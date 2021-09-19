15 дизайнеров и архитекторов, которые создали уникальные объекты

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Когда художники включают своё воображение по полной, то у них получается что-то невероятное и удивительное. В этом посте вы увидите смесь изобретательности и творчества.
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Если художники включают своё воображение по полной, то у него получается что-то действительно невероятное. И удивительное.
Абсолютно не новая идея! Таких ковров на АлиЭкспрессе тонны и они лет 10 продаются уже.
Дико неудобно так лежать при такой конструкции да еще и углах и несовершенно не практично, если на столе есть вещи! Т.е. всё надо снять, потом лечь а потом еще и получить боль в мышцах спины. "Я у мамы инженер", блин... Ну ну... ))
Вытирать пыль и т.д. с подобного станет новой морокой.
Красиво, но дико непрактично и дополнительная сырость и влажность создаст из за остатков воды что будут скапливаться в таком "дизайне".
Не практично, да еще и покажите миру, что вы минимум странный чудак.
Таких домов сегодня по миру уже сотни, если не тысячи. И намного оригинальнее.
Дождь? Град? Банальный сильный ветер... Ни от чего этого этот мост не спасает. Заодно создает аварийные ситуации!
Столы из эпоксидной смолы и дерева уже давно вчерашний день и ими завален весь Ютьюб, но из за цены, их сохранности и веса их практически никто и не покупает. Они хорошо смотрятся только на фотках. Не более.
И насколько хватает этого илюмисцентного "заряда"?! Явно же ненадолго и не на всю ночь. Не практично ни разу. Лучше просто подсветку сделать или фонари, на крайний случай. А так там глаз выколи как темно. Об этом они что то не подумали. :)
Кто только не плагиатил Ван Гога и его "звездную ночь"... Настолько уже банальная и избитая тема. Из за преломления света на воде в летний день, по сути, этот дизайн даже не будет виден. Только если в бассейне никого нет и полный штиль с чистейшей водой и фотошопом, как здесь на фотке. Просто выброшенные на ветер деньги и безвкусные понты.
Платите огромные деньги за огромную вазу, а по сути, получаете обычный маленький кувшин, обрамленный полоской нержавейки. Очередной лохотрон. "Капли" в упор не вижу в этом "дизайне".
Красивая картинка, жаль, что сильно отфотошоплена с контрастом и цветами :)