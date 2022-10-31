Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?

Цены в местных магазинах становятся настоящим шоком для путешественников. Пакет молока стоит в 3-4 раз больше, чем в среднем по России, свежие овощи и фрукты - в 4-5. И это летние цены, зимой будет еще дороже. Как говорят жители, ценники - это своего рода местная достопримечательность.

Такая немыслимая дороговизна самых простых продуктов связана с тем, что их в Анадырь, как и другие привычные в быту вещи, возят только по морю и в хорошую погоду (что бывает здесь не так уж часто). Из-за суровых географических и погодных условий здесь нет ни железных дорог (ближайшая станция примерно в паре тысяч километров), ни обычных автомобильных (за пределами города только так называемые зимники, по которым можно проехать на чем-то типа вездехода). Самолетом, конечно тоже можно, но тогда будет еще дороже.