16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете

В интернете есть много снимков, рассказывающих о разных странах.

Это неказистое с виду приспособление — что-то вроде плиты

Оно так сильно нагревается от солнца, которое безжалостно палит в Тибете, что на нем можно без труда быстро вскипятить воду и приготовить еду. И никаких при этом затрат.