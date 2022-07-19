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Опубликовали последние фото Илона Маска на отдыхе.
Предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск был сфотографирован во время отдыха на яхте.
Мужчина, мягко скажем, уже не тот. Раньше он был подтянутым и подкачанным, но теперь явно расслабился.
Источник:
АНТИФИШКИ
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меня другое смущает - он же капец бледный! типа он как будто где то на пляже\море отдыхает но чего бледный то такой!
Он уже не светоч прогресса, а жирный и бледный богатей.