Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки

Оказалось, что у этого архитектурного явления довольно интересная история. Ну что, приятного просмотра!
Впервые подобные уютные панельные дома начали строить в конце 1950-х. Фактически, это видоизменённые проекты классических хрущёвок, но с упрощёнными планировками и небольшой этажностью. Строили такие панельки в основном в небольших сёлах, рабочих посёлках и совхозах.
Смотрите как классно выглядели подобные типовые здания в Эстонии! Практически конструктивистская архитектура, чёткая геометрия, ленточное остекление, прямые углы, общая стилистика в духе 20-х годов.
Да даже в Москве оказывается такие домики строили! Вот яркий пример малоэтажной типовой застройки - хрущёвка в Люблино 1959 года постройки.
Представьте, её миновала угроза сноса по программе реновации (но это пока). К тому же, не поверите, здесь до сих пор живут люди!
Увы, в наши дни большая часть таких домишек находится, как и весь жилой фонд советских времён, в очень плохом состоянии. Если в крупных городах их ещё как-то приводят в «божеский вид», то в провинции с кап. ремонтом большие проблемы. Предлагаю взглянуть на подборку таких домов:
- Панельная «вилла» на одну семью
2. Выглядят такие панельки очень необычно, особенно для жителя крупного города, привыкшего к большой высотности жилой застройки.
3. Милота?
4. Угрюмость(
5. Как вам?
Закончим на позитивной жизнерадостной ноте) Только посмотрите на то, как классно отреставрировали типовой двухэтажный дом серии WBC 70 в Берлине. Оказывается так можно было!
Источник:
АНТИФИШКИ
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у меня на уме только то что в счет сейсмики и того что например нет смысла где то строить дом на 40 квартир - там столько народу не живет, когда можно построить дом на 6 квартир
Например,в нашем районе одно такое здание занято бухгалтерией ЖЭКа,а в другом была телефонная станция(сейчас обувная мастерская и магазинчик с телефонами).
Навскидку, причин может быть куча.
Например, в поселке места много, а народа мало. Построишь один дом - вот и весь поселок кончился. А так территория расширяется, да и на партсобрании в районе можно отчитаться перед начальством, вот какие мы молодцы, 10 домов построили! Процветаем, расширяемся. А построй одну многоэтажку - и что будешь говорить?
Также не исключены и вполне прозаические причины.
Например, слабый грунт. Строить такие дома было куда дешевле и безопасней.
Или остались стройматериалы от большого проекта - можно пустить их в дело, а по бумагам провести как экономию и получить премии.
Многие предприятия строили дома для своих работников. Если работников мало, и предприятие небогатое, то это отличный вариант, быстро и дешево. Куда проще, чем затеять один долгострой, а рабочие будут ютиться в общагах и через год разбегутся.
Наверное, учитывался и национальный менталитет. Например, эстонцы всегда предпочитали жить уединенно, да и большие города они не любили. А властям, конечно, было гораздо удобнее скученность, хотя бы опять же из экономии - коммуникаций тянуть не надо. А загнать хуторянина в многоэтажку - еще тот квест. Ну а так хоть какой-то компромисс, дома рядом, и соседей десяток, а не пара сотен.
1) Утвержденные типовые проекты. Не нужно экстраординарного проектирования и согласования с архитекторами в районах.
2) Эти плиты заводами изготавливались массово. Поэтому заливается обычный ленточный фундамент. Через 3 дня подъезжает кран и еще за 2 дня, дом под крышей. С отделкой и пр. надо всего 2-3 недели. Ограничением являлось только одно - Высота водонапорной башни и производительность болярки (в этих домах как и в больших - все централизовано)