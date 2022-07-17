Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас

Оказывается, некоторые идеи автоматизации (и оптимизации) ручного труда, которая так популярна в Японии, японцы могли перенять у нас! И то, что сейчас продается в японских автоматах (яп. "jidohanbaiki") уже давно продавалось при СССР!
В статье говорится, что первые торговые автоматы (вместе с гамбургерами и консервами) были завезены в страну Советов из США Анастасом Микояном - народным комиссаром пищевой промышленности, автором легендарной книги "Книга о вкусной здоровой пище", но полному их внедрению помешала Вторая мировая война.
Следующая волна автоматизации в сфере услуг началась в 1950-х годах, после посещения товарищем Хрущевым Соединенных Штатов, тогда торговые автоматы были установлены на улицах, заводах, станциях метро и аэропортах. Что там продавалось?
1. Газированная вода
Может кто-то помнит, что автоматы с газировкой были буквально повсюду, от парков до бань?
2. Газеты
После визита Хрущева в Америку в России появился и свой простейший механический автомат по продаже газет. Опускаешь монету в прорезь, нажимаешь рычаг - газета выходит.
Эти автоматы были установлены на станциях и в переходах метро. Но необходимость в них отпала - сейчас многие предпочитают электронные издания.
3. Одеколон
В советских парикмахерских, а также рядом с гостиницами, были развешаны такие вот интересные автоматы, и граждане с удовольствием, как говорится, освежали себя одеколончиком.
К сожалению, эти автоматы часто ломались - распылитель забивался и выходил из строя. Самые современные машины такого вида можно было увидеть на ВДНХ до 1980-х годов.
4. Бутерброды и напитки
Кафе с торговыми автоматами можно было встретить во многих крупных городах. Впервые они появились в 30-х годах, говорят, эту идею привез из Соединенных Штатов товарищ Микоян.
А вот такое кафе было в Ленинграде, на углу Невского и Рубинштейна. Один зал вмещал аж целых 25 торговых автоматов! Можно было без участия буфетчицы купить бутерброды с сыром, колбасой, икрой, ветчиной, рыбой, кроме этого желающие могли приобрести холодные закуски из рыбы, мяса и овощей. Там были и автоматы по продаже горячих напитков: чая, кофе, какао, пива и лимонада.
Это заведение пользовалось большой популярностью у советских граждан. Во время войны кафе не работало, оно было открыто вновь в 1946. В 1957 году старые советские автоматы заменили новыми машинами из ГДР. Меню так же было обновлено, ленинградцы прозвали кафе "Гастритом". Заведение просуществовало до 1995 года.
Говорят, это была относительно дешевая забегаловка, от желающих перекусить не было отбоя, даже, несмотря на то, что алкоголь официально там не продавали, а попытки пронести и разлить под столом - жестко пресекались. У входа в кафе часто тусовались хиппи, "Гастрит" был популярен у советской молодежи и, возможно, народная память о нем еще жива.
До конца 70-х годов встречались торговые автоматы, которые продавали соки, бутерброды и пирожные.
В Москве кафе с торговыми автоматами было и в районе Новой Площади. В меню входило около 40 видов холодных и горячих закусок.
Для того чтобы купить бутерброды, нужно было сначала купить жетоны в кассе. Для каждого типа машин жетоны были разными.
Как писали тогда в журнале "Советская торговля" - "ежедневно здесь питалось около 10 000 советских граждан". Кафе работало с 1954 по 1961 год. Со временем машины сломались, и заведение превратилось в обычную столовую.
5. Продавались в СССР и продукты питания и предметы домашнего обихода
С 1960-х по 1980-е годы в Москве был такой магазин "Прогресс", где не было ни продавцов, ни витрин. Вместо этого стояли торговые автоматы, управляемые одним оператором. Там можно было купить расфасованные молочные продукты: молоко, кефир, сгущенное молоко, сливочное масло, творожные сырки, хлеб и консервы. Если у покупателя не было монет, можно было воспользоваться автоматом-обменником. Кроме этого нередко в обычных магазинах стояли автоматы по продаже растительного масла, молока, спичек, карандашей и блокнотов.
Но после 70-х годов в нашей стране интерес к торговым автоматам ослаб.
Во-первых, машины были очень дорогими, и если какая-то их деталь выходила из строя, ремонт занимал несколько месяцев.
Во-вторых, в то время в стране был дефицит многих продуктов, поэтому машины стояли пустые (как и полки магазинов).
Так что, то, что сейчас в Японии продают в автоматах то, что продавалось у нас уже давно, еще при СССР.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Первые торговые автоматы начали появляться в Японии в эпоху Мэйдзи (1868–1912 гг.). В 1888 году патент на похожие на торговые автоматы изобретения получило сразу два человека: Оно Сюдзо, который изобрёл некое устройство для продажи товаров за определённое количество медных монет, и Таварая Такасити, который изобрёл автомат по продаже табака.
Внутри автомата Таварая с самого начала были устройство для возврата денег в случае, если нужного товара уже нет в наличии, а также аппарат для определения и возврата фальшивых монет. Торговые автоматы западного образца тогда ещё подобными функциями не обладали, поэтому Таварая считается новатором в этой области.
Он же, несмотря на существование Оно Сюдзо, считается и изобретателем японских торговых автоматов, поскольку именно его автомат по продаже табака был представлен публично. Следующая работа мастера, созданный в 1904 году по заказу почты аппарат по автоматической продаже открыток, является самым старым из торговых автоматов, ныне сохранившихся в Японии.
первый автомат в СССР появился в 1956г после поездки Хрущева в США.
На сегодняшний день вендинговые автоматы в РФ не производятся