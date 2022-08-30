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На что идут некоторые люди ради сохранения окружающей среды

На что идут некоторые люди ради сохранения окружающей среды

Автор:
30 августа 2022 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   добро   забота   люди   окружающая среда   планета   поступок   фото   
730
15

В этой подборки я покажу вам случаи, когда один человек, а иногда и целый город решили, что пора что-то менять, чтобы сохранить окружающий нас мир. Они начали с малого — со сборки и сортировки мусора. И вот что у них из этого вышло.

В современном мире обострившаяся ситуация с экологическими проблемами волнует многих. Наш уровень жизни во многом зависит от того, как мы ценим и относимся к тому, что находится у нас под рукой. Выбросить пластиковую бутылку в канаву или в мусорный бак — выбор каждого. Но не каждый человек подходит к нему осознанно, из-за чего потом страдают все. Изменить этот мир в лучшую сторону и сделать первый шаг к решению проблем с экологией может любой из нас! Главное — это желание.


Приблизительно 302 кг алюминиевых банок, собранных на музыкальном фестивале

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Этот человек на фото собрал уже более 13 миллионов ключей-колец от жестяных банок!

Более 8000 окурков

Швейцария очень любит рециклинг!

«Небольшой груз» из стопок бумаги и картона

Парень из моего района в Хошимине. Он зарабатывает на жизнь сбором картона для дальнейшей переработки.


Старые восковые мелки

Последние три года я собираю старые восковые мелки. Я их разрезаю, очищаю, ломаю все вручную, затем переплавляю в формы и жертвую организациям и школам по всей Канаде. Так я сделала уже более 12 000 мелков и переработала около 30 000. Занимаюсь этим до сих пор.


Количество банок из-под взбитых сливок, доставленных в центр переработки моего города

Даже небольшой вклад в сохранение окружающей среды может сыграть колоссальную роль!

Пошёл на вечеринку, а там стоял большой контейнер для бутылок и такой же маленький для крышек.


До и после

Мы с папой продолжаем ходить и собирать жестяные банки, которые потом складываем у себя во дворе. Недавно мы их разобрали и отвезли в центр переработки, после чего заработали 160 долларов!


20 кг пакетов от чипсов, которые были собраны всем дружным коллективом на работе

Гора жестяных банок ждёт, когда ей подарят вторую жизнь

Накопившиеся втулки от туалетной бумаги за последние 2 года

Собираем этикетки и перерабатываем бутылки из-под вина!

Мужчина складывает утилизированные электровелосипеды и скутеры на свой трёхколесный электрический велосипед для переработки, Пекин

Источник:

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Метки: в мире   добро   забота   люди   окружающая среда   планета   поступок   фото   
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6  комментариев
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5k
Том Сойер Час назад
Верните возвратно-обменную тару(пиво, молочные продукты, мингаз вода в стекле)- сразу станет чище.
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31k
russger 24 минуты назад
4 банки это 1 евро. Мужик неплохо заработал.

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2
cheder 41 минуту назад
на последней фотке скутеры на утилизацию собирают раз в пять лучше по состоянию чем у нас в подмосковье продают на авито
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966
Шурман 47 минут назад
Эстония Пярну .
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966
Шурман 51 минуту назад
В Латвии да и Эстонии очень модно теперь сдавать пустую тару от вина и тд . 2 недели назад отдыхаем на острове Сааремаа сходили в магазин я купил вино жене и тд себе пивасик без алкогольный ну и соки и воды , конец недели я беру пакет с этой тарой и приношу в магазин говорю а где у вас автомат для сдачи а мне в ответ говорят что нужно из острова уехать на материк и там будет магазин большой там и сдашь :) итог такой просто выбросил все в контейнер и забыл про эти 10 центов с каждой бутылки или банки .
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59k
pynh Час назад
"Приблизительно 302 кг алюминиевых банок"
Писдобол. 1 мешок банок даже сплющенных весит около 2 кг максимум. У самого такое в сарае на даче стоит =)
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