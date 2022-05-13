16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков

В этой подборке вы найдёте фотографии только таких пассажиров, потому что это домашние животные. Все эти котики, собачки и даже крысы с филинами вызывают умиление или удивление (если только у вас нет аллергии) и скрашивают время в дороге в общественном транспорте. Смотрите сами!

С таким попутчиком поездка становится интереснее