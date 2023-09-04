15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала

Кто-то из них становился Олимпийским чемпионом, кто-то занимал призовые места в других соревнованиях, но все они обладают невероятной харизмой и привлекательной внешностью. Им удаётся быть неотразимыми даже в самые напряжённые моменты турнира или забега! Кто эти богини, смотрите ниже.

15 место. Скайлар Диггинс-Смит