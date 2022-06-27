Автомобильные аварии, которые объяснить очень сложно

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Происшествия на дорогах бывают разные, но водителей этой подборки объединяет одно — безрассудность и загадочность. Сложно представить, что привело к такому повороту событий. К счастью, в этих авариях никто не пострадал!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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