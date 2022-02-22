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Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми

Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми (19 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:06
Сообщество : Животные
Метки: дети   животные   забавно   люди   милота   подборка   фото   
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В мире не так много вещей, которые вызывают искреннюю улыбку, и дети с животными — как раз такие.

Зачастую между маленькими детьми и питомцами выстраивается особенная связь, когда звери не просто мирятся с существованием шумного члена семьи, но оберегают и защищают его. Взгляните на 20 нежных кадров домашних питомцев и их маленьких хозяев.


Они так любят друг друга!

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«Вот, малыш, я помогу тебе!»

Этот кроха нашел свое место для отдыха

«Почему она такая маленькая?»

Совместная разведка в поисках новой территории для игры

Первая встреча ребенка и кота, которого взяли из приюта

Эта кошка обожает спать в обнимку с ребенком

Кому нужно теплое одеяло, когда у вас есть кошка?

Собака — лучшая няня

Самый нежный поцелуй

Малыш подбадривает своего хвостатого друга

Корзина, полная нежности

«Эй, котик, хочешь поиграть?»

Большой брат никогда не отходит от нее

«Теперь это мой ребенок!»

Этот кадр напомнил людям картину «Создание Адама», но в мимишной версии

Пушистая подушка

«Да, я тоже люблю тебя!»


А у ваших детей есть особая связь с пушистыми приятелями? Поделитесь любимыми кадрами в комментариях!

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Метки: дети   животные   забавно   люди   милота   подборка   фото   
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2  комментария
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xannar Час назад
Очень мило, но далеко не все животные любят маленьких детей. Кошки не терпят навязчивости и бесцеремонности, и потому детей сторонятся либо проявляют агрессию, лишь бы к ним не лезли. А собаки в основном очень ревнуют и обижаются, что всё внимание достаётся новому "питомцу" ((( Просто есть примеры, и никакой "глубокой связи" там в помине нет, вынужденно терпят друг друга. одна семья вообще своего кота в итоге отдала родственникам. Хотя и противоположный пример есть, но это как повезёт.
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YaNa Час назад
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