Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда

История Калининграда неразрывно связана с его "немецким" прошлым. И пусть город уже давно не называется Кёнигсбергом, в его центре до сих пор стоят старые немецкие форты и крепостные сооружения прошлой эпохи.
В этой статье я бы хотел рассказать о Башне Дона, которой довелось даже принять участие в боях с красной армией в апреле 1945 года. Гарнизон этой башни сдался самым последним, после чего Кёнигсберг уже окончательно пал под натиском советских войск.
Башня Дона хорошо видна на аэрофотосъемке 1940-х годов. За башней находится немецкое бомбоубежище (выглядит как белая буква W).
Башня была построена в 1853 году по проекту инженеров Ирфюгельбрехта и фон Хайля. По задумке, башня должна была укрепить оборону Кёнигсберга в уязвимом месте в районе Верхнего пруда, для чего башню превратили в самую настоящую крепость: высота 12 метров, наружные стены толщиной почти полтора метра, подземный этаж, укрепленная крыша с орудийными позициями и амбразуры для ведения фланкирующего огня вдоль рва. Постройка выполнена из специального фортификационного кирпича.
Спустя почти 200 лет этим стенам пришлось испытать на себе натиск красной армии. С момента постройки башни артиллерия шагнула далеко вперед, появились новые снаряды, улучшилась точность и увеличилась дальность. Но, не имея лучшего варианта, немецкий гарнизон был вынужден использовать башню как последний рубеж обороны. На снимке ниже видно немецких солдат, устанавливающих авиационную пушку MG151/20 у башни Дона (зима 1945).
В апреле 1945 года оборона города была прорвана после решительного штурма красной армии. За взятие одного только форта №5 сразу пятнадцать советских солдат и офицеров получили звезду Героя Советского Союза. Оставался только оплот обороны в башне Дона, где закрепились остатки немецкого гарнизона и ополчения.
Советские войска окружили башню, после чего по ней открыла огонь артиллерия. Стены устояли, был поврежден только один капонир, а в местах прямых попаданий в кладке имелись несквозные пробития. Но держаться немцам не было никакого смысла, тем более что комендант Кёнингсберга Отто фон Ляш уже подписал капитуляцию. Последний гарнизон сдался, и уже 10 апреля на башне было установлено Знамя Победы. Город-крепость Кёнингсберг пал.
До наших дней башня дошла в прекрасном состоянии. Слева виден ров, а снизу в стенах башни видны небольшие "полубашенки" для ведения огня по рву. Справа находится покрытая снегом батардо, то есть специальная крепостная плотина. На крыше до сих пор стоят зубцы (некоторые были сбиты советской артиллерией).
Возле башни расположен искусственный Верхний Пруд, вода из которого наполняет ров.
После войны башня Дона использовалась под склад. В 1970-х начались работы по размещению внутри башни музея янтаря. Этот уникальный музей работает до сих пор, причем экспонаты музея размещаются прямо в бывших орудийных нишах. Больше всего мое внимание привлек макет ледокола Ленин, выполненный из янтаря. Этот ледокол находится в Мурманске, откуда я как-раз и отправился в Калининград.
Возле башни сохранилась старая крепостная стена.
Амбразуры в стенах и башне.
Продолжение стены выходит прямо к Россгартенским воротам, которые видны справа.
Одни из восьми ворот, через которые осуществлялся вход в город-крепость. Построены в 1850-х.
На стене левее ворот видно повреждения, вероятно последствия боев в апреле 1945. За воротами ухаживают, все основные элементы конструкции удалось сохранить. К сожалению, расположенная прямо перед стенами парковка автомобилей не позволила нормально сфотографировать ворота. На мой взгляд, место для парковки выбрано крайне неудачное.
Вид на ворота в 1938 году.
Источник:
- Факты и истории, которые нас удивили
- От винта!Байки и рассказы про авиацию-2
- 30 трагедий в парикмахерской
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