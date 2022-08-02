Жизнь планеты, как она есть: 20 крутых кадров от талантливого польского стрит-фотографа

Фотосессии — это, как правило, про красоту, эстетику, творчество, фантазию, но совсем не про реальную жизнь. В общем-то, как говорится, кесарю кесарево, т.е. для созерцания мира таким, какой он есть, и существует жанр уличной фотографии.