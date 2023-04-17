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Колоритные фото с советских субботников

Колоритные фото с советских субботников

Автор:
17 апреля 2023 15:25
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Советский союз   красивые фот   красивые фото   субботник   субботник ссср   фото   
1107
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В минувшие выходные прошли субботники. Люди вышли, что убрать свои города и дворы. Традиция началась ещё в СССР. Давайте посмотрим на фото того времени.

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Метки: СССР   Советский союз   красивые фот   красивые фото   субботник   субботник ссср   фото   
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27k
Serg2001 22 минуты назад
Начало...
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1k
korsar 5 минут назад
ха ха автор как знал у нас как раз провели субботник и завтра тоже
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43k
Карандаш 14 минут назад
Интересно, на №12 чьи соседи у тебя там трудятся? Кукурузина, твои что ли? Ну зачем ты своими нечистыми руками в фотографии залезла, тем более в старые? Соседи у неё... Хоть бы цирк на заднем плане рассмотрела. Да, да, представь это цирк.
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2k
Alex 16 минут назад
Советский Союз прививал любовь к труду. Современные политики - любовь к халяве.
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7k
Александр Маслов Полчаса назад
Было весело, ...но, если (в те времена) на субботник не выйдешь...

Кстати, в Белоруссии они до сих пор они актуальны (от республиканских до местных).
Как нововведение "на территорию" можно и не выходить, но при обязательном условии, что «денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая работников, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Министерством финансов».
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1k
Росомаха Полчаса назад
А школьники то не подготовились, прям с уроков сняли для фото...
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26k
Федор 55 минут назад
У меня субботник начался каждый день)) 30 соток участка требуют после зимы не мало усилий))
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Спелая кукурузинка

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