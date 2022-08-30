На что идут некоторые люди ради сохранения окружающей среды

В современном мире обострившаяся ситуация с экологическими проблемами волнует многих. Наш уровень жизни во многом зависит от того, как мы ценим и относимся к тому, что находится у нас под рукой. Выбросить пластиковую бутылку в канаву или в мусорный бак — выбор каждого. Но не каждый человек подходит к нему осознанно, из-за чего потом страдают все. Изменить этот мир в лучшую сторону и сделать первый шаг к решению проблем с экологией может любой из нас! Главное — это желание.

Приблизительно 302 кг алюминиевых банок, собранных на музыкальном фестивале