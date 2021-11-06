Настоящий подземный город, где в стенах квартир можно найти драгоценные камни

Поселение это выглядит очень непривычно для обычного человека – хотя там есть и обычные дома, но на самом деле люди живут под землёй. А из растений там – одно железное дерево на весь Кубер-Педи, именно так называется это место.

На самом деле это шахтёрский городок, а появился он, когда в этом месте были обнаружены залежи опалов. Говорят, впервые их нашли, когда копали колодец для воды – но вопрос, зачем тут был нужен колодец, если кроме добычи опалов нет ни одного повода здесь селиться.

Вокруг Кубер-Педи – именно настоящая пустыня, где вообще нет растительности, ибо солнце всё сжигает. Дневная температура здесь может превышать 40°C, а это значит, что днём на улице лучше не показываться. Ночью же может даже становиться холодно, такие перепады тоже не очень легко вынести. Плюс ветра и пыльные бури.