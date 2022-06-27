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Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно

Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно

Автор:
27 июня 2022 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   аварии   авто   водители   интересное   прикол   фото   
691
20

Происшествия на дорогах бывают разные, но водителей этой подборки объединяет одно — безрассудность и загадочность. Сложно представить, что привело к такому повороту событий. К счастью, в этих авариях никто не пострадал!

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Источник:

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Метки: Юмор   аварии   авто   водители   интересное   прикол   фото   
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1  комментарий
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981
Шурман Час назад
Такую фигню часто наблюдаю , у нас после съезда с автобана сильное сужение дороги и стоят эти блоки для того что бы на автобусную полосу не лезли , раз в 2 недели находится кто то кто залетает на них .
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