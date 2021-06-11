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Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске

Цыганки средь бела дня ограбили пенсионерок в Челябинске (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 13:56
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   гадание   обман   пенсионерки   цыгане   челябинск   
588
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Очевидец заснял типичный промысел представительниц кочевого племени.

Источник:

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Метки: видео   воровство   гадание   обман   пенсионерки   цыгане   челябинск   
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13  комментариев
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14k
Alex ASK 40 минут назад
Ну т.е. снимать, как бабушек грабят, ума хватило. А отогнать черножопую свору очко сжалось.
Лет 10 назад мужичка в очёчках так от стада цыганок отбил. Было много мата и грубости, но обошлось без пинков под сраку, сами свалили, сыпая проклятья.
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988
Viktor 6 минут назад
Пора отстреливать .
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70
wr2x2 6 минут назад
лучше не трогать цыганок, а то толпы цыган придут к полиции и потребуют наказать пенсионерок (черный сарказм если что)
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0
trener 15 минут назад
Они уже бесят. создайте им отдельный МИР!
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10k
котегRUS Полчаса назад
шакалки..
один негатив от этих цыган..
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3k
Том Сойер Полчаса назад
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7k
Natrogrii 39 минут назад
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777
Елена Захарова 40 минут назад
А автор ролика сидел и снимал. А потом выложил - типа "ай ай ай, ограбили пенсионерок и никто не вступился".
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437
manul74 42 минуты назад
как же тут без этой картинки.... она(картинка) просто сама за всех скажет.

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14k
Игорь Хомченко 44 минуты назад
А очевидец все-все заснял. Вместо того, чтобы дать по рогам тварям.
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368
Будьте крепенькими и здоровенькими! 45 минут назад
Ненавижу!
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2k
Максим 48 минут назад
Интересно, почему цыган никто не любит?
На днях была статья про Украинский городок, где цыганам предложили уехать. Тогда было много криков про фашизм. Любопытно, что сейчас люди скажут?
Не подумайте, я не националист, почти. Но вот с цыганами у меня плохо получается. Что не новость, так мало позитивного или хотя бы укладывающегося в рамки закона.
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