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В копилку эрудита: факты о членистоногих

В копилку эрудита: факты о членистоногих

Автор:
19 июля 2022 08:29
Сообщество : Факты
Метки: животные   интересные факты   ракообразные   факты   факты о членистоногих   членистоногие   
2142
7
В данной подборке будут факты о ракообразных. Порой биологический отбор и мутации заводят в такие эволюционные дебри, что... впрочем, смотрите сами.
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Источник:

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Метки: животные   интересные факты   ракообразные   факты   факты о членистоногих   членистоногие   
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39k
jonnyD Полчаса назад
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−95
Валерий Петров 3 минуты назад
а можно чуть больше информации о тех 4 ех, что обычно со мной в одну команду попадают?
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25k
SerGProS 17 минут назад
Эти раки ,какие-то адовы существа. Один 219Дб выдает музло. Другой бьет конечностью со cскоростью отстреленной пули, аж вода вскипает, и обладает тринокулярным зрением c 70000 цветностью..
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