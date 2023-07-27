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"Пустотелое и водянистое": в Сочи экспертам под видом дешёвого вина дали попробовать напиток за 200 тысяч рублей

"Пустотелое и водянистое": в Сочи экспертам под видом дешёвого вина дали попробовать напиток за 200 тысяч рублей

Автор:
27 июля 2023 18:44
Сообщество : Еда
Метки: Сочи   вино   виноделие   дегустация   сомелье   цена   эксперимент   
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Большинство дегустаторов сошлось во мнении, что заплатили бы за бутылку такого вина не более 1500 рублей.

В Сочи завершился X Черноморский форум виноделия, на котором присутствовали российские владельцы и представители винодельческих и виноторговых компаний, а также эксперты и прочие сомелье. На мероприятии обсуждались многие важные вопросы отрасли, его развитие и будущее, а под конец организаторы решили устроить интересный эксперимент.

Давно замечено, что на различных винных конкурсах призовые места может взять самое дешёвое вино из супермаркета, если его, разумеется, хорошо замаскировать под качественный продукт, ведь даже самые прославленные сомелье судят в первую очередь по одёжке. Но организаторы форума решили сделать всё наоборот. Предложили оценить дорогое вино под видом дешёвого. Они потратили более 400 тысяч рублей на две бутылки французского Chateau Mouton Rothschild 2016 года, перелили его в дешёвенькую тару и приклеили на неё простенькую этикетку с никому незнакомым названием.

Примечательно, что подавляющее число виноделов и экспертов назвали знаменитое и дорогущее "Шато Мутон-Ротшильд" водянистым, а его вкус — "плоским", оценив его стоимость в 500-1500 рублей за бутылку.

Отметим, что нашлись и несколько людей, которые действительно хоть что-то понимают в винах. Один из гостей и вовсе назвал точную марку вина, но тем не менее не поверил, что такое дорогое вино могут разливать на форуме.


В общем, ещё одно доказательство, что в подобных вопросах людьми в большинстве случаев управляют предрассудки, а не профессиональные качества. Поэтому и переплачивать не стоит.

Источник:

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Метки: Сочи   вино   виноделие   дегустация   сомелье   цена   эксперимент   
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46  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Делаем вывод, что 90% икспердов - спецы только по внешней оболочке и рекламе.
Да и такая тема с кучей других товаров.
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9k
Garpia121 3 минуты назад
Понты дороже денег.
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9k
Billi_Bons 5 минут назад
Вот показательный пример: «Сомелье Эрик Бошман решил проверить систему отбора вин на конкурсе Вино стоимостью 2,5 евро, купленное в супермаркете, выиграло престижный конкурс Gilbert et Gaillard. Об этом рассказывает Le Point. » Если кому интересна вся история, вот ссылка:
https://snob.ru/news/vino-za-25-evro-iz-supermarketa-vyigralo-prestizhnyj-konkurs-gilbert-et-gaillard/https://snob.ru/news/vino-za-25-evro-iz-supermarketa-vyigralo-prestizhnyj-konkurs-gilbert-et-gaillard/
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1k
олег 9 минут назад
есть вероятность ,что за 200к в бутылке совсем не бордо от ротшильда.все прайсы пишут его намного дороже 200к.
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10k
Serg 14 минут назад
Лично мне, все эти дегустаторы и знатоки - вина, еды и женской красоты напоминают экстрасенсов из одной популярной в узких кругах телепередачи.
Везде рулит бабло!
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1k
КАКАнгел 16 минут назад
всегда считал что сомелье это в основном гон и понты , а южная америка убила европейскую высокую винную культуру- если во франции каждый год индивидуальный по жаре , дождям, эти пресловутые склоны и прочим особенностям и виноград имеет разный вкус и есть удачные года , целая снобисская культура с закатыванием глаз о "Бордо шато Сивилон 1923 ". то во всяких Чили и Аргентинах климат более ровный и ландшафт более однородный - дофига одинакового вина из года в год и цена как у любого конвертерного вина - нашел любимое и удачное и заказываешь себе каждый раз именно его из года в год у старины Дона Педро Гомиса па 20 песо за бутылку и оно идентичное каждый раз как 2 стакана кока-колы.
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96
Eric Cartman 17 минут назад
Еще где-то в Европах недавно был случай, когда коробочное вино за 4 евро втюхали икспердам на каком-то винном конкурсе как какое-то дорогое. И все реально его там расхвалили. Вывод тут один: все эти сорта и космическая цена за них - чистый лохотрон. И вообще лучше не бухать, чего всем и желаю.
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14k
Женя 19 минут назад
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4k
Артур 22 минуты назад
в начале двухтысячных в Токио на аукционе работу неизвестного художника оценили в 50 долларов. А когда эксперты после осмотра установили авторство Ван Гога, цена взлетела до 10 МИЛЛИОНОВ. Что изменилось? Картина улучшилась? Нет. Этикетка! Так и с вином. Оно или хорошее, или среднее, или плохое. Виноделие зародилось не в Европе. Но реклама и пиар - за Францией. Есть ОЧЕНЬ хорошие вина из Грузии и из Армении. Но они "всего лишь" грузинские и армянские.
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1k
Фрол 23 минуты назад
Это все, что нужно знать о сомелье.
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5k
Евгений Д Полчаса назад
Еще раз доказывает что все эти сомелье это п и с д о б о л ы
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15k
Shtoppi Полчаса назад
никогда не понимал всей этой е_атни вокруг забродившего виноградного сока в бутылке. я всю жизнь пил то что нравится мне, а не какому-то чмырю-сомелье. а цена в этом всем, играет роль разве что для богатеньких ублюдков, которым помериться х_ями в своем чванстве, просто необходимо себе подобными.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 36 минут назад
Скорее это французы распиарили хорошее вино до стоимости в 200 000.
За 200 000 там должно быть вино из молодильных яблок! )))
Шоб как в сказке...
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905
ruslan d 47 минут назад
Цена ни на что не влияет ...
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24k
MrGod 49 минут назад
Тут 2 варианта развития событий:
1 - Всё что нужно знать о профессионализме дегустаторов.
2 - Всё что нужно знать о дорогом вине.
Выберите вариант больше вам по душе.
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1k
Николай 51 минуту назад
Я как то на ДР купил себе бутылку вина за почти 10.000р. Чё б нет? Отмечал один.
И при этом знаю два вина по 650-750 из пятерочки которые вкуснее)))) Пусть мне любой сомелье чё хочет обьясняет, он пойдет на хрен)
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1k
Литоффчег 54 минуты назад
Из моего опыта - чем дороже вино, тем больше разочарование за потраченное.
Опытный дегустатор определяет не вкусовые качества, а всякую с этим не связанную хрень.
Ссылка www.youtube.com
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20k
sonic24a 55 минут назад
Раньше на дегустация рассказывали какой букет, какая технология, какой виноград и т.п. Сейчас каждый суслик - самелье. Дегустаций почти нет кстати.
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34k
Андрей Иванов Час назад
Отсюда вывод - качество вина вовсе не определяет его цену. Вы можете купить хорошее вино за копеечную цену и, наоборот, купить ослиную мочу за бешеное бабло. Цена - это исключительно реклама и оформление
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37k
Александр Час назад
все мы немного сомелье )
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10k
kirpal Час назад
С вискарём такое не прокатит. Хороший напиток сразу даже по запаху учуять можно. Один из моих фаворитов, любители заценят:
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446
twincam kirpal 48 минут назад
Смотри как эсперты тебе плюсуют ))))))))))))))))))))))))))))))
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