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16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков

16 случаев, когда люди повстречали в транспорте пушистых попутчиков

Автор:
13 мая 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   люди   милота   птица   транспорт   фото   
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Любая поездка станет лучше, если вам попадутся приятные попутчики.

В этой подборке вы найдёте фотографии только таких пассажиров, потому что это домашние животные. Все эти котики, собачки и даже крысы с филинами вызывают умиление или удивление (если только у вас нет аллергии) и скрашивают время в дороге в общественном транспорте. Смотрите сами!


С таким попутчиком поездка становится интереснее

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Огромный филин

Бабушка и кошка

Самый милый мальчик в самолёте

Первый полёт

Дедушка и кот

Любопытный малыш

Крыса в метро

Согласитесь, в метро скорее ожидаешь увидеть диких крыс, снующих по подземелью, а не такую белую ручную милашку!


Сладкий сон

Эй, парень, твоя собака выглядит странно

В профиль

Кот Рико в поезде Нью-Йорка

Приветик

Ничего необычного

Щенки в самолёте делают всё лучше

Первый раз в автобусе

Источник:

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Метки: животные   забавно   люди   милота   птица   транспорт   фото   
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