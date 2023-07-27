"Пустотелое и водянистое": в Сочи экспертам под видом дешёвого вина дали попробовать напиток за 200 тысяч рублей

Большинство дегустаторов сошлось во мнении, что заплатили бы за бутылку такого вина не более 1500 рублей.
В Сочи завершился X Черноморский форум виноделия, на котором присутствовали российские владельцы и представители винодельческих и виноторговых компаний, а также эксперты и прочие сомелье. На мероприятии обсуждались многие важные вопросы отрасли, его развитие и будущее, а под конец организаторы решили устроить интересный эксперимент.
Давно замечено, что на различных винных конкурсах призовые места может взять самое дешёвое вино из супермаркета, если его, разумеется, хорошо замаскировать под качественный продукт, ведь даже самые прославленные сомелье судят в первую очередь по одёжке. Но организаторы форума решили сделать всё наоборот. Предложили оценить дорогое вино под видом дешёвого. Они потратили более 400 тысяч рублей на две бутылки французского Chateau Mouton Rothschild 2016 года, перелили его в дешёвенькую тару и приклеили на неё простенькую этикетку с никому незнакомым названием.
Примечательно, что подавляющее число виноделов и экспертов назвали знаменитое и дорогущее "Шато Мутон-Ротшильд" водянистым, а его вкус — "плоским", оценив его стоимость в 500-1500 рублей за бутылку.
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Отметим, что нашлись и несколько людей, которые действительно хоть что-то понимают в винах. Один из гостей и вовсе назвал точную марку вина, но тем не менее не поверил, что такое дорогое вино могут разливать на форуме.
В общем, ещё одно доказательство, что в подобных вопросах людьми в большинстве случаев управляют предрассудки, а не профессиональные качества. Поэтому и переплачивать не стоит.
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Да и такая тема с кучей других товаров.
https://snob.ru/news/vino-za-25-evro-iz-supermarketa-vyigralo-prestizhnyj-konkurs-gilbert-et-gaillard/https://snob.ru/news/vino-za-25-evro-iz-supermarketa-vyigralo-prestizhnyj-konkurs-gilbert-et-gaillard/
Везде рулит бабло!
За 200 000 там должно быть вино из молодильных яблок! )))
Шоб как в сказке...
1 - Всё что нужно знать о профессионализме дегустаторов.
2 - Всё что нужно знать о дорогом вине.
Выберите вариант больше вам по душе.
3 - Всё что надо знать о ценообразовании вина.
И при этом знаю два вина по 650-750 из пятерочки которые вкуснее)))) Пусть мне любой сомелье чё хочет обьясняет, он пойдет на хрен)
Опытный дегустатор определяет не вкусовые качества, а всякую с этим не связанную хрень.
Неплохая вещица.
Макалан тоже весьма.
Правды я больше по коньяку