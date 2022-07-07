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Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве

Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве

Автор:
07 июля 2022 12:32
Сообщество : СССР
Метки: Игрушки   СССР   винтаж   игрушки из ссср   интересно   коллекция   куклы   ностальгия   фото   
720
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Помните радость от новой игрушки, которая появлялась у нас в детстве? Только взгляните на эти куклы времен СССР. Сегодня у большинства они скорее вызывают ужас, а не трепет. Хотя современные аналоги порой не лучше.

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А вы играли с какими-нибудь куклами из поста? Какая у вас была любимая игрушка в детстве?

Источник:

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Метки: Игрушки   СССР   винтаж   игрушки из ссср   интересно   коллекция   куклы   ностальгия   фото   
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2  комментария
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12k
котегRUS Полчаса назад
ГРД- это где ?)
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3k
SandMANn 19 минут назад
Очаровательная винтажная кукла 80-х годов из ГДР с милым выражением личика и красивой прической. В детских играх не участвовала, всё это время бережно использовалась чисто для антуража интерьера. Сейчас живет в Белоруссии.
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