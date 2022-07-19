В копилку эрудита: факты о членистоногих

2142
7
В данной подборке будут факты о ракообразных. Порой биологический отбор и мутации заводят в такие эволюционные дебри, что... впрочем, смотрите сами.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 25 любопытных фактов о летучих мышах, которых вы наверняка не знали
- Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи
- Маленькие демоны или милашки? 10 любопытных фактов о чихуахуа
- 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших
- Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах?
Новости партнёров