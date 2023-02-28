«Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе

На самом деле, все, что касается этой планеты, намного серьезнее, чем вы думаете.
О красной планете разговоры идут давно. Особенно о том, что в будущем она может стать новым домом для человечества.
Многие годы ученые изучают поверхность Марса и каждый раз обнаруживают что-то новое. Так для всех известно, что на планете есть горы, раньше были реки и даже произрастали различные деревья. Сейчас, по утверждению научных деятелей, всего этого на красной планете нет
Марта Хоупс — сотрудница NASA, работавшая в отделе по обработке фотографий с Марса, после выхода на пенсию выступила с громким заявлением. Она утверждает, что все те снимки, которые публикуются с Марса — ложь! По ее словам, там произрастают леса, текут реки, есть озера.
Ученая считает, что государствам разных стран выгодно умалчивать правду о Марсе. Если выяснится, что на той планете можно жить, то представители теневого правительства улетят туда и будут управлять Землей дистанционно.
Фактически, это будет означать конец человечеству. Ведь пока верхушка находится на Земле, ядерного конфликта не будет, но если они улетят на безопасное расстояние — может произойти все, что угодно
В NASA заявление Хоупс не считают правдивыми. Да, представители агенства согласились, что на красной планете была жизнь, но сейчас ее нет. А то, что она увидела на снимках леса — это фото минералов, у которых указан неправильный масштаб.
В правдивость слов Марты можно верить, а можно нет, но большинство людей все же поддерживают ученую и верят в то, что она говорит .
Источник:
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"Безнес-план, который вы подготовили мы не купим. А вот траву, которые вы при этом курили возьмем с удовольствием !"
К сожалению, нет. По пути сюда марсиане отобрали.