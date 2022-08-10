FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 697 постов • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете

16 любопытных снимков, на которых запечатлены реалии жизни в Тибете

Автор:
10 августа 2022 09:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   красота   люди   путешествие   тибет   фото   
175
17

Многие мечтают побывать в Тибете, но попасть туда не так просто. К счастью, в наше время в интернете можно найти фотографии из разных уголков мира, которыми делятся путешественники.

В Тибете есть действующая железная дорога, пролегающая на высоте более 3600 метров

Согласно некоторым источникам, в поездах в каждом вагоне дежурит врач, а также поддерживается необходимый уровень кислорода.

×
×

На высоте около 4500 метров в горах притаилось озеро Ямджо-Юмцо

Это почитаемое место, куда приезжают паломники. Цвет воды в озере постоянно меняется в зависимости от освещения и погодных условий.

Стены царского дворца Потала ежегодно красят в белый цвет

Поскольку площадь храмового комплекса большая, на работы уходит около 10 дней.

В начале XXI века в одном из монастырей округа Шигадзе была обнаружена огромная библиотека

Найденные старинные свитки, а их насчитали почти 84 000, были замурованы в стену монастыря. Предполагается, что рукописям несколько сотен лет.

При входе в один из монастырей города Лхасе стоит большой чан, доверху заполненный водой, и в нем плавают деньги и цветы

Их в него кидают тибетцы. Говорят, есть примета: если брошенная купюра утонет, то это к здоровью, а если будет плавать на поверхности воды, то это принесет богатство.

По берегам рек и озер в Тибете можно увидеть необычные камни, валуны и плиты, на которых вырезаны тексты — слоги мантры

Называются они «камни мани».

Молитвенные барабаны часто расположены по пути, по которому паломники совершают ритуальный обход святыни

На улицах можно встретить тибетцев, которые в руках держат небольшие барабаны

Внутри них лежат записки с молитвами, которые освящают монахи.

В Тибете можно увидеть яков с «серьгами» на рогах

Тибетские лисы

Они стали известны на весь мир всего лишь несколько лет назад.

Из перебродившего молока яка делают масло

Оно имеет необычный вкус и запах. Еще из молока яка делают питательный йогурт.

Кроме того, из молока этих животных делают сыр

Некоторые сорта в буквальном смысле твердые: для того чтобы разжевать маленький кусочек, необходимо подержать его во рту несколько часов.

После празднования Нового года в Тибете проводится фестиваль ламп, которые делают из того самого масла

Монахи вырезают и лепят из него различные фигурки. Эта работа непростая, так как масло быстро тает. По этим причинам монахи работают в холодных помещениях и время от времени ополаскивают руки в ледяной воде.

Местные жители пьют соленый чай с молоком, специями и маслом

Такой напиток не только обладает отличными согревающими и восстанавливающими свойствами, но и увлажняет потрескавшиеся от холодного ветра губы.

Вход в дом тибетцы красиво украшают и расписывают

Даже те, у кого совсем скромное жилище и нет денег.

В интернете есть много снимков, рассказывающих о разных странах.


Это неказистое с виду приспособление — что-то вроде плиты

Оно так сильно нагревается от солнца, которое безжалостно палит в Тибете, что на нем можно без труда быстро вскипятить воду и приготовить еду. И никаких при этом затрат.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   в мире   красота   люди   путешествие   тибет   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони
«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы,...
Набирающие популярность в сообществах
Певица София Ротару уехала в деревню и занялась сбором средств для семей украинских военных
Певица София Ротару уехала в деревню и занялась сбором средств для семей украинских...
Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует эксгумации
Дочь погибшего лидера ореховской ОПГ Сильвестра утверждает, что отец жив и требует...
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#позитив#в мире#улыбнуло#коты#фильм#искусство#новости#шоу бизнес
#Юмор#интересно#факты#забавно#подборка#удивительно#роль#истории#сарказм#Ynews
#прикол#люди#история#кино#знаменитости#собака#домашние животные#кошки#СССР#познавательно
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Исследуя затерянные миры: 10 заброшенных островов, на которые давно не ступали люди Исследуя затерянные миры: 10 заброшенных островов, на которые давно не ступали люди Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных путешествий Пара влюблённых делает «общие» фото, соединяя похожие половинки снимков из своих одиночных... За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова" За счёт чего выживают последние настоящие аборигены "Запретного острова" 14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились 14 неудачных фотографий из отпуска, которыми люди самоиронично поделились 16 провокационных рисунков, показывающих скрытую сторону нашего общества 16 провокационных рисунков, показывающих скрытую сторону нашего общества

На что жалуетесь?

Вернуться