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«Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе

«Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе

Автор:
28 февраля 2023 09:19
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Жизнь   космос   люди   марс   обман   планета   фото   
3595
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На самом деле, все, что касается этой планеты, намного серьезнее, чем вы думаете.

О красной планете разговоры идут давно. Особенно о том, что в будущем она может стать новым домом для человечества.


Многие годы ученые изучают поверхность Марса и каждый раз обнаруживают что-то новое. Так для всех известно, что на планете есть горы, раньше были реки и даже произрастали различные деревья. Сейчас, по утверждению научных деятелей, всего этого на красной планете нет


Марта Хоупс — сотрудница NASA, работавшая в отделе по обработке фотографий с Марса, после выхода на пенсию выступила с громким заявлением. Она утверждает, что все те снимки, которые публикуются с Марса — ложь! По ее словам, там произрастают леса, текут реки, есть озера.

Ученая считает, что государствам разных стран выгодно умалчивать правду о Марсе. Если выяснится, что на той планете можно жить, то представители теневого правительства улетят туда и будут управлять Землей дистанционно.


Фактически, это будет означать конец человечеству. Ведь пока верхушка находится на Земле, ядерного конфликта не будет, но если они улетят на безопасное расстояние — может произойти все, что угодно

В NASA заявление Хоупс не считают правдивыми. Да, представители агенства согласились, что на красной планете была жизнь, но сейчас ее нет. А то, что она увидела на снимках леса — это фото минералов, у которых указан неправильный масштаб.


В правдивость слов Марты можно верить, а можно нет, но большинство людей все же поддерживают ученую и верят в то, что она говорит .

Источник:

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Метки: NASA   Жизнь   космос   люди   марс   обман   планета   фото   
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46  комментариев
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
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137
Andrey Zakharov Минуту назад
Ох.. надо послушать плоскоземельщиков, что же скажут они насчет ее слов =)))
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3k
Артур Минуту назад
Она забыла добавить главное - Марс, как и Земля, плоский
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36k
Aleks 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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100
Spoyler XXX 17 минут назад
Куда делись интересные и умные статьи, ну что за высеры с желтых страниц, это же пипец, просто дегродация
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5k
perekrestok 18 минут назад
Когда в молодые годы учили менеджменту то рассказывали анекдот.
"Безнес-план, который вы подготовили мы не купим. А вот траву, которые вы при этом курили возьмем с удовольствием !"
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7k
Николай 22 минуты назад
Бляяяяя спалились...))))
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3k
александр 22 минуты назад
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12k
Ivan Полчаса назад
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3k
portroy Полчаса назад
У вас есть справка о психическом здоровье?
К сожалению, нет. По пути сюда марсиане отобрали.
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61k
Дворняга Полчаса назад
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6k
Психологическая поддержка Полчаса назад
Ага, [мат] этой макушке помашут. Улетят с концами ) Как они потом управлять то будут кем )
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625
Лютый вам Бетховен 46 минут назад
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3k
Григорий 49 минут назад
а кто им там будет говно убирать? придётся везти условных негров с собой, а это опять приведёт к тому же, к чему и всегда.
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417
Ринат Фамутдинов 53 минуты назад
Бабс по ходу либо курит, либо колется наркотой! Может у неё ПМС...
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1k
Мах 54 минуты назад
"работавшая в отделе ". Всё понятно. Эту тоже уволили.
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4k
Vlad 54 минуты назад
Ога, конечно. И воздух там есть пригодный для дыхания, и давление, равное земному, да и почва плодородная, а погодка так вообще райская. Все толстосумы сейчас туда устремятся. Закройте эту тётю в психушку.
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43k
Aleksandr 59 минут назад
Это вы еще снимков с Венеры не видели...
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41k
Игорь Час назад
Пока полёты в космос не станут массовыми, будут существовать всяке плоскоземельщики, и т.п.
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2k
ChePaev Час назад
Автор, СРОЧНО в номер Рен-тв!!!
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479
Куруш Час назад
Она опять все напутала. Не деревья, а трава. Не на марсе а в трубке. Не растет, а тлеет.
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Olxi

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