16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков

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Любая поездка станет лучше, если вам попадутся приятные попутчики.
В этой подборке вы найдёте фотографии только таких пассажиров, потому что это домашние животные. Все эти котики, собачки и даже крысы с филинами вызывают умиление или удивление (если только у вас нет аллергии) и скрашивают время в дороге в общественном транспорте. Смотрите сами!
С таким попутчиком поездка становится интереснее
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Огромный филин
Бабушка и кошка
Самый милый мальчик в самолёте
Первый полёт
Дедушка и кот
Любопытный малыш
Крыса в метро
Согласитесь, в метро скорее ожидаешь увидеть диких крыс, снующих по подземелью, а не такую белую ручную милашку!
Сладкий сон
Эй, парень, твоя собака выглядит странно
В профиль
Кот Рико в поезде Нью-Йорка
Приветик
Ничего необычного
Щенки в самолёте делают всё лучше
Первый раз в автобусе
Источник:
АНТИФИШКИ
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