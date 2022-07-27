18 кадров со съёмок фильмов Стэнли Кубрика, показывающих, в какой атмосфере режиссёр создавал свои шедевры

За свою карьеру Стэнли Кубрик снял всего лишь 13 полнометражных фильмов, что не помешало ему войти в историю, как одному из самых влиятельных и просто лучших режиссёров всех времён. Одной из отличительных особенностей Кубрика, помимо его бескомпромиссного перфекционизма, является то, что он попробовал себя в самых разных жанрах, в каждом из которых ему удавалось создать некий золотой стандарт. Смотрите сами.

Научная-фантастика про космос? На счету Кубрика, вероятно, главный фильм жанра. Исторический эпос? Кирк Дуглас, переодевайся в Спартака! Военное кино? Зовите Ли Эрми! Антиутопия? Вот вам стакан молока, только детям такое не показывайте. Мелодрама? Зовите Набокова! Комедийная сатира? Про Холодную войну подойдёт? Фильм ужасов? Стивен Кинг не в восторге, зато все остальные — в полном!

Кирк Дуглас и Стэнли Кубрик на съёмках фильма «Тропы славы» (1957)