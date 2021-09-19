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15 дизайнеров и архитекторов, которые создали уникальные объекты

15 дизайнеров и архитекторов, которые создали уникальные объекты (16 фото)

Автор:
19 сентября 2021 22:45
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Удивительные   архитекторы   дизайнеры   объекты   творчество   уникальные   художники   
1273
16

Когда художники включают своё воображение по полной, то у них получается что-то невероятное и удивительное. В этом посте вы увидите смесь изобретательности и творчества.

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Метки: Удивительные   архитекторы   дизайнеры   объекты   творчество   уникальные   художники   
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閃光 Час назад
Да ладно! Цветочки, капельки, головоломки ... Для неженок.
Если художники включают своё воображение по полной, то у него получается что-то действительно невероятное. И удивительное.

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517
MerryGoRound Час назад
Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... ))

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне".

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации!

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :)

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"...
Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты.

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне".

Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже. Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... )) Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой. Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне". Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак. Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее. Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации! Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более. И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :) Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты. Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне". Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)

Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)
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−7
Darina MerryGoRound 40 минут назад
А конную люстру как мыть? Это же мега пылесборник
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