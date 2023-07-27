"Пустотелое и водянистое": в Сочи экспертам под видом дешёвого вина дали попробовать напиток за 200 тысяч рублей

Отметим, что нашлись и несколько людей, которые действительно хоть что-то понимают в винах. Один из гостей и вовсе назвал точную марку вина, но тем не менее не поверил, что такое дорогое вино могут разливать на форуме.



В общем, ещё одно доказательство, что в подобных вопросах людьми в большинстве случаев управляют предрассудки, а не профессиональные качества. Поэтому и переплачивать не стоит.