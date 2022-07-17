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Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже

Японцы не одобряют: 9 занимательных фактов о Париже

Автор:
17 июля 2022 13:27
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   париж   факты   факты о Париже   факты о Франции   факты о столицах   франция   
2795
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Подборка интересных фактов о столице Франции. В посте будут исторические факты и факты о парижанах, дорожные и пчеловодческие.
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Источник:

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Метки: интересные факты   париж   факты   факты о Париже   факты о Франции   факты о столицах   франция   
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8  комментариев
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14k
Александр 2 часа назад
А зачем уступать место колясочнику, он же и так сидит в коляске?
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11k
Максим 15 минут назад
Париж на картинках намного лучше. Не далле чем в киллометре есть парковка в минус 4 этажа. Простите, я не помню названия. Но вы врятли спуститесь ниже в второго. Ваше обоняние выжжет зловоние. Клнечно есть места прикольные, но вечером там народу больше чем на жрачных улочках пекина.
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17k
Олег 21 минуту назад
А японцы чего не одобряют?
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10k
a_komolow 47 минут назад
Комментарий к фото
На костях построен!
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