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16 фото хвостатых пассажиров, которые доказывают, что с животными дорога веселее

16 фото хвостатых пассажиров, которые доказывают, что с животными дорога веселее

Автор:
03 августа 2022 08:59
Сообщество : Животные
Метки: дорога   животные   забавно   люди   милота   фото   
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Из-за строгих правил в общественном транспорте нечасто можно увидеть домашних животных, особенно в самолетах, поездах и метро. Поэтому, когда среди пассажиров встречается какой-нибудь хвостик, у многих он вызывает улыбку и умиление.

Путешествовать с такой разноцветной пушистой малышкой — одно удовольствие

Животные скрасят любую скучную поездку, правда, и хлопот в дороге с ними тоже прибавится.

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Этот пес в стильном свитере и с серьезной мордочкой был замечен в метро Нью-Йорка

Очаровательный малыш впервые путешествует в метро

Пол такой скользкий, что лапы постоянно разъезжаются.

Вот такой попутчик был у автора снимка

Удивительно, как ему удается удержаться на сиденье в этой позе. Видимо, ему так сильно не хочется лежать на полу, что он готов терпеть неудобства.

И не важно, что сиденье для него маловато

Лично его это, похоже, не смущает. И пассажиров рядом тоже.

Этот пушистый пассажир поднял всем вокруг настроение

Ну как с таким озорным красавчиком не сделать селфи!

Когда ты слишком мал для того, чтобы бежать рядом с велосипедом хозяина

Хорошо устроился.

В томительном ожидании своего первого полета на самолете

На маленьких самолетах пассажирам часто выдают наушники и очки

А тут и о собаке позаботились.

Собака-поводырь всегда готова помочь хозяину успокоиться во время перелета

Даже пушистым малышам нравится смотреть в иллюминатор во время полета

Похоже, кому-то наскучил перелет

«Извините, у вас не найдется мячика или палочки?»

Этот малыш пытается пробраться к людям, сидящим позади него

Выглянул из-под сиденья

Может быть, у него нет билета?

Согласно правилам, в общественном транспорте собаке нельзя находиться без намордника, но таких милых хвостиков часто пропускают без него

Кажется, даже с самого неудачного ракурса животные получаются хорошо на фотографиях.


Трудно удержаться от того, чтобы не потрогать этот нос

Источник:

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Метки: дорога   животные   забавно   люди   милота   фото   
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