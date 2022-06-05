Великие роли, от которых отказался Клинт Иствуд

На главную роль в фантастической драме "Бегущий по лезвию" претендовало множество знаменитых актеров, и Клинт Иствуд не стал исключением. Точная причина его отказа неизвестна, но, скорее всего, Клинт просто не верил в проект, как и большинство других звезд, а также не сошелся во взглядах на персонажа с режиссером картины Ридли Скоттом. Наверняка, с Иствудом "Бегущий по лезвию" заиграл бы совсем другими красками, но и с Харрисоном Фордом фильм заслуженно обрел культовый статус. Все, что не делается, то к лучшему.