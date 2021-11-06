Настоящий подземный город, где в стенах квартир можно найти драгоценные камни

Настоящий подземный город, в котором, правда, живёт не очень большое количество людей, находится в австралийской пустыне Виктория.
Поселение это выглядит очень непривычно для обычного человека – хотя там есть и обычные дома, но на самом деле люди живут под землёй. А из растений там – одно железное дерево на весь Кубер-Педи, именно так называется это место.
На самом деле это шахтёрский городок, а появился он, когда в этом месте были обнаружены залежи опалов. Говорят, впервые их нашли, когда копали колодец для воды – но вопрос, зачем тут был нужен колодец, если кроме добычи опалов нет ни одного повода здесь селиться.
Вокруг Кубер-Педи – именно настоящая пустыня, где вообще нет растительности, ибо солнце всё сжигает. Дневная температура здесь может превышать 40°C, а это значит, что днём на улице лучше не показываться. Ночью же может даже становиться холодно, такие перепады тоже не очень легко вынести. Плюс ветра и пыльные бури.
Отсутствие растительности стало в каком-то смысле "фишкой" этого места. По крайней мере в списке "забавных фактов" о Кубер-Педи есть пара примеров того, как люди вынуждены обходиться в такой ситуации.
Одной их главных достопримечательностей городка стало железное дерево, сделанное неким Бобом Аморози для своих детей. Причём сделано оно из того, что осталось от сгоревшего в 200 километрах от города грузовика, который вёз баллоны со сжиженным газом. Понятно, что в итоге от автомобиля остались только искорёженные металлические части, которые и пошли на изготовления единственного здесь дерева.
Сначала оно стояло во дворе самого Аморози, но затем, когда его дети подросли, "растение" перенесли на вершину холма, чтобы его было видно из города. С холма, соответственно, открывается отличный вид на основную часть Кубер-Педи – таких площадок в городе несколько, торговля видами, можно сказать, одна из главных местных статей дохода.
Второй же особенностью, связанной с отсутствием растительности, в данном случае травы, связан местный способ играть в гольф. Для удара по мячу, который должен находиться на траве, используется специальная переносная травяная площадка.
Впрочем, играют в гольф тут только в сумерки и ночами – днём нереально. А для игры используют специальные светящиеся мячи.
Но самая главная особенность этого места, конечно, заключается в том, что примерно половина из пары тысяч его обитателей живут под землёй. Есть здесь также подземные магазины, пабы, отели и даже несколько церквей и кладбище. Всё это появлялось по мере роста населения, ну и не от хорошей жизни, по большому-то счёту..
Залежи опалов были обнаружены здесь в 1916-м году и нынешнее население – это потомки приехавших в Австралию со всего мира желающих подзаработать на драгоценных камнях. Считается, что в итоге тут собрались люди из 45 разных стран, так что Кубер-Педи – яркий пример настоящего интернационала.
Жить под землёй придумали буквально самые первые поселенцы – они просто оставались в шахтах, потому что там было в любом случае комфортнее, чем на поверхности, даже невзирая на время суток. Оказалось, что такие пещеры сохраняют оптимальный уровень влажности и, главное, держат постоянную и вполне подходящую для жизни температуру.
Конечно, тут есть и вертикальные шахты, но если говорить о жилье, то речь идёт, конечно, о пещерах, сделанных в холмах и скалах – что-то вроде поселения хоббитов. Впрочем, глубина некоторых жилищ может составлять 10 и больше метров. Впечатляет при этом то, что большая их часть когда-то была построена исключительно с помощью кирки и лопаты.
Сегодня же эти подземные помещения мало чем отличаются от наземных – электричество, все удобства, всё работает также, как в обычных домах. На фотографиях бросается в глаза только одно – что стены самодельных пещер оставляют как есть, не закрывая всякими обоями и т.п., только проводят небольшую обработку, что они не осыпались.
Впрочем, полноценной "евроремонт" в таких пещерах сегодня тоже не проблема – и многие им не брезгуют. Но главное отличие местных отелей – это, конечно, отсутствие окон в комнатах.
Для туристов же, собственно, ничего лучше и не придумать, поэтому даже в отелях, где стараются сделать всё на должном уровне, стены из песчаника стараются оставить открытыми, используя их как элемент дизайна. Всё это – уже современное, скажем, одни из лучших отелей здесь был открыт в 90-х годах прошлого века, причём под это дело был использован целый подземный лабиринт из старых шахт.
А вот поступление воздуха в эти жилые пещеры обеспечивают как раз выведенные наружу трубы и выставленные кондиционеры, и их фотографии входят в обязательных набор "концептуальных кадров" любого из туристов, приехавших в этот уголок Австралии. Наряду с необычными и достаточно кинематографичными видами на саму окружающую город пустыню - обычно такие виды называют внеземными.
Про кино тут, кстати, туристам тоже рассказывают, ведь в Кубер-Педи и окрестностях проходили съёмки нескольких известных фильмов, например, часть сцен фильма "Безумный Макс. Под куполом грома" и "Чёрная дыра", звездолёт из последнего до сих пор валяется на одной из местных "парковок".
Кстати, воду тут так и не нашли, она поступает по специальному водопроводу, который тянется от так называемого Большого Артезианского бассейна – ближе воды не было. В итоге стоимость воды для местных жителей – самая высокая во всей Австралии.
Зато опалов тут до сих пор много – считается, что на местные месторождения приходится около 30 процентов всех открытых залежей этих камней. Правда реальная массовая добыча опалов в Кубер-Педи запрещена, старатели ограничены определённым метражом разработки.
А какой-то крупной компании, которая здесь занималась бы промышленной добычей опалов, не существует – по сути, их добывают также, как сто лет назад – с помощью кирки и лопаты.
Так что место это остаётся настоящей дырой – и тут запросто можно так сказать, потому что само название Кубер-Педи пошло из местного языка – на наречии аборигенов это означает что-то вроде "Дыра белых парней". Имелись ли ввиду дыры в земле или их отношение к этому месту в пустыне – вопрос открытый.
Источник:
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