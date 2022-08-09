20 невероятных дизайнерских объектов, у создателей которых явно проблемы со вкусом

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Творчество человека - это замечательно, потому что дает самовыражение, в самых разных его проявлениях. Дизайнеры придумывают совершенно разные объекты, чтобы угодить вкусам самых различных людей. Но этот самый вкус может изрядно подвести! В этом посте вы увидите творения, которые выглядят мягко говоря необычно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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