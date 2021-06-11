Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске

Очевидец заснял типичный промысел представительниц кочевого племени.
Возле железнодорожного вокзала в Челябинске произошел неприглядный инцидент с участием представительниц кочевого племени. Цыганки толпой окружили пенсионерку и навязали ей свои услуги - погадали, рассказали судьбу, а затем потребовали плату. После того как женщина отказалась платить, они сами залезли ей в сумочку и вытащили все ценное, чем довели пенсионерку до слез.
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Видимо, в силу возраста женщина не смогла дать опор наглым смуглянкам, но ей не помогла и подруга, которая пыталась подойти к пострадавшей, но злоумышленницы ее удерживали в стороне. А когда она все-таки добралась до плачущей подруги, цыганки опустошили и ее сумку.
К сожалению, местные правоохранительные органы молчат. Возможно, они остались так же безучастны, как прохожие на опубликованном видео. Женщины, скорее всего, заявлений не писали.
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Лет 10 назад мужичка в очёчках так от стада цыганок отбил. Было много мата и грубости, но обошлось без пинков под сраку, сами свалили, сыпая проклятья.
один негатив от этих цыган..
На днях была статья про Украинский городок, где цыганам предложили уехать. Тогда было много криков про фашизм. Любопытно, что сейчас люди скажут?
Не подумайте, я не националист, почти. Но вот с цыганами у меня плохо получается. Что не новость, так мало позитивного или хотя бы укладывающегося в рамки закона.