17 потрясающих дизайнерских решений, которые пригодились бы повсюду

Каждый, кто живет в городе, знает. что некоторые проблемы сложно решить. Но, к счастью, дизайнеры никогда не упускают возможности использовать свой творческий гений для улучшения общественных пространств. Они учитывают потребности людей, чтобы предложить современные эффективные идеи. В этом посте вы увидите примеры невероятно крутых решений!

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Умный пешеходный переход, который предупреждает водителей и пешеходов в ночное время или в плохую погоду 0 Источник:

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Дозаторы воды предотвращают загрязнение дорог 0 Источник:

Автобус с библиотекой, чтобы сделать вашу ежедневную поездку менее скучной 0 Источник:

Эта горка является альтернативой эскалатору, потому что иногда взрослым просто нужно расслабиться 0 Источник:

Красочные светодиодные скамейки могут скрасить любую скучную обстановку! 0 Источник:

Парковки для скутеров 0 Источник:

Ячейки для зонтов 0 Источник:

3D-принты на полах общественного транспорта сделают поездки на работу немного веселее

Скучное ожидание автобуса теперь в прошлом 0 Источник:

Велосипедный эскалатор в Норвегии, для тех, кому тяжело ехать в горку 0 Источник:

Питьевые установки не только для людей 0 Источник:

И даже фонтанчики 0 Источник:

Вы точно не перепутаете этаж 0 Источник:

Автобус с USB-зарядными устройствами на каждом сиденье 0 Источник:

Специальные места на карусели, чтобы дети-инвалиды не пропустили веселье 0 Источник:

В гараже установлены мягкие барьеры между местами, чтобы люди не царапали машины друг друга 0 Источник:

В поезде установили специальное сиденье для детей, чтобы они развлекались, пока их родители могут наслаждаться поездкой 0 Источник: