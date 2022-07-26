20 коротких и интересных фактов про телесериал "Убойная сила"

В свое время сериал "Убойная сила" был настоящим хитом на телевидении. Это как "Улицы разбитых фонарей", но с другими актерами и широкой географией съемок.
А далее 20 коротких фактов про сериал "Убойная сила":
1. В сериале много скрытых пародий и цитат из известных фильмов и книг - "Белое солнце пустыни", "Коломбо", "Особенности национальной охоты", "Место встречи изменить нельзя", "Старики-разбойники".
2. В 1999 году у Андрея Кивинова (Пименова) случились разногласия с руководством ТНТ, где снимались "Улицы разбитых фонарей", а потому он ушел на "ОРТ", где предложил снять сериал по мотивам своих произведений.
3. Первоначально в пилотных версиях в новом сериале должны были сниматься Селин, Нилов, Трухин и Половцев, но затем инициатива полностью перешла Хабенскому и Федорцову.
4. Премьера сериала "Убойная сила" состоялась 13 марта 2000 года.
5. В 2000-м году два похожих сериала "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей" шли одновременно на двух каналах - ОРТ и НТВ. При этом в них снимались одни и те же люди. Но рейтинг "Убойной силы был выше".
6. "Убойная сила" не является спин-оффом сериала "Улицы разбитых фонарей". Как говорили авторы, у них совершенно разная задумка. "Убойная сила" это своеобразный приключенческий детектив, а масштаб преступлений гораздо выше дел, чем из "районного отделения".
7. В одном из интервью Константин Хабенский сказал, что свою работу в сериале по-человечески он оценивает положительно, а в профессиональном плане - отрицательно.
8. В первом сезоне "Убойной силы" все серии взаимосвязаны друг с другом.
9. Во втором сезоне 9, 10 и 11 серии объединены одним сюжетом. Режиссером этих серий выступил Родион Нахапетов. Съемки проходили в США.
10. Серия "Вне игры" во втором сезоне про футбольных фанатов в основе имеет реальные события.
11. В третьем сезоне первые четыре серии имеют общее название "Предел прочности". Главные герои отправляются в командировку в Чечню.
12. События в Чечне снимались на границе в Осетии. Об истории создания на ОРТ в ноябре 2001 года был показан фильм "Убойная сила в Чечне".
13. В четвертом сезоне серии со 2 по 5 объединены общим сюжетом и имеют название "Последний причал".
14. В пятом сезоне серии 1, 2 и 3 имеют название "Лазурный берег". Съемки этих серий происходили в Каннах.
15. В шестом сезоне главные герои вновь совершают путешествие. На этот раз в Южную Африку. Серии называются "Мыс доброй надежды".
16. В сериале ни разу не показали ни жену, ни сына Васи Рогова, но при этом он постоянно про них говорит. Иногда даже слышен голос сына. Скорее всего, авторы сделали отсылку к сериалу "Коломбо", где главный герой постоянно говорит про свою жену, но нам ее так и не показали.
17. В сериале два раза упоминается телефонный номер 2-12-85-06. Этот номер взят из песни Бориса Гребенщикова.
18. Главная роль в сериале писалась под Александра Лыкова. Но в первый же съемочный день актер отказался от съемок.
19. Игоря Плахова мог сыграть Алексей Кравченко.
20. Для рекламной кампании сериала группа "Любэ" записала песню "Опера".
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АНТИФИШКИ
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