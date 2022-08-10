16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете

Многие мечтают побывать в Тибете, но попасть туда не так просто. К счастью, в наше время в интернете можно найти фотографии из разных уголков мира, которыми делятся путешественники.
В Тибете есть действующая железная дорога, пролегающая на высоте более 3600 метров
Согласно некоторым источникам, в поездах в каждом вагоне дежурит врач, а также поддерживается необходимый уровень кислорода.
На высоте около 4500 метров в горах притаилось озеро Ямджо-Юмцо
Это почитаемое место, куда приезжают паломники. Цвет воды в озере постоянно меняется в зависимости от освещения и погодных условий.
Стены царского дворца Потала ежегодно красят в белый цвет
Поскольку площадь храмового комплекса большая, на работы уходит около 10 дней.
В начале XXI века в одном из монастырей округа Шигадзе была обнаружена огромная библиотека
Найденные старинные свитки, а их насчитали почти 84 000, были замурованы в стену монастыря. Предполагается, что рукописям несколько сотен лет.
При входе в один из монастырей города Лхасе стоит большой чан, доверху заполненный водой, и в нем плавают деньги и цветы
Их в него кидают тибетцы. Говорят, есть примета: если брошенная купюра утонет, то это к здоровью, а если будет плавать на поверхности воды, то это принесет богатство.
По берегам рек и озер в Тибете можно увидеть необычные камни, валуны и плиты, на которых вырезаны тексты — слоги мантры
Называются они «камни мани».
Молитвенные барабаны часто расположены по пути, по которому паломники совершают ритуальный обход святыни
На улицах можно встретить тибетцев, которые в руках держат небольшие барабаны
Внутри них лежат записки с молитвами, которые освящают монахи.
В Тибете можно увидеть яков с «серьгами» на рогах
Тибетские лисы
Они стали известны на весь мир всего лишь несколько лет назад.
Из перебродившего молока яка делают масло
Оно имеет необычный вкус и запах. Еще из молока яка делают питательный йогурт.
Кроме того, из молока этих животных делают сыр
Некоторые сорта в буквальном смысле твердые: для того чтобы разжевать маленький кусочек, необходимо подержать его во рту несколько часов.
После празднования Нового года в Тибете проводится фестиваль ламп, которые делают из того самого масла
Монахи вырезают и лепят из него различные фигурки. Эта работа непростая, так как масло быстро тает. По этим причинам монахи работают в холодных помещениях и время от времени ополаскивают руки в ледяной воде.
Местные жители пьют соленый чай с молоком, специями и маслом
Такой напиток не только обладает отличными согревающими и восстанавливающими свойствами, но и увлажняет потрескавшиеся от холодного ветра губы.
Вход в дом тибетцы красиво украшают и расписывают
Даже те, у кого совсем скромное жилище и нет денег.
В интернете есть много снимков, рассказывающих о разных странах.
Это неказистое с виду приспособление — что-то вроде плиты
Оно так сильно нагревается от солнца, которое безжалостно палит в Тибете, что на нем можно без труда быстро вскипятить воду и приготовить еду. И никаких при этом затрат.
Источник:
АНТИФИШКИ
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