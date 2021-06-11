Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске

Видимо, в силу возраста женщина не смогла дать опор наглым смуглянкам, но ей не помогла и подруга, которая пыталась подойти к пострадавшей, но злоумышленницы ее удерживали в стороне. А когда она все-таки добралась до плачущей подруги, цыганки опустошили и ее сумку.

К сожалению, местные правоохранительные органы молчат. Возможно, они остались так же безучастны, как прохожие на опубликованном видео. Женщины, скорее всего, заявлений не писали.