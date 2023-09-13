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"Собака ты!": в Москве мигрант украл у пассажирки маршрутки телефон и попытался удрать через окно

"Собака ты!": в Москве мигрант украл у пассажирки маршрутки телефон и попытался удрать через окно

Автор:
13 сентября 2023 11:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Телефон   вор   кража   маршрутное такси   мигрант   пассажиры   украл   
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И благодаря усилиям пассажиров слегка подзадержался, застряв в окне, как Карлсон в форточке.

В маршрутке № 871 "иностранный специалист" незаметно выкрал смартфон у пассажирки. Женщина заметила пропажу и сначала попыталась отнять телефон, а затем попросила водителя вызвать полицию.


Поняв, что возмездие неминуемо, воришка попытался было удрать. Однако проход через двери ему заблокировали пассажиры. Тогда отчаянный мигрант начал депортацию в окно.


Чем закончилась история, к сожалению, не ясно. Искренне надеемся, что этого охочего до чужого добра человека заставят ответить по закону.

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Метки: Видео   Москва   Телефон   вор   кража   маршрутное такси   мигрант   пассажиры   украл   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский 48 минут назад
Гибкий какой. Жаль ничего не сломал или не упал на асфальт головой. Говорят шок может поменять взгляды на жизнь, например, уяснить что чужое брать нельзя. Вроде прописные истины, а не все понимают.
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135
Михаил 8 минут назад
Жалко что он ничайна не разбил окно и не отрезал кхерам свои никчемные грабли...
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13k
gavrosh 15 минут назад
Я сказал!
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Shtoppi 22 минуты назад
долбанная обезьяна! скорее бы их уже отстреливать начали.
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