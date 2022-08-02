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Садон: зловещий поселок-призрак в горах Северной Осетии

Садон: зловещий поселок-призрак в горах Северной Осетии

Автор:
02 августа 2022 09:38
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   история   поселок   призрак   садон   северная осетия   факты   фото   
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Некогда процветающий шахтерский городок, построенный европейскими архитекторами, сегодня напоминает декорации к фильму о пост-апокалипсисе. Почему?

Европейская архитектура с небольшими изящными зданиями и аккуратными улочками - для заросшего горного ущелья среди Кавказских гор это совершенно нетипичные виды, где чаще встречаются простые и крепкие сельские дома. Поселок Садон в Северной Осетии построили бельгийцы в XIX веке, но сегодня он оказался совершенно заброшенным.


Главное месторождение свинца

Еще в 1760-х в Алагирском ущелье нашли крупные залежи свинца, цинка и серебра. Цветные металлы были нужны как для развития военной промышленности, так и медицины.

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Садонское месторождение было первым в Российской империи и оставалось крупнейшим до 1980-х.

Глобальное освоение этого рудника началось только в середине XIX века, когда построили Военно-Осетинскую дорогу и подъездные пути в месту добычи. Садонское месторождение находилось в горах, и для строительства самого предприятия в сложных условиях Российская империя пригласила лучших специалистов из-за рубежа.

«Многие шахты сначала строили греки, так как они были хорошими каменщиками, - рассказывает местный гид Руслан Бимбасов. - а впоследствие эти участки получило в аренду на 60 лет бельгийское горно-химическое общество».

В 1886 году бельгийцы начали строить дома для семей шахтеров и инфраструктуру: так появилась школа, больница, дороги. Бельгийское общество «Алагир», кроме Садонского рудника, развивало также обогатительную фабрику в соседнем поселении Мизуре, где велась переработка свинцового шлака.


Свинец для фронта

После революции 1917 года предприятие национализировали. Бельгийцы уехали, а Садонский свинцово-цинковый комбинат стал развиваться колоссальными темпами. Попасть сюда на работу считалось очень престижным. Если в начале XX века в Садоне насчитывалось около 300 человек, то в 1939 году было уже более 4000.

Разные источники пишут, что во время Великой Отечественной войны то ли каждая третья, то ли каждая вторая пуля была отлита из свинца, добытого в Садоне, говорит Руслан. Сейчас это проверить, конечно же, сложно, однако добыча руд была колоссальной. Если в начале XX века объем добычи был на уровне 25 тысяч тонн в год, то к 1970, когда предприятие вышло на пиковую мощность, добывали 745 тысяч тонн в год.

После войны советские геологи начали разрабатывать новые свинцовые и цинковые месторождения страны. На садонском руднике использовались устаревшие технологии, которые давали большое количество потерь при работе. И запасы полезных ископаемых здесь очень быстро истощились. К середине 1980-х добыча руд была фактически остановлена, а после распада СССР завод еле-еле держался на плаву. А затем пришла и новая беда.


Поселок-призрак

В 2002 Садонский свинцово-цинковый комбинат и сам поселок был уничтожен селевым потоком, который принесла с наводнением горная река Садонка. Это только с виду она кажется небольшой, но во время разгула стихии уровень воды поднимался до семи метров. После разгула стихии первые этажи многих домов оказались засыпанными землей и непригодными для жизни. Восстановить поселок уже не было возможности. Живших здесь 500 человек переселили в населенные пункты Алагир и Мизур в нескольких километрах от Садона.

Хотя в Садоне зарегистрировано 87 человек, на самом деле, здесь уже никто не живет, говорит Руслан. Приезжают сюда бывшие местные жители проверить старые дома. Садонский комбинат был официально закрыт в 2009 году по причине истощения запасов. Поселок Садон перестал существовать в 2013 - администрацию перевели в Мизур.

\И от былой роскошной архитектуры не осталось и следа. Все разрушается, ветшает. По остаткам поселка бродят голодные коты, которых приезжают подкармливать и из соседних поселков, и туристы - любители заброшек.

Источник:

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Метки: в мире   интересно   история   поселок   призрак   садон   северная осетия   факты   фото   
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2  комментария
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Vazari 2 часа назад
половина инфраструктуры бывших союзных республик, да и чего греха таить, России, города призраки. Градообразующие предприятия обанкротили, деньги прочубайсили и пропотанили. Обломки империи.
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Иван Г. 2 минуты назад
Обычная практика для всего мира. Шахтерские городки и поселки бросают, как только истощаются запасы месторождения, для разработки которого они были построены. А смысл держаться за поселение, в котором нет работы? В Америке таких заброшек полным полно ещё со времён золотой лихорадки 19 века. Кто-то их за бесценок покупает: фильмы снимает в их декорациях или туристов возит. И только у нас многие считают, что для содержания таких населенных пунктов нужно выделять бюджетные дотации.
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