet Умница-красавица Минуту назад
Ну не знаю, я, например, выберу красивое подтянутое женское тело (оно больше здорово, чем жирное, целюллитное, но с деньгами), не понимаю только одного, неужели приятно, когда тебя ценят за наличие бабла, а не за внутренние качества, и при банкротстве (а в жизни всякое бывает) , остаться одному, фуу, точно не мое, поэтому буду продолжать упахиваться в качалке)))) _
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9k
Юрий 49 минут назад
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227
Gigantes 55 минут назад
Обрюзг
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3k
Copycat Час назад
да ладно, многие из нас кто любит попить пивка выглядят так же) к тому же возраст

меня другое смущает - он же капец бледный! типа он как будто где то на пляже\море отдыхает но чего бледный то такой!
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14k
ss Час назад
Ну, это всегда так. Кто-то в качалке, а кто-то миллиардер.
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6k
Shtoppi Час назад
Теперь понятно почему его сын решил сменить пол, фамилию и не иметь с ним ничего общего)))))))
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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845
Просто прохожий 2 часа назад
С такими деньгами он всегда супермен- самый, самый...и пох как выглядит..+ амер,-полный набор-любой 3,14...ор сойдет за суперзвезду
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14k
Александр 2 часа назад
В пендосии открыли сезон кидания говн в Маска

Он уже не светоч прогресса, а жирный и бледный богатей.
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−129
Thomsen 2 часа назад
Рогозин принял вызов? Ах да, он уже не космонавт. Эпичный баттл Эллочки Щукиной и Вандербильдихи закончился.
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66
Андрей Л Thomsen 2 часа назад
Чем больше ржем над ними, тем не так присмыкаются наши!
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16k
Delhana 3 часа назад
Та выглядит на свой возраст, а вот что рядом мужички вьются а не сисястые барышни - это ваще фунах...
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227
Gigantes Natalia 52 минуты назад
Сисег больших рядом нет, всё, не пацан)))))
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