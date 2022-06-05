Великие роли, от которых отказался Клинт Иствуд

Актерская карьера Клинта Иствуда стартовала в далеких 1950-х, а мировая слава пришла к нему в 1964 году, когда Серджио Леоне позвал Клинта в легендарные вестерны "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой". Эти фильмы позволили Иствуду стать живой легендой.
Когда вестерны стали терять популярность в 1970-х, Иствуд добился успеха в жанре криминальной драмы, снявшись в "Грязном Гарри" и других картинах. Примерно в то же время он сам уселся в режиссерское кресло и начал удивлять Голливуд своим талантом постановщика. Зачастую Иствуд снимал самого себя, и это дало кинематографу таких знаковых персонажей, как Билл Манни из "Непрощенного", Фрэнки Данна из "Малышки на миллион" и Уолт Ковальски из "Гран Торино". При этом Клинт неоднократно отказывал другим режиссерам и отвергал роли, впоследствии становившиеся культовыми. Вот некоторые из них.
Супермен
По сей день самым запоминающимся образом Супермена остается персонаж, сыгранный Кристофером Ривом в телесериале 1970-х годов. Однако, именно Клинт Иствуд всерьез рассматривался на роль пришельца с планеты Криптон. Звезда вестернов отказалась, поскольку предпочитала играть "более приземленных и реальных героев". Аргумент выглядит логичным, хотя, и нет сомнений в том, что Иствуд справился бы даже с такой задачей. Но еще больше суровому и решительному характеру Клинта подошла бы роль антагониста в "Супермене 3".
Джеймс Бонд
Решение о замене главного актера в фильмах про Джеймса Бонда было принято, когда Шон Коннери понял, что ему пора завязывать с этой ролью после съемок в "Бриллиантах навсегда". На дворе 1971 год, кого еще звать? Конечно, выбор пал на Иствуда, но Клинт отказался, поскольку считал, что Бонда должен играть английский актер. Кроме того, Иствуд заявил, что "это чужая работа" и "будет странно делать ее вместо Шона". В итоге вакантное место на следующие десять лет занял Роджер Мур.
Капитан Уиллард
Один из величайших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы мог пополниться еще одним звездным именем, но Клинт Иствуд не захотел сниматься в эпичной драме о войне во Вьетнаме. В интервью актер пояснил, что его не устроил долгосрочный контракт на четыре месяца съемок на Филлипинах. Также Иствуд посчитал роль капитана Уилларда "чрезмерной", о чем сказал Копполе в личной беседе. Жаль, конечно, ведь дуэт Брандо - Иствуд мог вывести картину на космический уровень. Впрочем, и Мартин Шин отлично смотрится в роли Уилларда.
Джон Макклейн
Не все знают, но именно Клинт Иствуд владел правами на экранизацию романа Родерика Торпа "Ничто не длится вечно", послужившего основой для сюжета "Крепкого орешка". Изначально фильм должен был стать стать серьезным и мрачным боевиком, поэтому комедийный актер Брюс Уиллис был далеко не первой кандидатурой на роль главного героя. Естественно, место предложили самому Иствуду, но Клинт не проникся историей. По словам сценариста Джеба Стюарта, актер "не понял юмора" и предпочел заняться очередной частью своей франшизы про Грязного Гарри. Может, оно и к лучшему.
Рик Декард
На главную роль в фантастической драме "Бегущий по лезвию" претендовало множество знаменитых актеров, и Клинт Иствуд не стал исключением. Точная причина его отказа неизвестна, но, скорее всего, Клинт просто не верил в проект, как и большинство других звезд, а также не сошелся во взглядах на персонажа с режиссером картины Ридли Скоттом. Наверняка, с Иствудом "Бегущий по лезвию" заиграл бы совсем другими красками, но и с Харрисоном Фордом фильм заслуженно обрел культовый статус. Все, что не делается, то к лучшему.
Источник:
АНТИФИШКИ
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