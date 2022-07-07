Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве

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Помните радость от новой игрушки, которая появлялась у нас в детстве? Только взгляните на эти куклы времен СССР. Сегодня у большинства они скорее вызывают ужас, а не трепет. Хотя современные аналоги порой не лучше.
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После революции 1917 года игрушка стала мощным средством коммунистического воспитания девочек и мальчиков
В СССР еще и привозили игрушки из других стран, первые куклы с открывающими глазами, например, были из ГРД
А вы играли с какими-нибудь куклами из поста? Какая у вас была любимая игрушка в детстве?
Источник:
АНТИФИШКИ
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