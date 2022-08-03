От костей до метилового спирта: факты о вине и винограде

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Порция занимательных фактов, посвящённых винограду, а также производству вина. В посте будет много интересного. Расскажем, почему в Европе запрещено изготавливать вино из "Изабеллы", и какие странные удобрения применяют на виноградниках.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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