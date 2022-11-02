Идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности

Но красавица блогерка Бри Ленехан решила на собственном примере показать, что фотографии для соцсетей и то, как выглядит человек в реальной жизни — это две огромные разницы. Бри продвигает идею о том, что нужно любить себя любого и не гнаться за идеалом, которого вполне может и не существовать.

Бри Ленехан призывает любить себя любым