20 коротких и интересных фактов про телесериал "Убойная сила"

4. Премьера сериала "Убойная сила" состоялась 13 марта 2000 года.

5. В 2000-м году два похожих сериала "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей" шли одновременно на двух каналах - ОРТ и НТВ. При этом в них снимались одни и те же люди. Но рейтинг "Убойной силы был выше".

6. "Убойная сила" не является спин-оффом сериала "Улицы разбитых фонарей". Как говорили авторы, у них совершенно разная задумка. "Убойная сила" это своеобразный приключенческий детектив, а масштаб преступлений гораздо выше дел, чем из "районного отделения".

7. В одном из интервью Константин Хабенский сказал, что свою работу в сериале по-человечески он оценивает положительно, а в профессиональном плане - отрицательно.

8. В первом сезоне "Убойной силы" все серии взаимосвязаны друг с другом.