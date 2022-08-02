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Жизнь планеты, как она есть: 20 крутых кадров от талантливого польского стрит-фотографа

Жизнь планеты, как она есть: 20 крутых кадров от талантливого польского стрит-фотографа

Автор:
02 августа 2022 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   в мире   люди   планета   стрит   фото   фотограф   
888
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Фотосессии — это, как правило, про красоту, эстетику, творчество, фантазию, но совсем не про реальную жизнь. В общем-то, как говорится, кесарю кесарево, т.е. для созерцания мира таким, какой он есть, и существует жанр уличной фотографии.

Одним из мастеров данного направления является польский фотограф Мацей Дакович. Он известен своим нетривиальным взглядом на окружающий мир. Путешествуя по всему миру, он показывает простую жизнь населения нашей планеты, но делает это с какой-то непередаваемой магией. Чтобы понять о чём мы говорим, стоит просто взглянуть на некоторые работы фотографа.


Ханой, Вьетнам

×
×

Калькутта, Индия


Варанаси, Индия


Пекин, Китай


Янгон, Мьянма


Пури, Индия


Стамбул, Турция


Варанаси, Индия


Эссуэйра, Марокко


Кардифф, Уэльс

Этому городу нужен новый герой.


Гонконг, Китай


Мумбаи, Индия


Шанлыурфа, Турция


Каир, Египет

Кажется, в этом году Морфеус решил отдохнуть у берегов Нила.


Махабалипурам, Индия


Варшава, Польша


Пусан, Южная Корея


Стамбул, Турция


Вагаршапат, Армения

Очень напряжённый момент! Жутко интересно, чем же всё закончилось 🙂


Чаунгта, Мьянма

Источник:

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Метки: Жизнь   в мире   люди   планета   стрит   фото   фотограф   
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3  комментария
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Антон 58 минут назад
Кто-то сейчас получит грандиозных пилюлей )))
У парнишки такой взгляд

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58k
Александр 49 минут назад
Наша деревня
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