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Идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности

Идеальные снимки из соцсетей и из реальной жизни это две абсолютные противоположности

Автор:
02 ноября 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   красота   обман   поза   разница   фильтр   фото   
3400
17

Многих людей идеальные снимки из соцсетей заставляют чувствовать себя неуверенно и откровенно плохо, а те, кто изображён на подобных снимках, кажутся недостижимым идеалом.

Но красавица блогерка Бри Ленехан решила на собственном примере показать, что фотографии для соцсетей и то, как выглядит человек в реальной жизни — это две огромные разницы. Бри продвигает идею о том, что нужно любить себя любого и не гнаться за идеалом, которого вполне может и не существовать.


Бри Ленехан призывает любить себя любым

×
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Девушка настаивает на том, что фотографии из соцсетей совсем не похожи на то, что есть на самом деле


Ведь для хорошего кадра мы всегда выбираем удачную позу

И из десятка фотографий выберем и покажем подписчикам и друзьям ту, на которой выглядим лучше всего.


Неслучайный и случайный кадры наглядно


И, конечно же, на общий вид будет влиять то, как вы надели одежду

Всего лишь поднятая на бёдра линия нижнего белья здорово вытянула тело и сделала его визуально стройнее. Простая геометрия: горизонт и вертикаль!


Куда же без макияжа!

Макияж и фильтры — главная волшебная палочка всея интернета. Конечно, если вы сфотографируете себя снизу да ещё и уставшим, то увидите совсем другую картину.


Никто не сможет держать осанку ровно 24\7


И опять: поза и правильно надетая одежда превратили Бри в совсем другого человека


Кстати, не забываем про освещение


А ведь всего-то высокий пояс юбки, но какая же разница!


Ни один человек не сможет всё время находиться в напряжении и контролировать своё тело

Да, собственно, это и не нужно. Ведь реальная жизнь гораздо интереснее, чем стремление выглядеть идеально в ущерб себе и своему комфорту.


Макияж или отсутствие его на вашем лице — это всё вы

И вы прекрасны в каждом своём воплощении. Да, даже когда не выспались или плакали. Смеётесь или злитесь. Вы прекрасны, и точка!


Полуденное солнце не всегда наш друг

Солнце в полдень даёт слишком резкий свет и тени, которые способны подчеркнуть то, что подчёркивать совсем не хочется, если вы стремитесь к идеальному кадру.


Да и ветер тоже

Подобная поза наблюдается у некоторых античных статуй

Но, как правило, все ими восхищаются. Зато реальные женщины часто подвергаются критике. И самокритике, что ещё печальнее.


Вы — чудо природы!

Вы совершенные и уникальны. И, пожалуйста, не забывайте об этом!


Источник:

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Метки: девушки   красота   обман   поза   разница   фильтр   фото   
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14  комментариев
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49k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут справа не хуже трусы смотрятся)
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27k
Квантовый переход 24 минуты назад
Красавица блогерка.Да ладно!Сделала открытие.Она уже,кстати,пару месяцев назад светила здесь своим ипалом.
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223
Johnny Espoleto 24 минуты назад
Разрушитель секретов инстажаб
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13k
Majul Полчаса назад
Ну и молодец, вот это называется бодипозитив, а не жирные свиноты, считающие что их должны принимать "какие они есть".
А на фото симпатичная, умная девчонка.
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3k
cnob7 Полчаса назад
симпотная девка
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1k
LisA Час назад
Комментарий к фото
не вижу проблемы. обе фотки хорошо
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8k
krivsan 2 часа назад
ну а кто идеален в этой жизни,есть человек рядом с тобой,фигура меняется,но просто хочется жить ,чай,кофе,говорить о чем то,душа главное,а не porno
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6k
ГГалка 2 часа назад
судя по складкам на животе и растяжкам - Бри уже рожавшая. Да - вот за эту радость материнства часто приходится расставаться с красивым туловищем. кто-то восстанавливается, кто-то уже нет. Что ж , мы готовы платить такую цену, мы так устроены. НО - как бы ты не полюбила себя "такой какая есть", всё же ни к чему выставлять целлюлит на фото. Всё равно это нормально - стараться выглядеть хорошо. Главное знать меру и не заиграться. Соседи в новом доме - видела мужа - ну обычный невысокий крепышок, с его женой общалась в чате и удивлялась - надо же какая жена красотка) а потом встретила всю семью на прогулке: он и его жена ... коротышка толстушка и их мелкий карапуз))) блин ну зачем!!! у тебя муж и сын)) зачееееем!!!!!)))
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5k
salim777 2 часа назад
Ну умничка, чё. От инстадев подташнивает уже. "Лучше горькая, но правда, чем приятная, но ложь".
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12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Комплексы у каждого свои
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