"Собака ты!": в Москве мигрант украл у пассажирки маршрутки телефон и попытался удрать через окно

И благодаря усилиям пассажиров слегка подзадержался, застряв в окне, как Карлсон в форточке.
В маршрутке № 871 "иностранный специалист" незаметно выкрал смартфон у пассажирки. Женщина заметила пропажу и сначала попыталась отнять телефон, а затем попросила водителя вызвать полицию.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Поняв, что возмездие неминуемо, воришка попытался было удрать. Однако проход через двери ему заблокировали пассажиры. Тогда отчаянный мигрант начал депортацию в окно.
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Чем закончилась история, к сожалению, не ясно. Искренне надеемся, что этого охочего до чужого добра человека заставят ответить по закону.
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