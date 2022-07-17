Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас

Кафе с торговыми автоматами можно было встретить во многих крупных городах. Впервые они появились в 30-х годах, говорят, эту идею привез из Соединенных Штатов товарищ Микоян.

А вот такое кафе было в Ленинграде, на углу Невского и Рубинштейна. Один зал вмещал аж целых 25 торговых автоматов! Можно было без участия буфетчицы купить бутерброды с сыром, колбасой, икрой, ветчиной, рыбой, кроме этого желающие могли приобрести холодные закуски из рыбы, мяса и овощей. Там были и автоматы по продаже горячих напитков: чая, кофе, какао, пива и лимонада.