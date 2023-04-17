Колоритные фото с советских субботников

1107
15
В минувшие выходные прошли субботники. Люди вышли, что убрать свои города и дворы. Традиция началась ещё в СССР. Давайте посмотрим на фото того времени.
×
×
9. В 1969 году 50-й коммунистический субботник на Московском автомобильном заводе имени Лихачева (ЗИЛ)
Источник:
Ссылки по теме:
- Легендарные мотоциклы СССР: они помогали почувствовать себя супергероем
- 3 заброшенных научных сооружения СССР
- Фото свадеб времен СССР, наполненных душевной советской атмосферой
- Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти
- Советский фотоаппарат за 15 рублей: миллионные тиражи и всеобщая любовь
Новости партнёров
Кстати, в Белоруссии они до сих пор они актуальны (от республиканских до местных).
Как нововведение "на территорию" можно и не выходить, но при обязательном условии, что «денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов».