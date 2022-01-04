17 потрясающих дизайнерских решений, которые пригодились бы повсюду

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Каждый, кто живет в городе, знает. что некоторые проблемы сложно решить. Но, к счастью, дизайнеры никогда не упускают возможности использовать свой творческий гений для улучшения общественных пространств. Они учитывают потребности людей, чтобы предложить современные эффективные идеи. В этом посте вы увидите примеры невероятно крутых решений!
Умный пешеходный переход, который предупреждает водителей и пешеходов в ночное время или в плохую погоду
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Эта горка является альтернативой эскалатору, потому что иногда взрослым просто нужно расслабиться
3D-принты на полах общественного транспорта сделают поездки на работу немного веселее
В гараже установлены мягкие барьеры между местами, чтобы люди не царапали машины друг друга
В поезде установили специальное сиденье для детей, чтобы они развлекались, пока их родители могут наслаждаться поездкой
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Светолавочка - no comments;
Качелька на остановке с амплитудой в полметра, а еще бывает там стоят люди, которые от дождя прячутся;
Кому тяжело ехать в горку, могут ПОЙТИ ногами! Булки разомнут и не на#бнутся под уклон.
Чтобы у собак были питьевые станции, нашей стране и правовой системе нужно эволюционировать не одно десятилетие. Паспорта животных, огромный штраф за г#вно на улице, санитарный уход, юридическая ответственность и пр.
Остальные идеи одна зачетнее другой!
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