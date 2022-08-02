Художник создаёт необычные карты, которые вдохновляют беречь природу

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Художник под ником DAU-DAW живёт в Дании, и рисует необычные карты - в виде животных. Этих мест нет на реальных картах, они созданы фантазией и креативом художника. Каждая "страна" названа в честь семейства животных, а каждый объект на карте - в честь видов или подвидов данного животного. Своими работами художник вдохновляет людей беречь природу. Посмотрим на несколько интересных примеров!
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Страна панд под названием Ursidae. Столица - Ailuropoda melanoleuca, в честь вида Большая Панда, а остальные города обозначают другие виды панд
Giraffoidea - земля жирафов. К сожалению, многие виды на этой земле давно вымерли. Помимо жирафов, сюда входят вилороги и окапи
Canis - земля волков. В результате человеческой деятельности этих животных становится всё меньше на планете
Земля орлов - Accipitridae. Все объекты на карте названы в честь около 60 видов ястребиных
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Датчане:"Давайте завалим штук 800.У нас же традиции".
Жираф-уникальное в своём роде животное.Его ни с кем не перепутаешь.
Датчане:"Этот не очень нам нужен.Мы при детях его сейчас освежуем и скормим льву".
Так что:рисовать-не мешки ворочать.
...Это там, где Нидерланды через забор? Ну, тогда вопросов больше нет.