«Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе

О красной планете разговоры идут давно. Особенно о том, что в будущем она может стать новым домом для человечества.

Многие годы ученые изучают поверхность Марса и каждый раз обнаруживают что-то новое. Так для всех известно, что на планете есть горы, раньше были реки и даже произрастали различные деревья. Сейчас, по утверждению научных деятелей, всего этого на красной планете нет

Марта Хоупс — сотрудница NASA, работавшая в отделе по обработке фотографий с Марса, после выхода на пенсию выступила с громким заявлением. Она утверждает, что все те снимки, которые публикуются с Марса — ложь! По ее словам, там произрастают леса, текут реки, есть озера.

Ученая считает, что государствам разных стран выгодно умалчивать правду о Марсе. Если выяснится, что на той планете можно жить, то представители теневого правительства улетят туда и будут управлять Землей дистанционно.

Фактически, это будет означать конец человечеству. Ведь пока верхушка находится на Земле, ядерного конфликта не будет, но если они улетят на безопасное расстояние — может произойти все, что угодно