Какие советские города изображали заграницу в нашем кино

Захолустный городок Санта-Каролина на Диком Западе «вырос» в Крыму во время съемок «Человека с бульвара Капуцинов» (1987). Ни о какой командировке в США речи не шло, и подходящую натуру искали в советских границах. Крым стал идеальным вариантом: местная природа действительно напоминала прерии американского Дикого Запада, а разнообразие пейзажей позволило отснять материал так, будто он сделан в разных местах.

Ключевой локацией стали окрестности Белой скалы и побережье Тихой бухты под Коктебелем. Здесь снимали погоню индейцев, нападение банды на дилижанс мастера Феста, прогулки главных героев.

Усилия группы оценили – на кинофестивале «Золотой Дюк-87» фильм получил специальный приз жюри «За достоверное изображение Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства»

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Окрестности Девона, Англия – мыс Ай-тодор и окрестности