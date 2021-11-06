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Настоящий подземный город, где в стенах квартир можно найти драгоценные камни

Настоящий подземный город, где в стенах квартир можно найти драгоценные камни (11 фото)

Автор:
06 ноября 2021 09:26
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   драгоценные камни   интересно   история   подземный город   факты   фото   
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Настоящий подземный город, в котором, правда, живёт не очень большое количество людей, находится в австралийской пустыне Виктория.

Поселение это выглядит очень непривычно для обычного человека – хотя там есть и обычные дома, но на самом деле люди живут под землёй. А из растений там – одно железное дерево на весь Кубер-Педи, именно так называется это место.


На самом деле это шахтёрский городок, а появился он, когда в этом месте были обнаружены залежи опалов. Говорят, впервые их нашли, когда копали колодец для воды – но вопрос, зачем тут был нужен колодец, если кроме добычи опалов нет ни одного повода здесь селиться.


Вокруг Кубер-Педи – именно настоящая пустыня, где вообще нет растительности, ибо солнце всё сжигает. Дневная температура здесь может превышать 40°C, а это значит, что днём на улице лучше не показываться. Ночью же может даже становиться холодно, такие перепады тоже не очень легко вынести. Плюс ветра и пыльные бури.

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Отсутствие растительности стало в каком-то смысле "фишкой" этого места. По крайней мере в списке "забавных фактов" о Кубер-Педи есть пара примеров того, как люди вынуждены обходиться в такой ситуации.

Одной их главных достопримечательностей городка стало железное дерево, сделанное неким Бобом Аморози для своих детей. Причём сделано оно из того, что осталось от сгоревшего в 200 километрах от города грузовика, который вёз баллоны со сжиженным газом. Понятно, что в итоге от автомобиля остались только искорёженные металлические части, которые и пошли на изготовления единственного здесь дерева.

Сначала оно стояло во дворе самого Аморози, но затем, когда его дети подросли, "растение" перенесли на вершину холма, чтобы его было видно из города. С холма, соответственно, открывается отличный вид на основную часть Кубер-Педи – таких площадок в городе несколько, торговля видами, можно сказать, одна из главных местных статей дохода.

Второй же особенностью, связанной с отсутствием растительности, в данном случае травы, связан местный способ играть в гольф. Для удара по мячу, который должен находиться на траве, используется специальная переносная травяная площадка.

Впрочем, играют в гольф тут только в сумерки и ночами – днём нереально. А для игры используют специальные светящиеся мячи.

Но самая главная особенность этого места, конечно, заключается в том, что примерно половина из пары тысяч его обитателей живут под землёй. Есть здесь также подземные магазины, пабы, отели и даже несколько церквей и кладбище. Всё это появлялось по мере роста населения, ну и не от хорошей жизни, по большому-то счёту..

Залежи опалов были обнаружены здесь в 1916-м году и нынешнее население – это потомки приехавших в Австралию со всего мира желающих подзаработать на драгоценных камнях. Считается, что в итоге тут собрались люди из 45 разных стран, так что Кубер-Педи – яркий пример настоящего интернационала.

Жить под землёй придумали буквально самые первые поселенцы – они просто оставались в шахтах, потому что там было в любом случае комфортнее, чем на поверхности, даже невзирая на время суток. Оказалось, что такие пещеры сохраняют оптимальный уровень влажности и, главное, держат постоянную и вполне подходящую для жизни температуру.

Конечно, тут есть и вертикальные шахты, но если говорить о жилье, то речь идёт, конечно, о пещерах, сделанных в холмах и скалах – что-то вроде поселения хоббитов. Впрочем, глубина некоторых жилищ может составлять 10 и больше метров. Впечатляет при этом то, что большая их часть когда-то была построена исключительно с помощью кирки и лопаты.

Сегодня же эти подземные помещения мало чем отличаются от наземных – электричество, все удобства, всё работает также, как в обычных домах. На фотографиях бросается в глаза только одно – что стены самодельных пещер оставляют как есть, не закрывая всякими обоями и т.п., только проводят небольшую обработку, что они не осыпались.

Впрочем, полноценной "евроремонт" в таких пещерах сегодня тоже не проблема – и многие им не брезгуют. Но главное отличие местных отелей – это, конечно, отсутствие окон в комнатах.

Для туристов же, собственно, ничего лучше и не придумать, поэтому даже в отелях, где стараются сделать всё на должном уровне, стены из песчаника стараются оставить открытыми, используя их как элемент дизайна. Всё это – уже современное, скажем, одни из лучших отелей здесь был открыт в 90-х годах прошлого века, причём под это дело был использован целый подземный лабиринт из старых шахт.

А вот поступление воздуха в эти жилые пещеры обеспечивают как раз выведенные наружу трубы и выставленные кондиционеры, и их фотографии входят в обязательных набор "концептуальных кадров" любого из туристов, приехавших в этот уголок Австралии. Наряду с необычными и достаточно кинематографичными видами на саму окружающую город пустыню - обычно такие виды называют внеземными.

Про кино тут, кстати, туристам тоже рассказывают, ведь в Кубер-Педи и окрестностях проходили съёмки нескольких известных фильмов, например, часть сцен фильма "Безумный Макс. Под куполом грома" и "Чёрная дыра", звездолёт из последнего до сих пор валяется на одной из местных "парковок".

Кстати, воду тут так и не нашли, она поступает по специальному водопроводу, который тянется от так называемого Большого Артезианского бассейна – ближе воды не было. В итоге стоимость воды для местных жителей – самая высокая во всей Австралии.

Зато опалов тут до сих пор много – считается, что на местные месторождения приходится около 30 процентов всех открытых залежей этих камней. Правда реальная массовая добыча опалов в Кубер-Педи запрещена, старатели ограничены определённым метражом разработки.

А какой-то крупной компании, которая здесь занималась бы промышленной добычей опалов, не существует – по сути, их добывают также, как сто лет назад – с помощью кирки и лопаты.

Так что место это остаётся настоящей дырой – и тут запросто можно так сказать, потому что само название Кубер-Педи пошло из местного языка – на наречии аборигенов это означает что-то вроде "Дыра белых парней". Имелись ли ввиду дыры в земле или их отношение к этому месту в пустыне – вопрос открытый.

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Метки: в мире   драгоценные камни   интересно   история   подземный город   факты   фото   
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АнтонПолднев 15 минут назад
Трудно понять сколько стоит необработанный австралийский опал, из-за обилия предложений. И все продаются уже как минимум 5ми-10ми людьми с соответствующим количеством наценок. Но, учитывая, что готовое ювелирное изделие 0,6 карат стоит на наши деньги около 700р.... Не знаю сколько позволяют власти местным аборигенам добывать, но для более менее сносносной жизни добывать его, по ходу, нужно очень много...
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