Сочные факты о мясе

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Пост собран специально для мясоедов и любителей вкусненького. В подборке будет немного из статистики, химии и истории. Самый сок, никакой "воды". ^_^
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Какое мясо предпочитаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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