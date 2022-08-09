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20 невероятных дизайнерских объектов, у создателей которых явно проблемы со вкусом

20 невероятных дизайнерских объектов, у создателей которых явно проблемы со вкусом

Автор:
09 августа 2022 23:20
Сообщество : Юмор
Метки: Дизайнерские   Невероятные   вкус   объекты   проблемы   самовыражение   творчество   
3484
20
Творчество человека - это замечательно, потому что дает самовыражение, в самых разных его проявлениях. Дизайнеры придумывают совершенно разные объекты, чтобы угодить вкусам самых различных людей. Но этот самый вкус может изрядно подвести! В этом посте вы увидите творения, которые выглядят мягко говоря необычно.
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Источник:

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Метки: Дизайнерские   Невероятные   вкус   объекты   проблемы   самовыражение   творчество   
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5  комментариев
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11k
Александр 10 часов назад
На последней не монстр, а вполне себе мелкосерийная штука со встроенной лодкой)))
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Столовые приборы вполне норм. Под какой-нибудь стиль лофт очень зайдёт, мне кажется)
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34
sirobkovernik 2 часа назад
Почему машина потерялась? Это Yamaha AMI, один из многочисленных кей-каров, типичная городская машина в Японии.
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58k
Похабыч 4 часа назад
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5k
yahaomsk 10 часов назад
лови наркоманов !!!
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