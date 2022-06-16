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"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна

"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна

Автор:
16 июня 2022 10:41
Сообщество : Кино
Метки: Назад в будущее 3   актеры   кино   роль   съемка   сюжетная дыра   факты   фильм   
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Завершение культовой трилогии Роберта Земекиса вышло на экраны в 1990 году и по сей день считается одним из лучших фильмов о путешествиях во времени. Сценарий картины кажется идеальным, но даже в нем внимательный зритель может заметить некоторые сюжетные нестыковки. И одна из них касается глобальных вещей.

Марти МакФлай отправляется в 1885 год после того, как в 1955-м находит на кладбище Хилл-Вэлли могилу Дока. Шокированный парень узнает, что Эмметт Браун был убит Бьюфордом Бешеным Псом Танненом 7 сентября. То есть, ровно через неделю после того, как Док отправил Марти письмо с объяснениями. Надпись на надгробии гласит: "Застрелен в спину из-за 80 долларов. Вечная память от возлюбленной Клары". Само собой, Марти намерен предупредить Дока, чтобы не дать ему умереть.

Позже выясняется, что мисс Клара Клейтон была школьной учительницей в 1885 году, а Марти и Док спасают ее от падения в ущелье Шонаш. И тут же у друзей происходит следующий диалог:

— Еще чуть-чуть, и мисс Клейтон оказалась бы на дне клейтоновского оврага.
— Клейтоновского оврага...
— Вот что! Клейтоновский овраг так назвали по имени учительницы, она туда упала 100 лет назад.
— 100 лет назад? Это же сейчас!
— Этот рассказ каждый школьник знает. У нас полно учителей, которых надо туда сбросить!

Док собирает кусочки мозаики воедино и понимает, что Клара должна была погибнуть, а теперь, после ее спасения, ход истории изменился. Именно здесь мисс Клейтон и создает сюжетную дыру.

×
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Две детали, о которых знает Марти "в наши дни" - надгробная плита Дока с именем Клары и современное название ущелья - находятся на двух совершенно разных временных линиях. Марти не мог знать про обе сразу, ведь одна происходит на той временной линии, где ни Док, ни Марти не отправляются в 1885 год, а другая - на той, где Дока убивает Таннен в 1885 году.

В исходной временной линии Док и Марти не возвращаются в 1885 год, а Клара падает в ущелье Шонаш, которое в память о ней переименовывают в Клейтоновское Ущелье. Марти МакФлай и другие местные дети растут, зная ущелье под данным именем и помня рассказ о том, как в нем 100 лет назад погибла некая учительница. Это временная линия без какого-либо вмешательства со стороны Дока или Марти.

Но тут же получается, что в исходной временной линии не может быть надгробия Дока Брауна, на котором упоминается Клара. Ведь к тому времени, когда его застрелил бы Таннен, мисс Клейтон сама была бы уже мертва. Эти два события никак не могли произойти одновременно на той же линии, в которой находится Марти в самом начале трилогии.

Фильмы о путешествиях во времени обречены на пространственно-временную путаницу, но в случае с "Назад в будущее" подобные огрехи выглядят забавными пустяками, и не более того. Слишком уж велико культурное значение великой кинотрилогии, чтобы всерьез воспринимать мелкие недочеты сценария. Лучше еще раз пересмотреть любимый фильм о приключениях Марти МакФлая и Дока Брауна. Причем, с первой части.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Назад в будущее 3   актеры   кино   роль   съемка   сюжетная дыра   факты   фильм   
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21k
Serg2001 22 минуты назад
Зануды... )
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4k
Михаил 24 секунды назад
Все же очевидно… После убийства дока, Таннен сбросил Клару в ущелье, которое и назвали ее именем.
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52
Андрей Тумилович 41 секунду назад
Клара Клейтон должна была упасть в ущелье когда понесли лошади и ее спас Док. Так что все нормально там с этим. Не было бы Дока она упала бы в ущелье.
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4k
brotherirk 5 минут назад
Это же очевидно!
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15k
куджо 5 минут назад
этот фильм сплошная дыра сюжета и логики, но не судите строго иначе кина не будет, а оно клевое
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38k
jonnyD 7 минут назад
Да никакой сюжетной дыры там нет. Вы всё путаете , Клара осталась жива , а умерла Галочка , в которую случано попал Бешеный Пес Таннен , когда стрелял в Якина , а Шурик на своей машине времени отправил Грозного в 1885 год и тот Таннена там на кол посадил . Вот !
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216
Карл 14 минут назад
Всё равно фильм классный!
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827
Антон 15 минут назад
Наша планета движется в пространстве, если машина времени переместиться только во времени, то вы окажетесь в космосе, ведь планета в этом времени находится в другой точке пространства. А вы говорите сюжетные дыры
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49k
Хельги 22 минуты назад
Золотое время кинематографа, спец эффекты на высоте, в фильмах НОРМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ и самое главное - отсутствует повесточка. Жаль что все пошло прахом.
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21k
СергейПименов Полчаса назад
Дам идею сценаристам. Они уже однажды скрестили Чужого и Хищника. Идем дальше. Вводим в сюжетную линию Назад в будущее терминатора и Сару Коннор.
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2k
Copycat Полчаса назад
Когда что то становится культовым - то там и не такое ещё спустить с рук можно)
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