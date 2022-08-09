20 невероятных дизайнерских объектов, у создателей которых явно проблемы со вкусом

Творчество человека - это замечательно, потому что дает самовыражение, в самых разных его проявлениях. Дизайнеры придумывают совершенно разные объекты, чтобы угодить вкусам самых различных людей. Но этот самый вкус может изрядно подвести! В этом посте вы увидите творения, которые выглядят мягко говоря необычно.

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Не самое удобное кресло 0 Источник:

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Крабовый стул, стоимостью 1300 долларов 0 Источник:

Бабушкина работа 0 Источник:

Обман зрения 0 Источник:

Довольно странная идея 0 Источник:

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Торт с ухоженными ножками 0 Источник:

Изумрудная сопля, очень изысканно 0 Источник:

Что-то не так с этим музыкальным инструментом 0 Источник:

Увидел у своих знакомых 0 Источник:

Половина машины потерялась 0 Источник:

Грелка-мозги 0 Источник:

Интересно, сколько на это ушло пуговиц 0 Источник:

Столовые приборы сантехника 0 Источник:

Так себе идея 0 Источник:

Мясные носки 0 Источник:

Индивидуальный подход 0 Источник: