"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна

Марти МакФлай отправляется в 1885 год после того, как в 1955-м находит на кладбище Хилл-Вэлли могилу Дока. Шокированный парень узнает, что Эмметт Браун был убит Бьюфордом Бешеным Псом Танненом 7 сентября. То есть, ровно через неделю после того, как Док отправил Марти письмо с объяснениями. Надпись на надгробии гласит: "Застрелен в спину из-за 80 долларов. Вечная память от возлюбленной Клары". Само собой, Марти намерен предупредить Дока, чтобы не дать ему умереть.

Позже выясняется, что мисс Клара Клейтон была школьной учительницей в 1885 году, а Марти и Док спасают ее от падения в ущелье Шонаш. И тут же у друзей происходит следующий диалог:

— Еще чуть-чуть, и мисс Клейтон оказалась бы на дне клейтоновского оврага.

— Клейтоновского оврага...

— Вот что! Клейтоновский овраг так назвали по имени учительницы, она туда упала 100 лет назад.

— 100 лет назад? Это же сейчас!

— Этот рассказ каждый школьник знает. У нас полно учителей, которых надо туда сбросить!

Док собирает кусочки мозаики воедино и понимает, что Клара должна была погибнуть, а теперь, после ее спасения, ход истории изменился. Именно здесь мисс Клейтон и создает сюжетную дыру.