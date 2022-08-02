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Художник создаёт необычные карты, которые вдохновляют беречь природу

Художник создаёт необычные карты, которые вдохновляют беречь природу

Автор:
02 августа 2022 21:07
Сообщество : Животные
Метки: вымирающие животные   дикая природа   животные   карты   природа   рисунки   творчество   фото   художники   
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Художник под ником DAU-DAW живёт в Дании, и рисует необычные карты - в виде животных. Этих мест нет на реальных картах, они созданы фантазией и креативом художника. Каждая "страна" названа в честь семейства животных, а каждый объект на карте - в честь видов или подвидов данного животного. Своими работами художник вдохновляет людей беречь природу. Посмотрим на несколько интересных примеров!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вымирающие животные   дикая природа   животные   карты   природа   рисунки   творчество   фото   художники   
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7  комментариев
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3k
Peter Griffin 12 часов назад
Дельфины-вы умны и прекрасны.
Датчане:"Давайте завалим штук 800.У нас же традиции".
Жираф-уникальное в своём роде животное.Его ни с кем не перепутаешь.
Датчане:"Этот не очень нам нужен.Мы при детях его сейчас освежуем и скормим льву".
Так что:рисовать-не мешки ворочать.
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Arthur 11 часов назад
По-моему это замечательно и прекрасно. А насчет "рисовать - не мешки ворочать" так то товарищ попутал шо-то...
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2k
Трям 11 часов назад
Чувак явно под препаратами и дрочит на грэту тумблер!
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11k
Александр 11 часов назад
Карта задротов)))
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Arthur Александр 11 часов назад
Если это с Варкрафта, то тут ты не прав...
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3k
SandMANn 12 часов назад
«Художник под ником DAU-DAW живёт в Дании»
...Это там, где Нидерланды через забор? Ну, тогда вопросов больше нет.
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