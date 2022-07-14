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Сочные факты о мясе

Сочные факты о мясе

Автор:
14 июля 2022 11:38
Сообщество : Факты
Метки: бекон   говядина   интересные факты   курятина   мясо   свинина   факты   
966
8
Пост собран специально для мясоедов и любителей вкусненького. В подборке будет немного из статистики, химии и истории. Самый сок, никакой "воды". ^_^
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Какое мясо предпочитаете вы?

Источник:

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Метки: бекон   говядина   интересные факты   курятина   мясо   свинина   факты   
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2  комментария
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543k
АРОН Полчаса назад
А я бы хотел напомнить вам о баранине.
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26k
Ваня 16 секунд назад
всякое и с пивом...
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Бернгард Кёне

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