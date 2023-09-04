15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала

Спортивный журнал «The athletic build» опубликовал рейтинг 60 самых привлекательных спортсменок 2023 года. Мы не могли пройти мимо такой красоты и не поделиться с вами! Эти женщины представляют разные виды спорта и страны.
Кто-то из них становился Олимпийским чемпионом, кто-то занимал призовые места в других соревнованиях, но все они обладают невероятной харизмой и привлекательной внешностью. Им удаётся быть неотразимыми даже в самые напряжённые моменты турнира или забега! Кто эти богини, смотрите ниже.
15 место. Скайлар Диггинс-Смит
Скайлар Диггинс — американская профессиональная баскетболистка, выступающая за клуб «Финикс Меркури». Не раз входила в сборную всех звёзд ВНБА.
14 место. Юлия Ефимова
Российская пловчиха, которая стала трёхкратным призёром Олимпийских игр 2012 и 2016 годов и шестикратной чемпионкой мира.
13 место. Алекс Морган
Американская футболистка, нападающая команды «Сан-Диего Уэйв» и сборной США, которая стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионкой мира 2015 и 2019 годов.
12 место. Снежана Родич
Словенская прыгунья в тройном прыжке. Последние соревнования, в которых она участвовала, прошли в 2014 году (чемпионат Европы) — она заняла 7 место.
11 место. Шелина Задорски
Канадская футболистка клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Канады по футболу. Олимпийская чемпионка 2020 года.
10 место. Блэр О’Нил
Гольфистка и модель, комментатор турниров. Из-за полученной в начале карьеры травмы не смогла продолжить профессиональную карьеру, но с гольфом не рассталась.
9 место. Вилма Мурто
Финская прыгунья с шестом, которая стала чемпионкой Европы в 2022 году и бронзовым призёром чемпионата мира в 2023 году.
8 место. Сидни Маклафлин
Сидни — американская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира. Она поставила рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
7 место. Пейдж Ванзант
Пейдж — боец смешанных единоборств и рестлер, которая параллельно снимается в фотосессиях и телевизионных шоу.
6 место. Джин Ю Фрей
Боец смешанных единоборств корейско-американского происхождения. Бывшая чемпионка Invicta FC в легком весе.
5 место. Лике Клавер
Голландская легкоатлетка представляла Нидерланды на Олимпийских играх 2020, выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях 2023 года, а также получала другие награды национального характера.
4 место. Ивона Дадич
Австрийская легкоатлетка хорватского происхождения, которая стала бронзовым призёром чемпионата Европы в 2016 году в семиборье.
3 место. Ки Алвес
Бразильская волейболистка и модель. Выступает за «Осаско» и сборную Бразилии.
2 место. Пейдж Спиранак
Профессиональная карьера началась с 2015 года. Пейдж является инструктором по гольфу и блогером.
1 место. Ана Мария Маркович
Хорватская футболистка, с 2019 года выступает за «Грассхоппер», а в 2021 дебютировала за сборную Хорватии в матче против Литвы на отборочном турнире к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года.
Источник:
- Как при помощи макияжа вывести женщин на новый уровень красоты
- Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие
- Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России
- 18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам
- Как выглядят самые красивые девушки в ММА?