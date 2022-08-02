Садон: зловещий поселок-призрак в горах Северной Осетии

Европейская архитектура с небольшими изящными зданиями и аккуратными улочками - для заросшего горного ущелья среди Кавказских гор это совершенно нетипичные виды, где чаще встречаются простые и крепкие сельские дома. Поселок Садон в Северной Осетии построили бельгийцы в XIX веке, но сегодня он оказался совершенно заброшенным.

Главное месторождение свинца

Еще в 1760-х в Алагирском ущелье нашли крупные залежи свинца, цинка и серебра. Цветные металлы были нужны как для развития военной промышленности, так и медицины.