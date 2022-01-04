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17 потрясающих дизайнерских решений, которые пригодились бы повсюду

17 потрясающих дизайнерских решений, которые пригодились бы повсюду (19 фото)

Автор:
04 января 2022 22:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дизайнерские   Общественные   Потрясающие   город   крутые   проблемы   решения   
1263
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Каждый, кто живет в городе, знает. что некоторые проблемы сложно решить. Но, к счастью, дизайнеры никогда не упускают возможности использовать свой творческий гений для улучшения общественных пространств. Они учитывают потребности людей, чтобы предложить современные эффективные идеи. В этом посте вы увидите примеры невероятно крутых решений!
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Метки: Дизайнерские   Общественные   Потрясающие   город   крутые   проблемы   решения   
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7  комментариев
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12k
Bill 19 минут назад
В Европе снова начали воровать зонтики? Ну тогда даю подсказку. Чтобы вытащить зонтики #62 и #66 - их нужно провернуть вниз-на_себя-вверх. Не благодарите.
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13k
Valiko 52 секунды назад
подборка решений неплохая, но в перемешку с дебильными концептами:
Светолавочка - no comments;
Качелька на остановке с амплитудой в полметра, а еще бывает там стоят люди, которые от дождя прячутся;
Кому тяжело ехать в горку, могут ПОЙТИ ногами! Булки разомнут и не на#бнутся под уклон.
Чтобы у собак были питьевые станции, нашей стране и правовой системе нужно эволюционировать не одно десятилетие. Паспорта животных, огромный штраф за г#вно на улице, санитарный уход, юридическая ответственность и пр.
Остальные идеи одна зачетнее другой!
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−7
Максим 20 минут назад
Нaчни 3арабaтывать с нaми уже сeгодня от 10000 рyблeй в дeнь!!!!
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