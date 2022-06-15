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Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки

Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки

Автор:
15 июня 2022 10:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Советские таунхаусы   интересно   малоэтажные панельки   факты   фото   
1829
13

Оказалось, что у этого архитектурного явления довольно интересная история. Ну что, приятного просмотра!

Впервые подобные уютные панельные дома начали строить в конце 1950-х. Фактически, это видоизменённые проекты классических хрущёвок, но с упрощёнными планировками и небольшой этажностью. Строили такие панельки в основном в небольших сёлах, рабочих посёлках и совхозах.

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Смотрите как классно выглядели подобные типовые здания в Эстонии! Практически конструктивистская архитектура, чёткая геометрия, ленточное остекление, прямые углы, общая стилистика в духе 20-х годов.

Да даже в Москве оказывается такие домики строили! Вот яркий пример малоэтажной типовой застройки - хрущёвка в Люблино 1959 года постройки.

Представьте, её миновала угроза сноса по программе реновации (но это пока). К тому же, не поверите, здесь до сих пор живут люди!

Увы, в наши дни большая часть таких домишек находится, как и весь жилой фонд советских времён, в очень плохом состоянии. Если в крупных городах их ещё как-то приводят в «божеский вид», то в провинции с кап. ремонтом большие проблемы. Предлагаю взглянуть на подборку таких домов:


  1. Панельная «вилла» на одну семью

2. Выглядят такие панельки очень необычно, особенно для жителя крупного города, привыкшего к большой высотности жилой застройки.

3. Милота?

4. Угрюмость(

5. Как вам?

Закончим на позитивной жизнерадостной ноте) Только посмотрите на то, как классно отреставрировали типовой двухэтажный дом серии WBC 70 в Берлине. Оказывается так можно было!

Источник:

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Метки: СССР   Советские таунхаусы   интересно   малоэтажные панельки   факты   фото   
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8  комментариев
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2k
Copycat Час назад
Так собственно и... зачем их строили?

у меня на уме только то что в счет сейсмики и того что например нет смысла где то строить дом на 40 квартир - там столько народу не живет, когда можно построить дом на 6 квартир
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0
topol 12 минут назад
Справедливости ради - в больших городах подобные сооружения часто строили под технические нужды - магазины,мастерские,подстанции,бытовки ЖЭКа и т.д.
Например,в нашем районе одно такое здание занято бухгалтерией ЖЭКа,а в другом была телефонная станция(сейчас обувная мастерская и магазинчик с телефонами).
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75k
Митхун Чакрабортенков Полчаса назад
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11k
Кыся Полчаса назад
На вопрос "зачем", так и не ответили.
Навскидку, причин может быть куча.

Например, в поселке места много, а народа мало. Построишь один дом - вот и весь поселок кончился. А так территория расширяется, да и на партсобрании в районе можно отчитаться перед начальством, вот какие мы молодцы, 10 домов построили! Процветаем, расширяемся. А построй одну многоэтажку - и что будешь говорить?

Также не исключены и вполне прозаические причины.
Например, слабый грунт. Строить такие дома было куда дешевле и безопасней.
Или остались стройматериалы от большого проекта - можно пустить их в дело, а по бумагам провести как экономию и получить премии.

Многие предприятия строили дома для своих работников. Если работников мало, и предприятие небогатое, то это отличный вариант, быстро и дешево. Куда проще, чем затеять один долгострой, а рабочие будут ютиться в общагах и через год разбегутся.

Наверное, учитывался и национальный менталитет. Например, эстонцы всегда предпочитали жить уединенно, да и большие города они не любили. А властям, конечно, было гораздо удобнее скученность, хотя бы опять же из экономии - коммуникаций тянуть не надо. А загнать хуторянина в многоэтажку - еще тот квест. Ну а так хоть какой-то компромисс, дома рядом, и соседей десяток, а не пара сотен.
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1k
fivus 38 минут назад
Причина строительства таких домов проста до безобразия.
1) Утвержденные типовые проекты. Не нужно экстраординарного проектирования и согласования с архитекторами в районах.
2) Эти плиты заводами изготавливались массово. Поэтому заливается обычный ленточный фундамент. Через 3 дня подъезжает кран и еще за 2 дня, дом под крышей. С отделкой и пр. надо всего 2-3 недели. Ограничением являлось только одно - Высота водонапорной башни и производительность болярки (в этих домах как и в больших - все централизовано)
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30k
Snork Snorkoff 41 минуту назад
Уютные?? Пожалуй это последнее слово что мне пришло бы на ум касательно этих построек
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1k
Шурман Час назад
Перед тем как читать уже сразу хотел сказать что такие постройки характерны для Прибалтики , обычно такое чудо называют рыбацкими деревнями , у нас у хутора было тоже самое , фабрику декомунизировали в 92 году , потом она стояла пустая а рыбаки и все другие начали заниматься частным производством , это копчение своего же улова с течении суток . В 2019 году фабрику кто то купил и постройки в национальном парке , теперь летом не уснуть , строительство элитных домов идет полным ходом . Раньше я просыпался и смотрел на море , теперь я не могу уснуть и смотрю на строительные леса .
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