16 фото хвостатых пассажиров, которые доказывают, что с животными дорога веселее

Из-за строгих правил в общественном транспорте нечасто можно увидеть домашних животных, особенно в самолетах, поездах и метро. Поэтому, когда среди пассажиров встречается какой-нибудь хвостик, у многих он вызывает улыбку и умиление.
Путешествовать с такой разноцветной пушистой малышкой — одно удовольствие
Животные скрасят любую скучную поездку, правда, и хлопот в дороге с ними тоже прибавится.
Этот пес в стильном свитере и с серьезной мордочкой был замечен в метро Нью-Йорка
Очаровательный малыш впервые путешествует в метро
Пол такой скользкий, что лапы постоянно разъезжаются.
Вот такой попутчик был у автора снимка
Удивительно, как ему удается удержаться на сиденье в этой позе. Видимо, ему так сильно не хочется лежать на полу, что он готов терпеть неудобства.
И не важно, что сиденье для него маловато
Лично его это, похоже, не смущает. И пассажиров рядом тоже.
Этот пушистый пассажир поднял всем вокруг настроение
Ну как с таким озорным красавчиком не сделать селфи!
Когда ты слишком мал для того, чтобы бежать рядом с велосипедом хозяина
Хорошо устроился.
В томительном ожидании своего первого полета на самолете
На маленьких самолетах пассажирам часто выдают наушники и очки
А тут и о собаке позаботились.
Собака-поводырь всегда готова помочь хозяину успокоиться во время перелета
Даже пушистым малышам нравится смотреть в иллюминатор во время полета
Похоже, кому-то наскучил перелет
«Извините, у вас не найдется мячика или палочки?»
Этот малыш пытается пробраться к людям, сидящим позади него
Выглянул из-под сиденья
Может быть, у него нет билета?
Согласно правилам, в общественном транспорте собаке нельзя находиться без намордника, но таких милых хвостиков часто пропускают без него
Кажется, даже с самого неудачного ракурса животные получаются хорошо на фотографиях.
Трудно удержаться от того, чтобы не потрогать этот нос
Источник:
АНТИФИШКИ
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