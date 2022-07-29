12 случаев, когда актёры играли в фильмах самих себя

Речь не о двухминутных камео, а о действительно важных персонажах, которые, так уж получилось, оказались известными актёрами и актрисами. Да, истории здесь выдуманные, и исполнители отыгрывают всё то, что прописано в сценарии. Но зато они делают это от своего имени, а не от имени некоего вымышленного героя.

И это крайне редкие и занимательные моменты, ради которых стоит смотреть все перечисленные фильмы. Вот кто играл самих себя в известных картинах, которые от этого не становились документальными, а продолжили являться художественными.

Николас Кейдж в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (2022)