Башня Дона. Здесь в 1945 сдался немецкий гарнизон Калининграда

В этой статье я бы хотел рассказать о Башне Дона, которой довелось даже принять участие в боях с красной армией в апреле 1945 года. Гарнизон этой башни сдался самым последним, после чего Кёнигсберг уже окончательно пал под натиском советских войск.

Башня Дона хорошо видна на аэрофотосъемке 1940-х годов. За башней находится немецкое бомбоубежище (выглядит как белая буква W).