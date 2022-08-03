FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4649 постов • 1026 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
От костей до метилового спирта: факты о вине и винограде

От костей до метилового спирта: факты о вине и винограде

Автор:
03 августа 2022 12:10
Сообщество : Факты
Метки: вино   виноград   виноделие   интересные факты   факты   факты о винограде   
784
8
Порция занимательных фактов, посвящённых винограду, а также производству вина. В посте будет много интересного. Расскажем, почему в Европе запрещено изготавливать вино из "Изабеллы", и какие странные удобрения применяют на виноградниках.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вино   виноград   виноделие   интересные факты   факты   факты о винограде   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп Полчаса назад
Так же и с вином.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Arti Полчаса назад
Автор, маловато будет, маловато. Но интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наболело: врачебный юмор
Наболело: врачебный юмор
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Фото из прошлого. "За кадром 2"
Набирающие популярность в сообществах
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
Грезы социализма. Запуск в СССР ларьков без продавцов
«Ребят, пожалейте мать»: Лазарева* запретила детям даже приближаться к России
«Ребят, пожалейте мать»: Лазарева* запретила детям даже приближаться к России
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#подборка#улыбнуло#Приколы#аварии#комментарии#новости#автомир
#Юмор#прикол#картинки#история#забавно#сарказм#автомобили#милота#сатира#Разное
#интересно#в мире#позитив#факты#кино#фотографии#дтп#наука#авто аварии#природа
Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) Геймер собрал игровой ПК в унитазе (видео) 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать Занимательные факты о врачевании и лекарствах Занимательные факты о врачевании и лекарствах Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты Жестокая Мулан, пивной алкоголизм, не дерево бонсай и другие любопытные факты Сочные факты о мясе Сочные факты о мясе

На что жалуетесь?

Вернуться