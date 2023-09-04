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15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала

15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала

Автор:
04 сентября 2023 09:09
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   привлекательная   фото   
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Спортивный журнал «The athletic build» опубликовал рейтинг 60 самых привлекательных спортсменок 2023 года. Мы не могли пройти мимо такой красоты и не поделиться с вами! Эти женщины представляют разные виды спорта и страны.

Кто-то из них становился Олимпийским чемпионом, кто-то занимал призовые места в других соревнованиях, но все они обладают невероятной харизмой и привлекательной внешностью. Им удаётся быть неотразимыми даже в самые напряжённые моменты турнира или забега! Кто эти богини, смотрите ниже.


15 место. Скайлар Диггинс-Смит

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Скайлар Диггинс — американская профессиональная баскетболистка, выступающая за клуб «Финикс Меркури». Не раз входила в сборную всех звёзд ВНБА.


14 место. Юлия Ефимова

Российская пловчиха, которая стала трёхкратным призёром Олимпийских игр 2012 и 2016 годов и шестикратной чемпионкой мира.


13 место. Алекс Морган

Американская футболистка, нападающая команды «Сан-Диего Уэйв» и сборной США, которая стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионкой мира 2015 и 2019 годов.


12 место. Снежана Родич

Словенская прыгунья в тройном прыжке. Последние соревнования, в которых она участвовала, прошли в 2014 году (чемпионат Европы) — она заняла 7 место.


11 место. Шелина Задорски

Канадская футболистка клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Канады по футболу. Олимпийская чемпионка 2020 года.


10 место. Блэр О’Нил

Гольфистка и модель, комментатор турниров. Из-за полученной в начале карьеры травмы не смогла продолжить профессиональную карьеру, но с гольфом не рассталась.


9 место. Вилма Мурто

Финская прыгунья с шестом, которая стала чемпионкой Европы в 2022 году и бронзовым призёром чемпионата мира в 2023 году.


8 место. Сидни Маклафлин

Сидни — американская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка 2020 года, трёхкратная чемпионка мира. Она поставила рекорд в беге на 400 метров с барьерами.


7 место. Пейдж Ванзант

Пейдж — боец смешанных единоборств и рестлер, которая параллельно снимается в фотосессиях и телевизионных шоу.


6 место. Джин Ю Фрей

Боец смешанных единоборств корейско-американского происхождения. Бывшая чемпионка Invicta FC в легком весе.


5 место. Лике Клавер

Голландская легкоатлетка представляла Нидерланды на Олимпийских играх 2020, выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях 2023 года, а также получала другие награды национального характера.


4 место. Ивона Дадич

Австрийская легкоатлетка хорватского происхождения, которая стала бронзовым призёром чемпионата Европы в 2016 году в семиборье.


3 место. Ки Алвес

Бразильская волейболистка и модель. Выступает за «Осаско» и сборную Бразилии.


2 место. Пейдж Спиранак

Профессиональная карьера началась с 2015 года. Пейдж является инструктором по гольфу и блогером.


1 место. Ана Мария Маркович

Хорватская футболистка, с 2019 года выступает за «Грассхоппер», а в 2021 дебютировала за сборную Хорватии в матче против Литвы на отборочном турнире к чемпионату мира по футболу среди женщин 2023 года.

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Метки: Спорт   внешность   девушки   красота   привлекательная   фото   
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12  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
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1k
investas 15 минут назад
Почему так мало таких постов. Одна ублюдская политика.
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219
cmacy 37 минут назад
"По версии спортивного журнала" это означает, что главный редактор и пара его собутыльников посидели за пивком и расставили с 1 по 15 места этих спортсменок.
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7k
Станислав 42 минуты назад
Рядом с ней все рядом не стояли на мой взгляд
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28k
Lehoia 43 минуты назад
Странно, что в списке нету Робин Боун
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1k
DDM Час назад
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58k
Олег Час назад
Что-то у пендосов и понятие красоты стало извращенным.... а где тогда чёрные, где трансы? Полезли в толерантность, так не отвлекайтесь
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3k
wwwoffka 1 Час назад
Ссылка coub.com
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1k
Nikoha Salym 2 часа назад
А, как же Джина Люккенкемпер?
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Такие посты надо озаглавливать как "Шайка потных девок".
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