Хвостатый нянь: 18 нежных фото, показывающих глубокую связь между питомцами и детьми

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В мире не так много вещей, которые вызывают искреннюю улыбку, и дети с животными — как раз такие.
Зачастую между маленькими детьми и питомцами выстраивается особенная связь, когда звери не просто мирятся с существованием шумного члена семьи, но оберегают и защищают его. Взгляните на 20 нежных кадров домашних питомцев и их маленьких хозяев.
Они так любят друг друга!
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«Вот, малыш, я помогу тебе!»
Этот кроха нашел свое место для отдыха
«Почему она такая маленькая?»
Совместная разведка в поисках новой территории для игры
Первая встреча ребенка и кота, которого взяли из приюта
Эта кошка обожает спать в обнимку с ребенком
Кому нужно теплое одеяло, когда у вас есть кошка?
Собака — лучшая няня
Самый нежный поцелуй
Малыш подбадривает своего хвостатого друга
Корзина, полная нежности
«Эй, котик, хочешь поиграть?»
Большой брат никогда не отходит от нее
«Теперь это мой ребенок!»
Этот кадр напомнил людям картину «Создание Адама», но в мимишной версии
Пушистая подушка
«Да, я тоже люблю тебя!»
А у ваших детей есть особая связь с пушистыми приятелями? Поделитесь любимыми кадрами в комментариях!
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