"Назад в будущее 3": сюжетная дыра, в которой виновата возлюбленная Дока Брауна

Завершение культовой трилогии Роберта Земекиса вышло на экраны в 1990 году и по сей день считается одним из лучших фильмов о путешествиях во времени. Сценарий картины кажется идеальным, но даже в нем внимательный зритель может заметить некоторые сюжетные нестыковки. И одна из них касается глобальных вещей.
Марти МакФлай отправляется в 1885 год после того, как в 1955-м находит на кладбище Хилл-Вэлли могилу Дока. Шокированный парень узнает, что Эмметт Браун был убит Бьюфордом Бешеным Псом Танненом 7 сентября. То есть, ровно через неделю после того, как Док отправил Марти письмо с объяснениями. Надпись на надгробии гласит: "Застрелен в спину из-за 80 долларов. Вечная память от возлюбленной Клары". Само собой, Марти намерен предупредить Дока, чтобы не дать ему умереть.
Позже выясняется, что мисс Клара Клейтон была школьной учительницей в 1885 году, а Марти и Док спасают ее от падения в ущелье Шонаш. И тут же у друзей происходит следующий диалог:
— Еще чуть-чуть, и мисс Клейтон оказалась бы на дне клейтоновского оврага.
— Клейтоновского оврага...
— Вот что! Клейтоновский овраг так назвали по имени учительницы, она туда упала 100 лет назад.
— 100 лет назад? Это же сейчас!
— Этот рассказ каждый школьник знает. У нас полно учителей, которых надо туда сбросить!
Док собирает кусочки мозаики воедино и понимает, что Клара должна была погибнуть, а теперь, после ее спасения, ход истории изменился. Именно здесь мисс Клейтон и создает сюжетную дыру.
Две детали, о которых знает Марти "в наши дни" - надгробная плита Дока с именем Клары и современное название ущелья - находятся на двух совершенно разных временных линиях. Марти не мог знать про обе сразу, ведь одна происходит на той временной линии, где ни Док, ни Марти не отправляются в 1885 год, а другая - на той, где Дока убивает Таннен в 1885 году.
В исходной временной линии Док и Марти не возвращаются в 1885 год, а Клара падает в ущелье Шонаш, которое в память о ней переименовывают в Клейтоновское Ущелье. Марти МакФлай и другие местные дети растут, зная ущелье под данным именем и помня рассказ о том, как в нем 100 лет назад погибла некая учительница. Это временная линия без какого-либо вмешательства со стороны Дока или Марти.
Но тут же получается, что в исходной временной линии не может быть надгробия Дока Брауна, на котором упоминается Клара. Ведь к тому времени, когда его застрелил бы Таннен, мисс Клейтон сама была бы уже мертва. Эти два события никак не могли произойти одновременно на той же линии, в которой находится Марти в самом начале трилогии.
Фильмы о путешествиях во времени обречены на пространственно-временную путаницу, но в случае с "Назад в будущее" подобные огрехи выглядят забавными пустяками, и не более того. Слишком уж велико культурное значение великой кинотрилогии, чтобы всерьез воспринимать мелкие недочеты сценария. Лучше еще раз пересмотреть любимый фильм о приключениях Марти МакФлая и Дока Брауна. Причем, с первой части.
Источник:
АНТИФИШКИ
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