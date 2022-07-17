Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже

2795
9
Подборка интересных фактов о столице Франции. В посте будут исторические факты и факты о парижанах, дорожные и пчеловодческие.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- От латинизации русского языка до становления украинского: лингвистический пост
- Сочные факты о мясе
- 97 интересных фактов о Франции
- Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные факты обо всём на свете
- Занимательные факты о врачевании и лекарствах
Новости партнёров
"Место для колясочника" - на задней площадке автобуса. Его и надо уступить.
Возле инвалидного места есть ремни безопасности и большая низко расположенная кнопка остановки.
Инвалид может назвать точку для выхода - по маршруту, но не совпадающую с остановкой, если остановка там безопасна.